Hamburg. In der täglichen Flut an E-Mails stach die, die Torben Koop kürzlich verschickte, deutlich heraus. „Boxverband Hamburg gegründet“ lautete die Überschrift über einer Pressemitteilung, mit der Koop das olympische Boxen in Hamburg in neue Unruhe stürzen dürfte. Der frühere Schatzmeister des Hamburger Amateurbox-Verbands (HABV) hat knapp zwei Jahre nach seinem Ausschluss gemeinsam mit der ehemaligen Rechtswartin Nele Rades-Walther, die als Erste Vorsitzende fungiert, und der Kampfrichterin Sabine Meyer (Zweite Vorsitzende) den Boxverband Hamburg (BVH) gegründet, der in Konkurrenz zum HABV treten will. Mehr noch: Koop und seine Mitstreiter fordern den Deutschen Boxsport-Verband (DBV) und den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) dazu auf, den HABV auszuschließen und den BVH als neuen Landesverband anzuerkennen.

Gericht hatte Verfahren eingestellt

Begründet ist dieser Vorstoß in einem Rechtsstreit, der schon erledigt schien. Im Dezember 2016 war der damalige – und aktuelle – HABV-Landestrainer Christian Morales (38) wegen eines mutmaßlichen Falls des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen angezeigt worden. Im April 2018 hatte das Oberlandesgericht Rostock das Verfahren eingestellt, ohne Morales auch nur anzuhören, da weder Staats- noch Oberstaatsanwaltschaft hinreichende Ansätze dafür sahen, einen Missbrauch nachweisen zu können. Zwar war der Verband da längst in zwei Lager gespalten, zwei Vereine, darunter der traditionsreiche TH Eilbeck, schlossen sich sogar dem Verband Mecklenburg-Vorpommerns an. Dennoch schien das Urteil Normalität zurückbringen zu können. Doch weit gefehlt.

Koop begründet seinen neuen Vorstoß damit, „dass der HABV weiterhin eklatant gegen die Selbstverpflichtung des olympischen Sports zur Prävention sexualisierter Gewalt verstößt. Der Vizepräsident Raiko Morales, der die damalige Frauenbeauftragte Rades-Walther als Dreck beschimpft hat, ist immer noch im Amt, andere Funktionsträger ebenfalls“, sagte er. Ziel des neuen Verbands sei es, „ein Klima zu schaffen, in dem alle Sportlerinnen und Sportler angstfrei ihren Sport ausüben können.“

HABV reagiert verwundert

Nicht nur beim HABV löste die Mitteilung Verwunderung aus. Vizepräsident Raiko Morales verwies darauf, dass der HABV als Konsequenz aus dem Vorfall eine Vereinbarung mit der Hamburger Sportjugend unterzeichnet habe, die Richtlinien im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener verbindlich festlegt. „Wir haben eine Frauenbeauftragte, hatten kürzlich ein reines Frauenturnier mit bestimmt 40 Teilnehmerinnen. Ich kann nicht erkennen, warum bei uns Sportlerinnen nicht angstfrei boxen könnten“, sagt er.

Dass zunächst der Hamburger Sport-Bund (HSB) tätig werden und den HABV ausschließen müsste – und nicht wie von Koop gefordert der DOSB und der DBV –, ist eine nicht ganz unwichtige Formalie. Ralph Lehnert, Vorstandsvorsitzender des HSB, sagte dazu: „Mir war bislang von der Gründung eines neuen Verbands nichts bekannt, und ich halte sie auch nicht für substanziiert. Aus den bestehenden Sachverhalten kann man keinen Grund dafür ableiten, den HABV aus dem HSB auszuschließen.“ DBV-Präsident Jürgen Kyas sagte: „Einen solchen Fall, dass sich ein zweiter Landesverband gründet, hatten wir im DBV noch nie. Ich werde mich deshalb mit rechtlichen Einschätzungen zurückhalten.“

Sportstaatsrat hält sich bedeckt

Überrascht reagierte auch Sportstaatsrat Christoph Holstein, dessen Behörde in der Mitteilung Dank dafür erhielt, den neuen Verband zur Gründung ermutigt zu haben. „Wir haben bei einem Gespräch mit Herrn Koop im Januar lediglich gesagt, dass er diesen Schritt versuchen solle, wenn er glaube, dass es der richtige sei“, sagte er. Alle rechtlichen Fragen oblägen nun den zuständigen Verbänden.

Raiko Morales und HABV-Präsident Ömrü Özkan wollen nun versuchen, die Abtrünnigen zu ermutigen, sich bei den Neuwahlen des Vorstands im HABV im Februar 2020 dem Kampf um eine Mehrheit zu stellen. „Einfach einen neuen Verband zu gründen ist nicht zielführend. Sie können sich gern im HABV zur Wahl stellen“, sagte Özkan. „Wenn sie sich zur Wahl stellen und gewählt werden, wäre das zu akzeptieren. Aber diese persönlichen Angriffe müssen aufhören, denn sie schaden unserem Sport“, sagte Morales.