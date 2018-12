Deutschlands erfolgreichster Beifahrer will Pilot werden

Hamburg. Die Koffer sind gepackt, der sperrige Helm des Privatsponsors ist verstaut. Routine für Dirk von Zitzewitz, der Ostholsteiner kennt es rund um den Jahreswechsel nicht anders. Deutschlands wohl erfolgreichster Beifahrer reist am Neujahrstag nach Lima. Die Hauptstadt Perus ist Start und Ziel der 41. Rallye Dakar (7. bis 17. Januar), dem nach wie vor härtesten und gefährlichsten Wüstenetappenrennen der Welt. Für von Zitzewitz ist es die 19. Teilnahme – und die letzte zugleich.

Letztes Mal als Fährtenleser

„Mein Herz hängt am Gaspedal. Der Plan ist, die Dakar 2020 im eigenen Team selbst zu fahren“, erzählt der 50-Jährige, der 2019 letztmals als Navigator und Fährtenleser an der Seite des Südafrikaners Giniel de Villiers (46) neben dem Lenkrad Platz nehmen wird. Das langjährige Duo, das 2009 die allererste aus Afrika nach Südamerika verlegte Dakar gewann, stellt mit sieben Podiumsplätzen im staub- und sandtauglichen Toyota Hilux-Pick-up (390 PS) das stärkste Team der vergangenen zehn Jahre. Ursprünglich hatte Gazoo Racing die Zusammenarbeit mit von Zitzewitz im März beendet. Doch als sich kein Ersatz fand, kam die Rolle rückwärts.

„Ich muss auch Geld verdienen, deshalb habe ich bei Toyota noch einmal zugesagt“, sagt der leidenschaftliche Motorradfahrer, der 1997 auf dem Zweirad seine Premiere erlebte. In der Vorbereitung auf den anstehenden Wüstenklassiker, der 2019 mit zehn ausschließlich in den Sanddünen Perus ausgetragenen Etappen die bisher kürzeste Ausgabe ist, war von Zitzewitz auf sich allein gestellt. Team, Auto, Taktik – alles werde dieses Mal erst kurzfristig vor Ort festgelegt. Zu de Villiers habe es lange keinen Kontakt mehr gegeben, sagt der ehrgeizige Nebenmann, der seinem Steuermann in den vergangenen Jahren ein wenig die Risikobereitschaft absprach. „Giniel fährt besonnen“, sagt von Zitzewitz diplomatisch, „manchmal vielleicht etwas zu besonnen.“

"Wie gut ich bin"

Er selbst dagegen hatte 2018 die Chance, „zu zeigen, wie gut ich bin“ – als Fahrer im Side-by-Side-Buggy: Die Offroad-Rallye in Griechenland und den Weltcup im ungarischen Veszprem hat von Zitzewitz gewonnen, bei der Baja 500 in Portalegre in Portugal kostete ihn nur ein Tankstoppfehler den möglichen Sieg. „Für mich war dieses Rennen der entscheidende Mutmacher“, erzählt er stolz, „ich konnte gegen die namhafte Konkurrenz mitstinken.“ Die Pläne für ein eigenes Team und den Start an der Weltcupserie reiften. „Ich will 2019 Weltmeister werden“, sagt er nun.

Die ersten Bauteile seines rund 75.000 Euro teuren Side by Side sind bereits geliefert worden. Im viele Hundertausende Euro teuren Rallye-Zirkus sind die Buggys ein günstiges Einsteigermodell. Seit diesem Jahr ist die Klasse der 180 PS starken Renner mit offenem Cockpit und Überrollkäfig im Dakar-Feld zugelassen. In Dieselskandal- und E-Mobilitätszeiten, in denen die großen Autohersteller weniger Geld in den klassischen Motorsport investieren, liegt von Zitzewitz voll im Trend. Auf rund 300.000 Euro schätzt er seine Kosten inklusive Dakar-Start 2019. Die Sponsorensuche läuft, auch in Hamburg streckt der Umsteiger seine Fühler aus.

Jetzt heißt es jedoch navigieren statt akquirieren. Nach dem Ausstieg von Peugeot sind die hessischen X-Raid Minis mit Rekordsieger Stéphane Peterhansel (53/Frankreich) und Titelverteidiger Carlos Sainz (56/Spanien) die großen Dakar-Favoriten. „Vielleicht können wir die lachenden Dritten sein“, sagt von Zitzewitz und verstaut Karte und Kompass – zum letzten Mal.

