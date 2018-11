Raymond van Barneveld macht die Darts-Fans traurig

Niederländer folgt seinem langjährigen Rivalen Phil Taylor in den Ruhestand. Seinen Entschluss begründet "Barney" mit Fitnessproblemen.

Frankfurt/Main. Traurige Nachricht für die "Barney Army": Nach dem Rücktritt von Phil Taylor verliert der Darts-Sport ein weiteres großes Aushängeschild. Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld teilte am Montag mit, dass er seine Karriere nach der Weltmeisterschaft im Januar 2020 beenden wird.

2013 agierten Raymond van Barneveld (l.) und Landsmann Michael van Gerwen bei einem Hamburger Show-Turnier an der Seite der damaligen HSV-Profis René Adler (2.vl.) und Rafael van der Vaart.

Foto: Witters

"Nächstes Jahr ist mein 35. Jahr, in dem ich Darts auf dem höchsten Level spiele, und es wird mein letztes sein", sagte der Niederländer und begründete seine Entscheidung mit ausbleibenden Erfolgen und schwindender Konkurrenzfähigkeit in den vergangenen Jahren.

"Ich gewinne keine Turniere mehr", führte der 51 Jahre alte van Barneveld aus: "Normalerweise gewinne ich Trophäen, aber ich schaffe es nicht mehr. Vielleicht stecken noch ein paar Titel in mir, das wäre unglaublich. Aber ich kann das nicht mehr jede Woche machen." Er habe "festgestellt, dass in meinem Körper keine 100 Prozent mehr sind. Ich habe nicht mehr den Antrieb, die Motivation und die Fitness zum Weitermachen."

Denkwürdiges WM-Finale gegen Taylor

Van Barneveld und der 16-malige Weltmeister "The Power" Taylor (England), der im Januar seine Karriere beendet hatte, waren über Jahre die beiden großen Rivalen im Darts. Nach vier WM-Titeln in der British Darts Organisation (BDO) feierte der Niederländer im Januar 2007 nach seinem Wechsel zur Professional Darts Corporation (PDC) seinen größten Erfolg, als er den langjährigen Dominator Taylor in einem denkwürdigen WM-Finale mit 7:6 besiegte.

Van Barneveld gilt in der Szene und unter den Fans als äußerst beliebt, bei den großen Turnieren formieren sich die Zuschauer zur Unterstützung des Altmeisters stets zu einer "Barney Army". Die WM 2020 – also der Saisonabschluss – wird nun also das letzte Turnier für van Barneveld werden.

Die "Barney Army" feiert van Barneveld

