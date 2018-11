Dortmund schlägt Bayern Erkältung? Kahn greift Hummels an: „Stimmt im Kopf nicht“

Dortmund. Als Mats Hummels eine Erkältung als Grund für ungewohnte Fehler beim 2:3 des FC Bayern bei Borussia Dortmund anführte, trauten Oliver Kahn und Lothar Matthäus ihren Ohren kaum. „Da frage ich mich, was in den Spielern vorgeht“, sagte Kahn nach einem langen Kopfschütteln im ZDF-Sportstudio: „Man muss sich doch nachher nicht hinstellen und sagen, man war krank. Das interessiert keinen. Da stimmt es beim einen oder anderen im Kopf nicht.“

Sky-Experte Matthäus fand den Einsatz des Nationalverteidigers „nicht unbedingt nachvollziehbar“, zumal Trainer Niko Kovac von dessen Erkältung wusste: „Hier musst du elf Spieler haben, die Krieger sind, die in körperlicher Verfassung sind.“

Erkältung: Hummels’ kuriose Erklärung

Der langjährige Bayern-Torhüter Oliver Kahn war als Gast im ZDF-Sportstudio geladen

Bayern-Verteidiger Hummels war dies nach eigener Aussage nicht, wollte aber trotzdem unbedingt spielen. „Ich ärgere mich, dass ich es gemacht habe“, sagte er später. Vor allem darüber, „dass ich zur Halbzeit nicht spätestens gesagt habe, es macht kein Sinn. Weil alles so ein bisschen dumpf und verschwommen im Kopf ist. Dann ist das bei einem Spiel auf so hohem Niveau schwer umzusetzen. Ich lebe normalerweise davon, dass ich schnell denke, dass war heute zweimal nicht der Fall, ganz schlimm.“

Deshalb habe er selbst um seine Auswechslung gebeten, berichtete der 29-Jährige. „Ich habe zwei Fehler gemacht, wie ich sie seit 2010 nicht drin hatte. Da habe ich gesagt: Es macht keinen Sinn mehr. Nicht, dass ich noch so ein Ding drin habe und wir fangen einen.“

Bei seiner Erklärung schrie Hummels lautstark ins Mikro – von einer Erkältung war in dem Moment nichts zu spüren. Möglicherweise galt diese auch nur als Vorwand. Denn der Nationalverteidiger erwischte einen rabenschwarzen Tag. Von den pfeilschnellen BVB-Youngstern ließ er sich mehrfach düpieren.

Kovac rechtfertigt Hummels-Aufstellung

Die Frage bleibt, warum Kovac Hummels im Bundesliga-Topspiel beim BVB überhaupt einsetzte, wenn er denn so stark erkältet war. Der habe in der Halbzeit nochmal auf seine Probleme hingewiesen, bestätigte der Trainer. „Aber unsere Ärzte haben ihm ein Medikament verabreicht, und es hieß, es sei alles okay. Ich habe ihn gefragt: ‘Bist Du sicher, dass du spielen kannst?’ Und er sagte, ‘ja’. Sonst hätten wir ihn nicht wieder rausgeschickt.

Was Hummels und den Bayern bleibt, ist Spott im Netz – und sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund.

