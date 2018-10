Graciano Rocchigiani bei Autounfall ums Leben gekommen

Graciano Rocchigiani (54) ist tot. Laut "Bild" starb die in Duisburg geborene Box-Legende bei einem Auto-Unfall in Italien.

Rocchigiani im Jahr 2015. Die Box-Legende starb bei einem Auto-Unfall in Italien.

Berlin. Graciano Rocchigiani ist bei einem Autofunfall in Italien ums Leben gekommen. Wie "Bild" zuerst berichtete, ereignete sich das Unglück am Dienstagmorgen. Demnach soll der frühere Sport-Star als Fußgänger unterwegs gewesen und überfahren worden sein. Weitere Medien und die Polizei bestätigten inzwischen "Rockys" Tod im Alter von 54 Jahren.

Jüngster deutscher Boxweltmeister

Die in Duisburg-Rheinhausen geborene und lange in Berlin lebende Box-Legende wurde 1988 durch einen Sieg gegen den US-Amerikaner Vincet Boulware erstmals IBF-Champion im Supermittelgewicht und damit der jüngste deutsche Boxweltmeister. Vor ihm hatten Max Schmeling und Eckhard Dagge diesen Titel geholt.

Zehn Jahre spät gewann "Rocky" im Halbschwergewicht den Titel der WBC. Der Sohn eines italienischen Eisenbiegers begann seine Profikarriere 1983. Lange zählte er zu den populärsten Boxern des Landes. In Erinnerung bleiben vor allem seine Kämpfe gegen Henry Maske und Dariusz Michalczewski in den Neuziger Jahren.

2003 bestritt "Rocky" seinen letzten Fight

Seinen letzten Kampf bestritt Rocchigiani 2003 gegen Thomas Ulrich. 2008 scheiterte ein Comebackversuch. Insgesamt bestritt Rocchigiani 48 Profi-Kämpfe und siegte 41-mal. 19-mal gewann er durch K.o. (ein Unentschieden, sechs Niederlagen).

"Er war der talentierteste Boxer in den letzten 30 bis 40 Jahren in Deutschland, vom Talent höher einzuschätzen als Henry Maske", sagte Box-Promoter Wilfried Sauerland zu Rocchigianis 50. Geburtstag im Jahr 2013.

Zuletzt war Rocchigiani als Experte für den TV-Sender Sport1 und als Jury-Mitglied in der Sendung "Sport1 - The Next Rocky" tätig.

Sportwelt reagiert bestürzt

Die Sportwelt reagiert bestürzt auf "Rockys" Tod: "Ruhe in Frieden Graciano Rocchigiani", twitterte unter anderem Tennis-Legende Boris Becker. Der "RTL"-Moderator Florian König schrieb: "Was für eine traurige und schlimme Nachricht!" "Rockys langjähriger Weggefährte, Boxmanager Jean-Marcel Nartz, sagte gegenüber der FUNKE Mediengruppe: „Das ist so erschütternd.“

