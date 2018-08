DFB-Pokal HSV muss in der zweiten Runde zum St.-Pauli-Bezwinger

Dortmund. Sprinterin Gina Lückenkemper wird die Begegnungen der 2. Runde des DFB-Pokals auslosen. Die 21-Jährige aus Soest wird bei der Ziehung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund als Losfee fungieren. Die Auslosung wird ab 18 Uhr in der ARD-Sportschau übertragen. Die Rolle des Ziehungsleiters übernimmt DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. (sid)

