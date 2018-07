Löws Berater und Bobic giften gegen Özil nach Rücktritt

Löw-Berater kritisiert Özil

Joachim Löws Berater Harun Arslan hat Mesut Özil für die Rassismus-Vorwürfe in Richtung von DFB-Präsident Reinhard Grindel kritisiert. „Herr Grindel mag in der Affäre Fehler gemacht haben, wie alle Beteiligten. Aber er ist kein Rassist. Mit dieser Aussage ist Mesut klar über das Ziel hinausgeschossen“, sagt Arslan der „BamS“.

Er könne „nur allgemein davor warnen, mit dem schweren Vorwurf des Rassismus zu schnell um sich zu werfen“, sagte Arslan weiter. Zudem kündigte der 61-Jährige eine Äußerung von Bundestrainer Löw an, „sobald er seine Analyse abgeschlossen und Konsequenzen entschieden hat“. Daran arbeite Löw derzeit „hart“, so Arslan. Löw hat sich bislang nicht zu Özils Rücktritt geäußert.

Arslan betreut den Bundestrainer seit vielen Jahren. Zudem hat er eine Kooperation mit dem Management von Mesut Özil und Ilkay Gündogan. Einen Konflikt sehe er angesichts dieser Konstellation nicht. „Ich bin ausschließlich der Manager von Jogi Löw. Mit Erkut Sögüt, der Mesut betreut, und Ilhan Gündogan, dem Onkel und Berater von Ilkay, arbeite ich nur bei Projekten wie zum Beispiel Transfers zusammen. So gesehen, habe ich mit den Spielern nichts zu tun“, sagte er.

Bobic attackiert Özil: „feige“

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat den zurückgetretenen Nationalspieler Mesut Özil scharf kritisiert und sieht diesen auch als Spielball einer gesellschaftlichen Debatte. „Klar, er kann sich jetzt in der Türkei abfeiern lassen. Aber das ist ein Trugschluss. Weil er im Endeffekt nur benutzt wurde, um zu spalten – vor allem hier in Deutschland“, sagte Bobic der „BamS“ eine Woche nach dem bemerkenswerten Rücktritt des Weltmeisters von 2014.

Für Fredi Bobic ist Mesut Özil "kein Teamplayer"

Dass Özil auch Rassismus und Respektlosigkeit anprangerte, kritisierte Bobic: „Das finde ich ehrlich gesagt unerträglich. Dieser Pauschalvorwurf des Rassismus entspricht einfach nicht der Realität.“ Mit den schweren öffentlichen Vorwürfen gegen die DFB-Spitze um Präsident Reinhard Grindel habe sich der 29-Jährige „wahrlich nicht als Teamplayer erwiesen“. Bundestrainer Joachim Löw, der lange Jahre auf Özil baute, soll vorher nicht informiert worden sein. „Ich finde die Art seines Rücktritts ehrlich gesagt ein bisschen feige“, sagte der frühere Profistürmer.

Bobic vermutet, aus Özil spreche nach der durchwachsenen WM „gebrochener Stolz“. In einem Rundumschlag hatte der Arsenal-Profi erst Land, Leute, Sponsoren und DFB-Boss Grindel attackiert und anschließend seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekanntgegeben. Für den 46 Jahre alten Bobic ist es nun an Coach Löw, ein Statement abzugeben. „Sein Wort hat Gewicht. Er ist gefordert, Stellung zu beziehen“, sagte der Funktionär.

Bayern verliert gegen Pep

Der FC Bayern München hat seine USA-Reise mit einer weiteren Niederlage beendet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor in Miami mit 2:3 (2:1) gegen den englischen Champion Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola.

Vor 29.195 Zuschauern im Hard Rock Stadium brachten Meritan Shabani (15. Minute) und Arjen Robben (24.) das Team von Trainer Niko Kovac mit 2:0 in Führung. Bernardo Silva (45.+1/70.) und Lukas Nmecha (51.) sorgten dann jedoch für die Wende in dem unterhaltsamen Testspiel. Beim 2:2-Ausgleich von ManCity ließ Torwart Sven Ulreich einen Schuss von Phil Foden nach vorne prallen, Mittelstürmer Nmecha konnte abstauben.

Sieg für Juve

Die deutschen Nationalspieler Sami Khedira und Emre Can haben in den USA mit Italiens Rekordmeister Juventus Turin auch das zweite Spiel beim International Champions Cup gewonnen. Zwei Tage nach dem Erfolg über Bayern München (2:0) gelang dem Serie-A-Club in Harrison/New Jersey ein 4:2 im Elfmeterschießen gegen Benfica Lissabon. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

WM-Fahrer Khedira stand in der Startformation. Can, der in diesem Sommer vom FC Liverpool zu Juventus gewechselt war, wurde eingewechselt und traf im Elfmeterschießen. Alex Sandro sorgte für die Entscheidung.

Klopp demütigt ManUnited

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp holte in Ann Arbor/Michigan ein 4:1 (1:1) gegen Manchester United. Neuzugang Xherdan Shaqiri traf bei seinem Debüt für die Reds mit einem sehenswerten Fallrückzieher. Der Schweizer WM-Teilnehmer stellte damit den Endstand her. Klopp war sehr zufrieden mit seinem Neuen, den er etwas zurückhalten musste. „Als Shaq unterschrieben hatte, wollte er direkt in Liverpool bleiben und mit uns trainieren. Das war eine Woche nach seinem Aus bei der WM“, so Klopp: „Da habe ich gesagt: Nein, nein, nein. Geh!“

Höwedes vor Schalke-Abgang

Ohne Benedikt Höwedes ist der FC Schalke 04 in das Trainingslager Richtung Österreich aufgebrochen. „Der Innenverteidiger führt konkrete Gespräche bzw. nimmt Termine bezüglich eines Vereinswechsels wahr“, teilten die Knappen kurz vor der Abreise nach Mittersill mit. Ein neuerlicher Weggang des Weltmeisters von 2014 steht damit kurz bevor. Nach Medienberichten soll die Ablöse rund fünf Millionen Euro betragen.

Vor einem Jahr war Höwedes (Vertrag bis 2020) für ein Jahr auf Leihbasis zu Juventus Turin gewechselt, weil Trainer Domenico Tedesco nicht mehr mit ihm plante. Ähnliches signalisierten der Fußball-Lehrer und die Clubführung dem einstigen Fan-Liebling nach dessen Rückkehr zum Revierclub in diesem Sommer. „Beide Seiten habe ein Interesse daran, dass er sich sportlich verändert“, hatte Sportvorstand Christian Heidel vor Tagen gesagt.

Schürrle erklärt BVB-Abschied

Beim Abschied von Borussia Dortmund war laut Offensivspieler Andre Schürrle der Wunsch nach einem „Tapetenwechsel“ der ausschlaggebende Faktor. „Ich wollte raus aus Deutschland und ein bisschen mehr Ruhe und Frieden für mich und meine Familie“, sagte der Neuzugang des FC Fulham dem TV-Sender Sky. Der Weltmeister von 2014 wurde vom Bundesligisten für zwei Jahre an den englischen Premier-League-Aufsteiger verliehen.

Dass er in der Nationalmannschaft zuletzt keine Rolle mehr spielte und Bundestrainer Joachim Löw auf andere setzte, findet der 27-Jährige „ein bisschen schade. Ich hatte keinen Kontakt zu ihm, auch vor der WM leider nicht“, sagte Schürrle. Abgehakt habe er das Thema noch nicht: „Es ist nicht das primäre Ziel für mich, gleich wieder den Sprung zu schaffen. Ich muss erstmal an mir arbeiten, versuchen wieder glücklich zu sein und mein Spiel zu bringen. Dann kommt alles von alleine.“

