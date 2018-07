Er ist der sechste Deutsche, der in der Tennis-Ruhmeshalle geehrt wird. Für Michael Stich war es ein Blitz-Trip in die USA.

Tennis Michael Stich in Hall of Fame aufgenommen

Newport//Hamburg. Als sechster deutscher Tennisspieler ist Wimbledon-Gewinner und Doppel-Olympiasieger Michael Stich am Sonnabend in Newport/Rhode Island in die Hall of Fame aufgenommen worden. Der 49-Jährige zeigte sich bei den Feierlichkeiten emotional: "Es sind diese speziellen Momente und Anlässe, an die ich mich mehr erinnere als an die Ergebnisse, die ich erzielt habe", sagte Stich.

Der Wimbledonsieger von 1991, der im Finale damals Boris Becker besiegte, gewann 18 ATP-Turniere und kletterte 1993 in der Weltrangliste zwischenzeitlich bis auf den zweiten Platz.

Rothenbaum: Stich letztmals Turnierdirektor

Stich war für die Ehrung eigens in die USA gereist. Bereits am Sonntagnachmittag wird er pünktlich zum Beginn des Rothenbaum-Turniers, bei dem er letztmals als Turnierdirektor fungiert, wieder in Hamburg zurückerwartet.

Vor Stich waren bereits Becker, Steffi Graf, Gottfried von Cramm, Hilde Sperling und Hans Nüsslein in die Hall of Fame aufgenommen worden. Zusammen mit dem Hamburger Stich wurde auch der Tschechin Helena Sukova, 14-malige Grand-Slam-Siegerin im Doppel, die Ehre zuteil.

Kritik an Generation Instagram

Unterdessen hat Stich die neue Spielergeneration kritisiert. "Ich beobachte schon, dass ein partnerschaftliches Verhältnis oder der Respekt zwischen Spieler und zum Beispiel dem Turnierveranstalter immer geringer werden", sagte Stich der "Bild am Sonntag". Vor allem in der kommerziellen Entwicklung sieht Stich Parallelen zum Fußball. "Es geht oft nur noch ums Geschäft, ähnlich wie im Fußball. Einige Spieler sind eigene kleine Firmen geworden. Instagram, Twitter und Ähnliches sind wichtiger geworden, als sich mit einem Sponsor mal eine halbe Stunde zu treffen und zu fragen: Was können wir machen?", sagte er. "Das mag man bedauern, aber die Zeiten haben sich geändert."

