Wie Hamburgs Asse ihr frühes Wimbledon-Aus erklären

London. Ihr erster Auftritt bei den All England Championships in Wimbledon 2018 war gleichzeitig auch ihr letzter gewesen, und dennoch präsentierten sich die Hamburger Tennisprofis Carina Witthöft und Mischa Zverev nach ihren Erstrundenniederlagen am Dienstagabend deutlich unterschiedlich. Während der 30 Jahre alte Weltranglisten-41. sich eher über die Beschaffenheit des Platzes echauffierte und ansonsten noch vom süßen Gefühl seines ersten Turniersiegs vom vergangenen Sonnabend in Eastbourne schwärmte, wirkte die 23 Jahre alte Ranglisten-81. niedergeschlagen und frustriert.

Das verwunderte kaum, schließlich war das 2:6, 4:6 gegen die Spanierin Carla Suárez Navarro (29/Nr. 26 der Welt) beim 17. Turnierstart in der Saison 2018 bereits die 14. Erstrundenniederlage. „Natürlich fehlt mir Selbstvertrauen, das hat sich auch zu Beginn des Matchs deutlich gezeigt“, sagte die Bundesligaspielerin des Clubs an der Alster, die nach nicht einmal 15 Minuten Spielzeit bereits 0:4 zurückgelegen hatte. „Sich davon zu erholen, das ist schwer“, sagte sie. Im zweiten Durchgang war es dann eine Partie auf Augenhöhe, in der Witthöft beim Stand von 4:4 zu hektisch wurde. „Leider habe ich in der Phase, wo das Momentum eigentlich auf meiner Seite war, zu viele leichte Fehler gemacht. Deshalb stehe ich wieder als Verliererin da.“

Im Doppel zu neuem Selbstvertrauen?

Mut mache ihr, „dass ich mich auf Rasen in jeder Partie gesteigert habe. Das ist kein Schönreden, das bestätigen mir viele. Und im Training habe ich alle Schläge drauf. Deshalb muss ich auch nicht verzweifeln. Es liegt nicht daran, dass ich das Tennisspielen verlernt habe, sondern es ist Kopfsache“, sagte sie. Nun wolle sie sich auf das Doppel konzentrieren, wo sie an diesem Mittwoch an der Seite der Argentinierin María Irigoyen gegen Andrea Petkovic (Darmstadt) und Kaia Kanepi (Estland) antritt. „Und danach werde ich versuchen, mich Schritt für Schritt wieder nach oben zu kämpfen.“

Mischa Zverev mit der Trophäe für den ersten ATP-Einzeltitel seiner Karriere

Foto: Paul Childs / Reuters

Das war auch Mischa Zverevs Plan gewesen – bis er am vergangenen Sonnabend in Eastbourne statt einiger kleiner Schritte einen großen schaffte. „Der Turniersieg war überragend. Ich habe immer gesagt, dass ich meine Karriere nicht beenden möchte, ohne ein Turnier gewonnen zu haben. Nun ist es mir gelungen“, sagte er. Was natürlich nicht bedeutet, dass er seine Karriere nun beenden wird. „Ich will gern weiter Matches gewinnen“, sagte er.

Mischa Zverev klagt über Platz

Dass das in Wimbledon gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert (27/Nr. 72) nicht gelang, sondern in einer 4:6, 3:6, 4:6-Niederlage nach 101 Spielminuten endete, führte der Wahl-Monegasse einerseits auf die Müdigkeit zurück, die er nach dem Turniersieg verspürt habe. Vor allem aber ärgerte er sich, dass der Nebenplatz sechs, auf dem er spielen musste, seinen berüchtigten Serve-and-Volley-Stil nicht begünstigte. „Der Platz war viel langsamer als die anderen Rasenplätze, die ich bislang gewohnt war. Ich habe nie in meinen Rhythmus gefunden“, haderte er.

Auch der Ältere der Zverev-Brüder ist noch im Doppel gefordert, an der Seite des Ungarn Marton Fucsovics. „Sobald ich raus bin, fliege ich zum Trainieren nach Hause und bereite mich auf die Hartplatzsaison vor, um neu anzugreifen“, sagte er.

