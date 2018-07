Matthias Heineke gewinnt Poggensee-Triathlon in Bad Oldesloe

Bad Oldesloe. Seinen Humor hatte Maximilian Willer von der HT16 auf der Strecke nicht verloren. Als der Zweitplatzierte des 26. Poggensee-Triathlons die Ziellinie überquerte, fragte der gleich in die Runde: „Ist er schon mit dem Duschen fertig?“ Mit „er“ war Sieger Matthias Heineke vom Altrahlstedter MTV gemeint, der den Ausdauerwettkampf aus 500 Meter Schwimmen, 23 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen in 1:09,27 Stunden gewann und damit mehr als dreieinhalb Minuten schneller war als der erste Verfolger. Heineke war keineswegs beim Duschen, er stand mit freiem Oberkörper etwas abseits, verfolgte den Zieleinlauf der Konkurrenten und gab dabei bereits erste Siegerinterviews.

Für den 46 Jahre alten Hamburger war es bei seinem zweiten Start der zweite Erfolg am Poggensee. Er hatte den Wettkampf der Sportgruppe bereits im Jahr 2012 gewonnen. Nicht nur deshalb ist Heineke in Stormarn kein Unbekannter: Er hat ein Zweitstartrecht für den TSV Bargteheide, nimmt mit der Männermannschaft an den Wettkämpfen der Regionalliga teil.

Großes Lob von Heineke an die Organisatoren

Heineke lieferte sich im Schwimmen ein packendes Duell mit Vorjahressieger Johannes Skroblin vom ausrichtenden Spiridon-Club Bad Oldesloe, der diesmal in 1:15,22 Stunden Dritter wurde. Beide setzten sich schnell vom restlichen Feld ab, kamen dann gleichauf aus dem Wasser. Heinekes Vorteil: Er hatte keinen Neoprenanzug an, sparte deshalb beim Wechsel aufs Rennrad

viel Zeit.

„Früher oder später hätte er mich aber ohnehin abgehängt“, sagte Skroblin. Heineke bezeichnet sich selbst als „ambitionierten“ Triathleten. Bei den Altersklassen-Weltmeisterschaften vergangenes Jahr in Rotterdam hatte er Platz sechs belegt. Diesmal konnte er schon früh etwas Tempo rausnehmen. „Ich habe mich immer mal umgeguckt und gesehen, dass kein Verfolger in Sicht ist“, sagte er.

Ein großes Lob zollte Heineke den Organisatoren: „Die haben einen tollen Wettkampf auf die Beine gestellt. Vor allem die Radstrecke war wegen einiger Hügel und scharfer Kurven recht anspruchsvoll. Da musste man schon aufpassen.“ Skroblin machten zudem auch die hohen Temperaturen zu schaffen. „Das waren diesmal nicht meine Bedingungen“, sagte der 21-Jährige. „Ich mag es lieber kühler – so wie es im vergangenen Jahr der Fall war.“ Mit Platz drei sei er trotzdem zufrieden, sagte er. „Diesmal war das Feld stärker besetzt.“

Weitere Stormarner kamen in die Top Ten

Obwohl er im vergangenen Jahr von Bad Oldesloe nach Kiel gezogen ist, wo er Sozio-Ökonomie studiert, bleibt der Poggensee-Triathlon sein Heim-Wettkampf. „Jeder kennt mich, hier werde ich fast permanent angefeuert, das ist schon ein tolles Gefühl.“

Der Wettkampf begann mit 500 Meter Schwimmen im Poggensee

Noch weitere Stormarner kamen in die Top Ten: Der Ahrensburger Gerrit Oelmeyer (1:17,32 Stunden) wurde Sechster, Michael Petersen (VfL Oldesloe, 1:19,28 Stunden) belegte den achten Rang. Schnellste Frau war Lena Claußen (Tri-Sport Lübeck, 1:24,31). Die 22. der Gesamtwertung profitierte allerdings davon, dass Seriensiegerin Anke Lakies vom VfL Oldesloe diesmal nicht dabei war. Die Titelverteidigerin schonte sich für die Weltmeisterschaften im Duathlon, die am kommenden Wochenende in Odense (Dänemark) ausgetragen werden. Britta Neumann (VfL Oldesloe, 1:29,23), Mira Buchmann (Spiridon-Club Bad Oldesloe, 1:29,30) und Dorit Ewers (VfL Oldesloe, 1:36,02) kamen auf die Plätze fünf, sechs und acht. In der Hobby-Gruppe für Freizeitsportler setzten sich Marek Borkowski (TSV Lensahn, 1:17,41) bei den Männern und Stephanie Brombacher (USC Kiel, 1:36,28) bei den Frauen durch.

Der Spiridon-Vorsitzende Klaus-Michael Rück sprach einer „schönen und gelungenen Veranstaltung“. Für etwas Unmut bei den Organisatoren sorgte lediglich der Umstand, dass wieder fast 30 gemeldete Sportler ihr Startrecht nicht wahrgenommen haben. „Das ist besonders Schade für Diejenigen, die auf der Warteliste standen und nicht mitmachen durften, weil die Höchstgrenze von 140 Teilnehmern erreicht wurde.“ Mehr Starter sind beim Poggensee-Triathlon nicht möglich – wegen der teilweise engen Streckenabschnitte und weil in die Wechselzone kein Platz für noch mehr Räder ist. Rück: „Außerdem sind wir ein Spaß- und Schnupper-Triathlon, und das wollen wir bleiben.“

