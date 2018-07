Michael van Gerwen schafft das perfekte Spiel in Hamburg

Hamburg. Im Golf gibt es das „Hole-in-one“, beim Bowling das „perfekte Spiel“ (mit 300 Punkten). Die Königsaufgabe beim Darts nennt sich „Nine dart finish“, Neun-Darter. Bei einem 501er-Spiel, in dem es darum geht, vor seinem Gegner den Punktestand von 501 auf Null zu reduzieren, ist es möglich, dieses mit neun Würfen zu schaffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man als Zuschauer Zeuge eines solchen Ereignisses wird, ist jedoch verschwindend gering. Seit 1984 konnten erst 50 der Wunder-Würfe live im Fernsehen dokumentiert werden.

Das letzte Mal, dass Zuschauer der 13 Turniere umfassenden Tour „European Darts Matchplay“ über solch eine Serie jubeln durften, liegt über fünf Jahre zurück. Doch der Dartgott meinte es an diesem lauen Sommerabend gut mit dem Hamburger Publikum und schickte Darts-Superstar Michael van Gerwen (29) nach Wilhelmsburg.

Van Gerwen umschmeichelt die Fans

Um Punkt 21:03 Uhr ließ der Niederländer die Zuschauer in der ausverkauften edel-optics-Arena erst vor Anspannung förmlich platzen – und anschließend vor Ekstase ausrasten. Der Weltranglistenerste, der wie gewohnt in seinem giftgrünen Oberteil die Dartscheibe anvisierte, befand sich im vierten „Leg“ gegen seinen britischen Herausforderer Ryan Joyce, als ihm das unglaubliche Kunststück gelang, eben jenen „Nine-Darter“ zu werfen.

„Einen Nine-Darter zu werfen, ist natürlich immer etwas ganz Besonderes. Und dann auch noch in dieser Halle, vor diesem Publikum“, freute sich van Gerwen. Der dominante 6:2-Sieg wurde durch das Spektakel schon fast zur Nabensache. Mit einer Durchschnittspunktzahl von 104,87 dominierte „Mighty Mike“ das Match gegen Joyce nach Belieben.

Am Sonntag setzte van Gerwen seinen umjubelten Siegeszug gegen Robert Thornton (6:1) und gegen Ian White (6:4) fort und erreichte das Halbfinale gegen den Engländer Stephan Bunting. Im zweiten Halbfinale warfen ebenfalls nach Redaktionsschluss der Engländer Andy Boulton und der Ire William O´Connor gegeneinander.

Deutsche Darts-Profis enttäuschten

Keine Rolle spielten die deutschen Dartprofis, die alle bereits am zweiten Wettkampftag ausgeschieden waren. In der Mittagssession am Sonnabend unterlagen Maik Langendorf und Martin Schindler den an zehn und fünf gesetzten Routiniers Gerwin Price (Wales) und Joe Cullen (England) mit jeweils 3:6. Der deutsche Hoffnungsträger Max „Maximiser“ Hopp, der im April sensationell das Turnier in Saarbrücken gewinnen konnte, schied gegen den Engländer Ian White aus (2:6). Spannend wurde es bei Robert Marjanovic.

Der Freudenstädter konnte sich in einer spektakulären Partie gegen den hoch-favorisierten Nordiren Daryl Gurney zwischenzeitlich sogar eine 3:1-Führung herausarbeiten, verlor am Ende jedoch knapp mit 5:6. Für die wohl größte Überraschung des Turniers sorgte der Ire William O´Connor, der den amtierenden Weltmeister Rob Cross (England) mit 6:4 bezwingen konnte.

Unabhängig von den Ergebnissen und Leistungen der Sportler genossen die Hamburger das Event erneut mit bunten Verkleidungen und lautstarken Fangesängen. Darts ist immer auch eine feuchtfröhliche Party. Andrea und Rüdiger aus Sülldorf, die im Rahmen des Abendblatt-Gewinnspiels Karten gewonnen hatten, waren von der Atmosphäre begeistert. „Die Stimmung hier ist unglaublich. Wir verfolgen den Sport seit einigen Jahren und sind jetzt zum ersten Mal live dabei – ein super Gefühl. Die Mischung zwischen Sport und Party ist einfach einmalig.“

( ojg )

