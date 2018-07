Flaute stoppt Kitesurf-Cup vor Sylt: Wie geht es weiter?

Wegen der Problematik fand schon am Sonnabend kein Rennen statt. Der Weltcup wird wohl eingestellt werden.

Westerland. Die 16. Auflage des Kitesurf-Cups vor der Insel Sylt ist zum Abschluss am Sonntag ohne Rennen geblieben. Wie schon am Sonnabend stoppte anhaltende Flaute das Wettkampfprogramm, teilte der Veranstalter mit. Nur am Freitagmorgen konnten einige wenige Läufe stattfinden.

Die diesjährige Auflage wird vermutlich die letzte des Weltcups vor Sylt gewesen sein. Denn der Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Westerland sei bislang nicht verlängert worden, sagte Veranstalter Thilo Trefz. Er informierte, es sei „politischer Wille, auf der Promenade Westerlands künftig weniger Veranstaltungen durchzuführen“.

Der Kitesurf-Cup wird seit 2003 vor Sylt ausgetragen. Seither sollen rund 1,5 Millionen Zuschauer die Rennen am Strand verfolgt haben.

