WM 2018: Alles zum Spiel Deutschland gegen Südkorea

Kasan/Berlin. Vier Tage nach dem umjubelten Happy End im Duell mit den Schweden steht für Titelverteidiger Deutschland bei der Fußball-WM in Russland die nächste Nervenprobe an. Die DFB-Elf spielt am heutigen Mittwoch gegen Südkorea .

„Es ist der unbedingte Wille bei den Spielern zu spüren, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw vor dem Duell. Deutschland sollte auch alles geben. Ein Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz über Südkorea muss drin sein, damit die Mannschaft (3 Punkte) direkt ins Achtefinale zieht und um alle Rechenspielchen mit Mexiko (6), Schweden (3) und Südkorea (0) bis hin zu einem Losentscheid auszuschließen.

Tabellenführer Mexiko genügt im Parallelspiel gegen Schweden in Jekaterinburg ein Remis zum Gruppensieg.

Dann beginnt das Deutschland-Spiel

Los geht die Partei Deutschland – Südkorea um 16 Uhr (MESZ). Das ZDF überträgt live und schickt den erfahrenen Kommentator Béla Réthy ins Rennen .

Das Parallelspiel Mexiko gegen Schweden wird von Claudia Neumann im Digitalkanal ZDFinfo kommentiert. Die 54-Jährige war zuletzt Hetze im Internet ausgesetzt , erhielt aber großen Rückhalt von Kollegen und auch anderer Sender. Die ARD lobte das ZDF sogar für ihren Einsatz .

Darum laufen WM-Gruppenspiele parallel

Auch am heutigen Mittwoch laufen die zwei WM-Spiele wieder parallel. In der Gruppe F treten die vier Mannschaften um 16 Uhr gegeneinander an. Deutschland trifft in Kasan auf Nummer 57 der Weltrangliste , Mexiko auf Schweden in Jekaterinburg.

In der Gruppe E werden die beiden letzten Gruppenspiele um 20 Uhr (MESZ) angepfiffen. Serbien spielt gegen Brasilien in Moskau, die Schweiz gegen Costa Rica in Nischni Nowgorod.

Dass die letzten Gruppenspiele parallel ausgetragen werden, hat einen triftigen Grund . So will man Benachteiligungen oder Manipulationen einen Riegel vorschieben. Denn würden die Spiele nacheinander stattfinden, hätten die Mannschaften in der späteren Partie womöglich einen Vorteil – sie wüssten, wie die Konkurrenten gespielt haben.

Viele Fußballfans waren von dieser Änderung am Montag überrascht worden und hatten sich in den sozialen Netzwerken wütend geäußert. Die Reaktionen können Sie hier nachlesen.

Sieben schräge Fakten über Gegner Südkorea

Heung-Min Son während einer Pressekonferenz.

Foto: JOHN SIBLEY / REUTERS

In Südkorea hat der Fußball einen hohen Stellenwert. In der Hauptstadt wird der Anstoß um 23 Uhr live übertragen und trotz der späten Uhrzeit werden die großen Plätze in Seoul wohl voller Fans sein.

Was man sonst über das Land wissen muss – und warum manche Menschen in dem Land glauben, dass Ventilatoren, die über Nacht laufen, tödlich sind – verraten wir hier .

Für Südkoreaner Son steht die Karriere auf dem Spiel

Für den Südkoreaner Heung-Min Son geht es übrigens mit dem Spiel gegen Deutschland ums große Ganze. Seine Fußballer-Karriere steht auf dem Spiel – denn bei einem Vorrunden-Aus droht dem ehemaligen Leverkusener das Militär. Die Hintergründe erklären wir hier . (jha/dpa/fmg)

