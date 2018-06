Rudy fehlt dem DFB-Team gegen Südkorea – Hummels dabei

Kasan.. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss in ihrem WM-Gruppenfinale am Mittwoch (16.00 Uhr MESZ/ZDF und Sky Deutschland) gegen Südkorea in Kasan auf Sebastian Rudy verzichten. Das bestätigte Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag. Rudy hatte beim Last-Minute-Sieg gegen Schweden (2:1) einen Bruch des Nasenbeins erlitten und musste sich am Sonntag einer kleinen Operation unterziehen.

WM-Gegner Südkorea: Drei Dinge, die man wissen muss Deutschland gegen Südkorea, WM 2018: Reporter und Korea-Experte Sören Kittel erklärt, was man über den WM-Gegner wissen muss. WM-Gegner Südkorea: Drei Dinge, die man wissen muss

"Das Spiel kommt zwei, drei Tage zu früh", sagte Löw. Wer den Münchner an der Seite von Toni Kroos im defensiven Mittelfeld ersetzen wird, ließ der Weltmeistercoach offen. Abwehrchef Jerome Boateng fehlt zudem nach seiner Gelb-Roten-Karte.

Mats Hummels steht hingegen wieder zur Verfügung. "Er hat überhaupt keine Probleme mehr", sagte Löw. Der Innenverteidiger hatte das Schweden-Spiel aufgrund eines verrenkten Halswirbels verpasst.

Hummels ist laut DFB wieder einsatzbereit Rudy hingegen werde gegen Südkorea wahrscheinlich nicht spielen können. Hummels ist laut DFB wieder einsatzbereit

Titelverteidiger Deutschland hätte bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied sicher das Achtelfinale erreicht. "Das ist unser Ziel. Wir wollen mit unserem Ergebnis Klarheit schaffen", sagte Löw. (sid)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.