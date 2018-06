WM 2018: Parallelspiele in Russland frustrieren Fans

Berlin. Erstmals in der Gruppenphase der Fußball-WM in Russland liefen am Montag zwei Spiele parallel – jeweils um 16 und um 20 Uhr. Warum das so ist, lesen Sie hier. So mancher Fußball-Fan wurde davon offenbar überrascht, obwohl dies seit vielen Jahren so gehandhabt wird. Vor allem bei den Abendspielen Iran-Portugal und Spanien-Marokko gab es Frust.

Das ZDF übertrug die Partie Iran-Portugal im Hauptprogramm, Spanien gegen Marokko war live im Ableger ZDFinfo zu sehen. Viele Fußballfans wunderten sich über die parallele Ansetzung der Spiele.

Ich wollte Spanien spielen sehen und es kommt

Portugal. 😤😡#IRNPOR — Uwe Batke (@U_Batke) June 25, 2018

Und da haben wir es wieder: die Wahl zwischen Pest und Cholera ..... ZDF oder ZDFInfo .... 🤮#wm2018 #ESPMAR #IRNPOR, dann lieber alle Spiele auf der #ARD - unabhängig davon: mal sehen wie lange es dauert, bis Ramos sich wieder nicht benehmen kann — Katze (@KipperLamis) June 25, 2018

Neben der Meckerei über den nervigen Vuvuzela-Lärm der iranischen Fans und den fast schon erwartbaren Pöbeleien gegen ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann machten sie bei Twitter ihrem Frust Luft.

Entscheide ich mich für Ohrenkrebs (#IRNPOR mit Vuvuzelas) oder Augenkrebs (#ESPMAR auf ZDFinfo ohne HD)? — daniel_ue (@dalfatal) June 25, 2018

Claudia #Neumann und Béla #Réthy kommentieren heute zeitgleich die Abendspiele: #ESPMOR #IRNPOR.



Viele Hater fühlen sich heute zum ersten Mal wie Extremsportler. #WM2018 — Benny Illinger (@IamIllgner) June 25, 2018

Ein Zuschauer wünschte sich eine Konferenzschaltung – wie im Radio, wenn Bundesliga ist:

Hätte eigentlich nur ich gerne eine echte Konferenz aus #IRNPOR und #ESPMAR ? — Judith (@Jud_Sch) June 25, 2018

Liebes @ZDFsport warum zeigt ihr #ESPMAR nicht im Hauptprogramm, dort ist deutlich mehr los als bei #IRNPOR #WM2018 — Jan0077 (@Jan0077) June 25, 2018

Wie es auch geht, zeigt dieser Fan – wenn man die Ausrüstung dafür hat:

