LIVE! DFB-Pressekonferenz mit Marco Reus und Timo Werner

Watutinki. Wirbelwind Marco Reus hatte sich den entscheidenden Moment im deutschen WM-Schicksalsspiel gegen Schweden ganz anders vorgestellt. Der Freistoß da von der linken Strafraumgrenze, "den wollte der Marco erst direkt schießen", berichtete Toni Kroos, aber: "Da habe ich gesagt: Hm, bin ich nicht überzeugt von, das wird ein bisschen schwer." Reus fügte sich dem Mittelfeldboss.

Um sich einen besseren Schusswinkel zu verschaffen, schob Kroos den Ball über knapp zwei Meter zu Reus, der Dortmunder stoppte ihn kurz - und hatte dann beste Sicht auf das "überragende Tor" (Reus) von Kumpel Kroos. "Er hat es nicht schlecht gemacht mit seiner Schusstechnik", sagte Reus schmunzelnd, "aber im Ernst: Tonis Schuss war einfach Weltklasse."

Dass Kroos beim 2:1 gegen Schweden zum gefeierten Helden werden konnte, lag zu einem großen Teil an Reus, der nach seinem belebenden Joker-Auftritt gegen Mexiko (0:1) von vielen Experten vehement gefordert worden war. Gegen Schweden, seinem ersten WM-Spiel in der Startelf, gab Reus dem deutschen Spiel neben Spitze Timo Werner Tiefe. Und er erzielte mit dem linken Knie den so wichtigen Ausgleich.

Am Mittwoch (16 Uhr/ZDF) trifft Deutschland auf Südkorea. An diesem Montag (ab 11.30 Uhr) beantworten Reus und Werner die Fragen der Journalisten auf der Pressekonferenz in DFB-Medienzentrum in Watutinki. Auch Co-Trainer Marcus Sorg ist dabei. (sid/fs)

