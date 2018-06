Videotechnik erstmals im Einsatz

Bevor die Mannschaft am Mittag mit dem Bus ins sechstägige Trainingslager nach Glücksburg an der Ostsee fährt, absolvierte sie um 10 Uhr noch eine letzte Einheit am Volksparkstadion. Zum ersten Mal ist die neue Videotechnik eingesetzt worden. Sie soll dabei helfen, mögliche Fehler direkt auf dem Platz zu analysieren.

Erstmals kommt im Volkspark die neue Videotechnik zum Einsatz. #HSV pic.twitter.com/gS1RQBnjUQ — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) 24. Juni 2018

Dino Hermann trägt jetzt Pflaster

Übrigens: Das HSV-Maskottchen Dino Hermann trägt inzwischen ein großes Pflaster auf der Nase. Der erste Bundesligaabstieg der Vereinsgeschichte ist zwar nicht spurlos an ihm vorbeigegangen – trotzdem lebt der Dino weiter.

Der Dino trägt jetzt ein Pflaster auf der Nase... #HSV pic.twitter.com/0uXcStAe8j — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) 23. Juni 2018

HSV tröstet seinen Schweden Albin Ekdal

Nach dem wichtigen 2:1-Sieg gegen Schweden sind die Emotionen bei der deutschen Nationalmannschaft im zweiten WM-Gruppenspiel übergekocht. Umso bitterer war die Last-Minute-Niederlage für die Skandinavier. Der HSV hat mit seinem schwedischen Mittelfeldspieler Albin Ekdal gelitten. „Kopf hoch, Albin!“, twitterten die Hamburger am Sonnabendabend nach dem Schlusspfiff.

Unterdessen hofft HSV-Kapitän Gotoku Sakai auf seinen ersten Einsatz bei der WM in Russland. Heute um 17 Uhr trifft der Japaner im zweiten Gruppenspiel auf Senegal. Bei dem 2:1-Sieg gegen Kolumbien saß Sakai 90 Minuten auf der Bank.

Warum der HSV-Abstieg Bremer Polizei entlastet

Der erstmalige Abstieg des Hamburger SV aus der Fußball-Bundesliga entlastet in der kommenden Saison Kasse und Personal der Bremer Polizei. Vor allem die Partien zwischen Werder Bremen und dem HSV wurden wegen Fan-Rivalitäten und drohender Gewaltausschreitungen bislang stets als Hochrisiko-Spiele eingestuft. Sie verursachten der Polizei nach Behördenangaben im Durchschnitt 320 000 Euro Mehrkosten. Bislang geht die Polizei davon aus, dass es während der nächsten Saison in Bremen überhaupt kein Hochrisiko-Spiel geben wird.

Die Mehrkosten reicht das Bundesland seit April 2015 per Gebührenbescheid an die Deutsche Fußball Liga (DFL) weiter. Bislang sind so rund zwei Millionen Euro aufgelaufen. Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgericht in Bremen eine Klage der DFL gegen diese Praxis zurückgewiesen. Der Kostenstreit liegt nun beim Bundesverwaltungsgericht.

Hochrisiko-Spiele zwischen Werder Bremen und dem HSV verursachten durchschnittlich 320 000 Mehrkosten

Foto: dpa

Die Polizei in der Hansestadt geht derzeit davon aus, dass es während der nächsten Saison in Bremen kein Rot- beziehungsweise Hochrisiko-Spiel geben wird. „Es könnte also tatsächlich eine Entlastung entstehen, und die DFL würde keine Rechnung bekommen“, so ein Polizeisprecher. „Das kann sich durchaus im Laufe der Saison auch kurzfristig anders entwickeln.“ Rot-Spiel-Potenzial hat etwa die Begegnung zwischen Werder und Hannover 96.

In der Bremer Innenbehörde hofft man, dass es bei einer ruhigen Saison bleibt. „Das wäre sowieso das Beste. Wir brauchen sicher keine Hochrisiko-Spiele als Begleitmusik für die Auseinandersetzung mit der DFL“, so eine Sprecherin. Bei Rot-Spielen sind schon mal bis zu 900 Beamte aus mehreren Bundesländern im Einsatz.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) wird die absehbare Atempause indes nicht von seinem grundsätzlichen Kurs abbringen, Polizeimehrkosten an die DFL weiterzureichen. Mäurer sucht unter den Länderinnenministern Verbündete und hatte zumindest in Rheinland-Pfalz schon Erfolg. Beide Länder setzen sich für eine Fondslösung ein. Ansonsten ist der Rückhalt bislang mehr als mau.

Mäurer hatte immer wieder betont, es sei nicht einzusehen, dass die enormen Polizeikosten, die mit der Durchführung der Bundesliga verbunden sind, allein vom Steuerzahler getragen würden. Das sieht die DFL anders: Das Gewaltmonopol liege allein beim Staat, und der habe die Pflicht, für Sicherheit zu sorgen. Der Fall liegt nun beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Ein Termin für das Verfahren sei noch nicht absehbar, so eine Gerichtssprecherin.

( HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.