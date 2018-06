Mannschaft trainiert ab Montag bei der Bundeswehr

Hamburg. Nach den ersten Leistungstests am Donnerstag und Freitag findet am Sonnabend um 11 Uhr im Volksparkstadion das erste öffentliche Mannschaftstraining des HSV statt. Auch am Sonntag trainiert der Zweitligist um 10 Uhr in Hamburg. Anschließend fährt das Team nach Glücksburg. Bis Freitag wird der Club im Strandhotel Glücksburg wohnen.

Für die Fans gibt es allerdings nur wenige Möglichkeiten, die Mannschaft beim Training zu sehen. Weil der HSV auf der Sportanlage der Marineschule Mürwik trainiert, haben Fans eigentlich keinen Zutritt zum Kasernengelände. Trainer Christian Titz will daher an zwei Tagen des Trainingslagers eine öffentliche Einheit anbieten.

Am Dienstag und am Donnerstag wird der HSV am Nachmittag die Tore für die Zuschauer öffnen. Die genauen Uhrzeiten stehen noch nicht fest. Am kommenden Freitag spielt der HSV dann um 18.30 Uhr bei der Landesliga-Mannschaft des Büdelsdorfer TSV im dortigen Eiderstadion.

( hja )

