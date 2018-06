Kaymer krachend gescheitert – Favoritensterben bei US Open

Sang- und klanglos ist Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer am Cut der US Open gescheitert. Er ist aber in allerbester Gesellschaft.

Southampton/Köln. Am Ende seines desaströsen Auftritts bei der 118. US Open auf Long Island bewies Martin Kaymer Humor. Als dem deutschen Topgolfer am 18. Loch der zweiten Runde endlich das erste Birdie des Tages geglückt war, ließ sich der 33-Jährige von den Fans auf der Tribüne feiern. Am krachenden vorzeitigen Aus änderte auch die Jubelstimmung auf dem letzten Grün nichts.

Mit 158 Schlägen (83+75), dem schlechtesten Ergebnis bei seiner elften Teilnahme, scheiterte der Sieger von 2014 um zehn Schläge (!) am Cut. Nur neun Konkurrenten, darunter vier Amateure, wiesen im 156-köpfigen Spielerfeld einen noch höheren Score auf als der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann. Der tiefe Fall in der Weltrangliste dürfte sich damit fortsetzen, die frühere Nummer eins lag vor dem Turnier bereits nur noch auf Position 118.

Kayer gibt keine Interviews

Kaymer hüllte sich nach seinem Aus in Schweigen. Keine Interviews, keine offiziellen Statements, auch keine Worte an seine Fans in den sozialen Netzwerken. Sein letzter Kommentar datiert vom Donnerstag, bevor er seinen ersten Ball schlug. "Let's do this!" ("Gehen wir es an!") schrieb Kaymer zu einer Grafik des Veranstalters, auf der sein Flight angezeigt wurde.

Vor dem Turnier hatte sich der Rheinländer noch überaus optimistisch geäußert. "Ich möchte versuchen, alles zu gewinnen, was man gewinnen kann. Dafür fehlen mir noch zwei Major-Siege, und darauf lege ich den Fokus", hatte Kaymer im Interview mit dem Portal Sportbuzzer gesagt.

Deshalb habe er mit seinen Trainern einen Schlachtplan entworfen, "um dieses Ziel volle Kraft voraus anzugehen. Es kann in einem Jahr so weit sein oder auch später. Ich weiß aber, dass ich es schaffen kann", so Kaymer - nach dem Auftritt von Southampton hat der Mettmanner noch einen weiten Weg vor sich.

Sechs Topgolfer ebenfalls raus

Für Kaymer dürfte es nur ein schwacher Trost gewesen sein, dass auf dem superschweren Kurs im Shinnecock Hills Golf Club das kollektive Favoritensterben ausbrach. Weitere sechs ehemalige Branchenführer konnten sich nicht für die beiden Schlussrunden qualifizieren: Jordan Spieth (149), Tiger Woods (beide USA/150), Rory McIlroy (Nordirland/150), Jason Day (152), Adam Scott (beide Australien/153) und Ernie Els (Südafrika/157). Zudem scheiterte eine Menge Prominenz wie etwa das spanische Duo Sergio Garcia (154) und Jon Rahm (155) sowie Bubba Watson (USA/151).

"Ich bin nicht glücklich mit meinem Spiel", sagte Woods, der seine erste US Open seit 2015 spielte: "Ich liege zehn über Par, darüber kann man sich nicht freuen. Ich habe die Putts nicht gemacht, vor allem die wichtigen habe ich verpasst, mit denen man das Momentum erhalten kann." Den Glauben an sich hat der Tiger aber nicht verloren, er sei "absolut davon überzeugt", dass er einen weiteren Major-Titel gewinnen kann. 14 davon hat er bereits auf dem Konto, den letzten holte er 2008 - bei der US Open.

