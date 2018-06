Roger Federer ab Montag wieder Nummer eins der Welt

Roger Federer hat am Sonnabend gegen Nick Kyrgios seinen 15. Sieg in Serie auf Rasen gefeiert Foto: Marijan Murat / dpa

Stuttgart. Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer übernimmt erneut die Spitze der Weltrangliste von French-Open-Gewinner Rafael Nadal. Der 36 Jahre alte Schweizer siegte im Halbfinale des ATP-Turniers in Stuttgart 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (7:5) gegen Nick Kyrgios (Australien) und geht am Montag in seine 310. Woche als Nummer 1 der Tennis-Welt. In seinem ersten Finale am Weissenhof trifft Federer am Sonntag ab 13.00 Uhr (Sky) auf den ehemaligen Weltranglistendritten Milos Raonic (Kanada).

Der erstmals in Stuttgart startende Raonic (27) besiegte Titelverteidiger Lucas Pouille aus Frankreich 6:4, 7:6 (7:3). Der Wimbledonfinalist von 2016 hat im bisherigen Turnierverlauf weder einen Satz noch ein Aufschlagspiel verloren. Raonic war auch aufgrund etlicher Verletzungsprobleme in der Weltrangliste auf Platz 35 abgerutscht.

Federer feiert auf Rasen 15. Sieg in Folge

Federer, der während der gesamten Sandplatzsaison freiwillig zweieinhalb Monate pausierte, verdrängt bereits zum dritten Mal in diesem Jahr seinen spanischen Rivalen Nadal von der Spitze der Weltrangliste. Für den Australian-Open-Champion war der Sieg gegen Kyrgios auf dem Weg zu seinem anvisierten neunten Titel in Wimbledon (ab 2. Juli) der 15. Erfolg auf Rasen in Serie. Für Kyrgios war es nach Problemen mit dem Ellenbogen das erste Turnier seit Anfang April in Houston/Texas.

Schon bei den ersten beiden Duellen auf der ATP-Tour zwischen Federer und Kyrgios war es über die volle Distanz von drei Sätzen gegangen, wobei alle sechs gespielten Sätze erst im Tiebreak entschieden wurden. Auch am Sonnabend ging es in zwei Tiebreaks.

Der vom deutschen Ex-Profi Tommy Haas seit Anfang des Jahres betreute Pouille hatte in der letzten Saison das Turnier in Stuttgart durch einem Finalerfolg gegen den Spanier Feliciano Lopez gewonnen.

( sid )

