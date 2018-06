Löw gibt Draxler Einsatzgarantie - Özil-Einsatz offen

Am Sonntag trifft Deutschland auf Mexiko. Julian Draxler wird dann in der Startelf stehen. Das erklärte Joachim Löw.

Watutinki. Joachim Löw hat den Einsatz von Mesut Özil im deutschen WM-Auftaktspiel am Sonntag (17.00 Uhr/ZDF und Sky) in Moskau gegen Mexiko offen gelassen. "Mesut Özil hat in dieser Woche zwei zusätzliche Einheiten gemacht. Er ist einsatzfähig und macht einen guten Eindruck", sagte der Bundestrainer zwar am Samstag im Luschniki-Stadion, fügte aber an: "Es gibt noch zwei, drei Überlegungen, wie die Mannschaft aussehen könnte. Das teile ich erst der Mannschaft mit." Özil kämpft mit Marco Reus um einen offenen Platz im Mittelfeld. Im ZDF-Interview verriet Löw, dass Julian Draxler gegen Mexiko spielen werde.

Die WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien (2:1) hatte Özil aufgrund einer Knieprellung verpasst. Die Nachwirkungen der Erdogan-Affäre sollen den Spielmacher des FC Arsenal nicht mehr belasten. "Über Mesut wurde geschrieben, dass er lustlos wirkt oder gehemmt. Das stimmt nicht! Mesut ist fröhlich, er macht viele Witze mit uns. Er kann kaum erwarten, dass es losgeht", sagte Teamkollege Draxler, der Özil als "außergewöhnlichen Spieler" lobte: "Er hat technische Möglichkeiten, die nicht viele Spieler auf der Welt haben. Er ist unser kreativster Spieler, und ich bin mir sicher, dass er auf den Punkt da sein wird, wenn er gebraucht wird." Unter Löw hat Özil bei jedem Turnierspiel seit 2010 in der Startelf gestanden.

Kimmich: "Bin lieb zu den Kleinen" Joshua Kimmich hat auf der DFB-PK Toni Kroos gekontert, der die Einlaufkinder gewarnt hat, Kimmich im Einlauftunnel anzusprechen, da der immer total im Tunnel sei. Kimmich: "Bin lieb zu den Kleinen"

Löw kann aus dem Vollen schöpfen

Zum Start der historischen Titelmission kann Löw aus dem Vollen schöpfen. "Alle Spieler sind fit", sagte der Bundestrainer, der Mexiko als "wahnsinnig guten Gegner" bezeichnete. Löw betonte, dass der Weltmeister mit einem erfolgreichen Start "ein Zeichen setzen" wolle.

Die voraussichtliche DFB-Aufstellung: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Khedira, Kroos - Müller, Özil (Reus), Draxler - Werner. - Trainer: Löw. (sid)

