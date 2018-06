Thomas Müller kann sich Abgang vom FC Bayern vorstellen

Müller kann sich Wechsel vorstellen

Thomas Müller will sich nicht auf einen dauerhaften Verbleib beim FC Bayern festlegen. "Eine andere Aufgabe wäre sicher auch mal interessant und reizvoll", sagte der 28-Jährige der "Welt am Sonntag". Müller verwies auf das sich schnell wandelnde Geschäft im Profifußball und meinte: "Wenn die Situation mal eine andere ist, kann viel passieren." Der Torjäger spielt schon seit der Kindheit für den FC Bayern, sein aktueller Vertrag läuft bis 2021. Lukrative Transferanfragen von Clubs wie Manchester United hatten die Münchner stets abgelehnt.

Ein Leben lang beim FC Bayern? Thomas Müller kann sich durchaus auch eine neue Herausforderung vorstellen

Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

"Grundsätzlich ist es sehr schwierig, vom FC Bayern loszukommen", scherzte Müller. Mit dem deutschen Rekordmeister könne er jedes Jahr um Titel spielen, der Club habe enormes Potenzial, fügte er hinzu. "Aktuell habe ich keine Gedanken, etwas anderes zu machen", sagte Müller daher.

Ex-HSV-Profi Kompany bangt um WM

Belgien muss zwei Wochen vor Beginn der WM um Abwehrspieler Vincent Kompany bangen. Der Innenverteidiger erlitt beim 0:0 im Test gegen Portugal eine Leistenverletzung und soll sich nun weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen. "Einen Spieler wie Vincent will man nicht verlieren", sagte Trainer Roberto Martinez. Ex-HSV-Profi Kompany hatte am Sonnabend in der zweiten Halbzeit mit Leistenbeschwerden den Platz verlassen. Schon die EM 2016 hatte der 32-Jährige von Manchester City verpasst, damals wegen einer Beinverletzung.

Zuletzt vor 30 Jahren: DFB-Auswahl seit fünf Spielen ohne Sieg

Die deutsche Nationalmannschaft wartet nach der 1:2-Niederlage in Österreich seit fünf Spielen auf einen Sieg – das gab es zuletzt vor 30 Jahren. Unter dem damaligen Teamchef Franz Beckenbauer blieb die DFB-Auswahl zwischen dem 14. Oktober 1987 und dem 31. März 1988 ebenfalls in fünf Begegnungen in Serie ohne Erfolgserlebnis.

Vor dem Spiel in Klagenfurt am Samstag hatte der Weltmeister auch in England (0:0), gegen Frankreich (2:2), Spanien (1:1) und Brasilien (0:1) einen Sieg verpasst. Den letzten Erfolg gab es für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am 8. Oktober zum Abschluss der WM-Qualifikation in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan (5:1).

Dribbeln... Foto: dpa

...schlenzen... Foto: Imago/Matthias Koch

...jubeln! Mesut Özil brachte Deutschland gegen Österreich in der 11. Minute in Führung Foto: Imago/Matthias Koch

In der 53. Minute glich Martin Hinteregger (l.) aus Foto: Imago/MIS

Der Augsburger (verdeckt) überwand Neuer nach einem Eckball Foto: Reuters



Schöpf drehte dann das Spiel für die Österreicher (l.). Niklas Süle konnte den Treffer nicht verhindern Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa

Bundestrainer Löw präsentierte sich an der Seitenlinie temperamentvoll mit italienischer Handgeste. Deutschland verlor 1:2 in Österreich Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Manuel Neuer im Regen: Das Comeback des Torhüters nach Mittelfußbruch verzögerte sich nach Starkregen in Klagenfurt Foto: Reuters

Zuvor hatte sich Deutschlands etatmäßige Nr. 1 mit Torwarttrainer Andreas Köpke auf das Länderspiel gegen Österreich vorbereitet Foto: Getty Images

Ein heftiges Gewitter machte dem Aufwärmprogramm allerdings einen Strich durch die Rechnung – auch Mario Gomez flüchtete in die Kabine Foto: Reuters



Auch Österreichs Martin Hinteregger (FC Augsburg) blieb von den Wassermassen nicht verschont Foto: Imago/Kolbert-Press

Auf den Rängen schützten sich die Zuschauer derweil mit Capes Foto: Getty Images

Dieser Fan fand eine trockene Stelle Foto: dpa

Die Torhüter Kevin Trapp und Marc-André ter Stegen beim Aufwärmen im Regen Foto: Reuters

Wassermassen im Stadion Foto: dpa



Der tschechische Schiedsrichter Pavel Kralovec beim Platztest: Der Ball hüpfte nicht wirklich Foto: Imago/Kolbert-Press

Wasserball in Klagenfurt Foto: Getty Images

Bundestrainer Joachim Löw musste um den Anpfiff bangen Foto: Imago/Eibner Europa

Wenige Momente sah es rund um das Stadion am Wörthersee noch recht freundlich aus Foto: Witters

Bundestrainer Joachim Löw schenkte Julian Brandt gegen Österreich von Beginn an das Vertrauen Foto: Getty Images



Manuel Neuers Ehefrau Nina verfolgte das Comeback ihres Mannes live im Stadion Foto: Imago/MIS

Kiel holt Nachfolger mit Manager Becker

Holstein Kiel hat Fabian Wohlgemuth als neuen Sportdirektor verpflichtet. Wohlgemuth war bislang als Nachwuchsleiter für den Erstligisten VfL Wolfsburg tätig und erhält in Kiel einen Dreijahresvertrag. "Ich freue mich wirklich sehr auf die neue Aufgabe in Kiel, da es für mich an der Zeit war, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen", sagte er.

Wohlgemuth tritt in Kiel in große Fußstapfen

Foto: imago/Hartenfelser

Wohlgemuth führte die Nachwuchsabteilung der Wolfsburger zu einigen Erfolgen, unter anderem gewann die U19 zweimal die deutsche Meisterschaft. In Kiel wird der 39-Jährige Nachfolger des scheidenden Sportdirektors Ralf Becker, der zum HSV gewechselt ist.

Schalke wählt Ex-HSV-Coach Stevens in Aufsichtsrat

Schalke 04 hat seinen Jahrhunderttrainer Huub Stevens mit überwältigender Mehrheit in den Aufsichtsrat gewählt. 6529 Mitglieder stimmten bei der Versammlung der Königsblauen am Sonntag in der Arena für den 64-Jährigen. "Ich bin fest davon überzeugt, dass es gut ist, dass ich mit meiner Fußballkompetenz in den Aufsichtsrat komme", sagte der Niederländer, der die Gelsenkirchener 1997 sensationell zum Uefa-Cup-Triumph geführt hatte.

"Durch meine vielen nationalen und internationalen Trainerstationen kenne ich das Fußballgeschäft aus dem Eff-Eff. Ich bin sehr gut vernetzt", erklärte der frühere HSV-Trainer in seiner Wahlrede, die er mit den Worten beendete: "Einmal Schalke, immer Schalke."

Boateng auf Comeback-Kurs: "Es sieht wirklich sehr gut aus"

Weltmeister Jérôme Boateng sieht sich nach seiner Oberschenkelverletzung voll im Plan für ein Comeback bei der WM. "Im Moment kann ich versprechen, dass ich dabei bin, ja! Es sieht wirklich sehr gut aus", sagte der 29 Jahre alte Abwehrspieler der "BamS". Boateng rechnet damit, dass er in den kommenden Tagen wieder voll ins Mannschaftstraining des Nationalteams einsteigen kann. "Ich bin gut im Plan, aber ich will kein Risiko eingehen", sagte der Bayern-Verteidiger.

Reschke glaubt an Pavard-Verbleib: "Keine Anfrage"

Der VfB Stuttgart ist weiter von einem Verbleib seines umworbenen Verteidigers Benjamin Pavard überzeugt. "Davon gehen wir alle weiter aus – weil es keine Anfrage, keinen Verhandlungsstand und keine neue Situation gibt", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke. Aufgrund seiner starken Leistungen für den VfB und zuletzt für die französische Nationalmannschaft war der 22-Jährige in den Fokus zahlreicher Top-Clubs geraten. Ein Bekenntnis zum VfB hatte er jüngst vermieden. "Ich kann es nicht versprechen", meinte Pavard am Freitag mit Blick auf einen Verbleib beim VfB.

Pavard soll von einigen Topclubs umworben werden

Foto: Adam Pretty / Bongarts/Getty Images

"Die Aussagen sind völlig in Ordnung. In diesem Geist haben wir unsere Gespräche immer geführt. Er hat eine Top-Saison für den VfB gespielt und es ist klar, dass er im Fokus der internationalen Spitzenclubs ist", sagte Reschke dazu nun.

Darüber hinaus kündigte der Manager an, dass die Transferplanungen der Schwaben für die kommende Spielzeit "definitiv noch nicht abgeschlossen" seien. Klar sei auch, dass der bisher an Aufsteiger 1. FC Nürnberg ausgeliehene Tobias Werner nicht bei den Franken bleiben werde. "Mit ihm werden wir uns zeitnah zusammensetzen, um zu erörtern, wie seine weiteren Planungen aussehen."

Seehofer kündigt WM-Besuch an

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will trotz der internationalen Boykott-Diskussionen zur WM nach Russland reisen. "Wenn es mein Terminkalender zulässt, werde ich ein Spiel der deutschen Mannschaft besuchen", sagte der auch für den Sport zuständige Minister der "BamS". Noch keine konkreten Reisepläne für das Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli haben dagegen dem Bericht zufolge Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Außenminister Heiko Maas (SPD).

Seehofer will die Nationalmannschaft in Russland besuchen

Foto: Adam Berry / Getty Images

"Es gibt derzeit keine konkreten Planungen für eine Reise des Bundespräsidenten nach Russland", sagte eine Sprecherin Steinmeiers dem Blatt. Im Frühjahr waren Boykott-Diskussionen laut geworden, nachdem unter anderem Vertreter der britischen Regierung angekündigt hatten, aufgrund des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal nicht zur WM reisen zu wollen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte zuletzt wegen Russlands Syrien-Politik zu einem Boykott der Eröffnungsfeier aufgerufen.

Auch Gruppengegner Mexiko noch nicht in WM-Form

Vor ihrem Abflug in Richtung Europa und der Weltmeisterschaft in Russland hat sich die mexikanische Nationalmannschaft in ihrer Heimat mit einem Sieg gegen Schottland verabschiedet – zeigte sich generell aber eher schwach. Deutschlands erster WM-Gruppengegner Mexiko gewann das Freundschaftsspiel im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt mit 1:0 (1:0). Den Siegtreffer erzielte Giovani Dos Santos (L.A. Galaxy) in der 13. Minute.

Schalke verlängert mit Fährmann und Nastasic

Der FC Schalke 04 hat die Verträge von Kapitän Ralf Fährmann und Innenverteidiger Maitja Nastasic verlängert. Sportvorstand Christian Heidel verkündete auf der Mitgliederversammlung, dass beide Kontrakte nun einen Gültigkeit bis 2022 besitzen. Der Vertrag des 29 Jahre alten Keepers Fährmann wäre 2020 ausgelaufen, der des 25 Jahre alte Serben 2019.

1. FCK darf Profiabteilung in AG ausgliedern

92,13 Prozent der 2295 Mitglieder des Drittligisten votierten bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung für diesen weitreichendsten Schritt in der Clubgeschichte. Damit wurde die erforderliche Dreiviertel-Mehrheit weit übertroffen. Vorstandschef Michael Klatt, der die Ausgliederung angesichts der äußerst kritischen finanziellen Lage mit rund 14 Millionen Euro Verbindlichkeiten als alternativlos bezeichnete, plant, mittelfristig 50 bis 60 Millionen Euro generieren zu können. Diese will der Zweitliga-Absteiger von einem Investor und weiteren stillen Teilhabern sowie regionalen Unternehmen und den Fans bekommen.

sid/dpa/HA

