Der ungeliebte Labbadia muss es in Wolfsburg richten

Wolfsburg. Klassenerhalt, Relegation, Abstieg - für den schwer angeschlagenen VfL Wolfsburg ist im nervenaufreibenden Abstiegsroulette der Fußball-Bundesliga noch alles drin. Zumindest im Fernduell mit dem Hamburger SV um Platz 16 halten die Niedersachsen eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Doch es wirkt fast so, als müsste Trainer Bruno Labbadia es für die Wölfe quasi im Alleingang reißen.

Die Mannschaft völlig verunsichert, Sportchef Olaf Rebbe längst weg - die Wolfsburger Hoffnungen ruhen auf Labbadia, der eine ähnliche Situation beim HSV bereits einmal gemeistert hat. Doch am Mittellandkanal fruchten die Maßnahmen des kämpferischen 52-Jährigen bislang nicht.

"Die Enttäuschungen der letzten Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre hier im Club können wir jetzt nicht verändern", sagte Labbadia vor dem Spiel der Wahrheit am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln: "Wir müssen für uns den richtigen Umgang für die Situation finden. Ich glaube fest daran, dass wir es schaffen." Damit meint er wohl erst einmal den Relegationsplatz, den das mit etlichen Millionen zusammengestellte Team mit einem Unentschieden sicher hätte.

Verliert der VfL gegen die bereits abgestiegenen Kölner, droht 21 Jahre nach dem Bundesliga-Aufstieg aber die erstmalige Rückstufung in die Zweitklassigkeit - wenn der HSV zeitgleich gegen Mönchengladbach gewinnt. Auf Labbadias Mannschaft lastet ein großer Druck, den sie in den vergangenen Wochen nicht schultern konnte. Von der Möglichkeit, noch am SC Freiburg vorbeizuspringen und den Klassenerhalt ohne Extrarunde klarzumachen, spricht in der Autostadt derzeit kaum jemand.

Labbadia verzichtet auf "großes Trara"

Labbadia setzt im Endspurt ganz auf seine Erfahrung als Retter und auf seinen Instinkt. Im Gegensatz zum HSV, der am Donnerstag vor rund 2000 Fans trainierte, erkannte er keinen Anlass für besondere Maßnahmen vor dem besonderen Spiel. "Ich habe keinen Grund für großes Trara gesehen", sagte Labbadia, der von den Fans kritisch beäugt wird.

Hämische Gesänge musste sich der Hoffnungsträger des Klubs anhören, und auch die Profis bekamen in der Trainingswoche vor der Entscheidung ihr Fett weg. Eine Mülltüte, randvoll mit gut gefüllten Babywindeln, hing am Trainingsgelände. "Das entstand mit mehr Arbeit und Leidenschaft", hieß es dazu auf einem Plakat in Anspielung auf das VfL-Saisonmotto "Arbeit, Fußball, Leidenschaft".

Eurosport-Experte Sammer ledert gegen Wolfsburg

Die völlig verkorkste Saison hat zu großem Frust in Wolfsburg geführt. Unerklärlich erscheint den Anhängern der Absturz des Klubs, der vor zwei Jahren noch Real Madrid schlug. Auch der frühere Fußball-Europameister Matthias Sammer staunt. "Wolfsburg ist für mich unerklärlich. Die Art und Weise, das Auftreten, diese Behäbigkeit", sagte er im Eurosport-Interview.

Wolfsburg plant mit 60-Millionen-Etat für die Zweite Liga

Die neuformierte Clubspitze setzt auf die Retterfähigkeiten von Labbadia und auf ein Aufbäumen der bislang selten als echte Mannschaft agierenden Profis. Dennoch wird auch das Alternativszenario 2. Liga bereits skizziert. Nach Informationen der Bild-Zeitung würde der VfL mit einem Gesamtetat von 60 Millionen Euro (davon die Hälfte für Gehälter) planen - ein Rekord, auf den man in Wolfsburg gern verzichten würde.

