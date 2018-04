Der Investor sieht die Stadt in der Pflicht, der Bürgermeister kontert. Clubboss Wettstein hält Klassenerhalt noch für möglich.

HSV-News Kühne will bei Abstieg nicht zahlen und nennt Bedingungen

Kühne gibt keine Zusage für Zweite Liga

Klaus-Michael Kühne und seine Ehefrau Christine in einer Loge des Volksparkstadions

Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Mäzen und -Anteilseigner Klaus-Michael Kühne droht, seine finanzielle Unterstützung für den Club einzustellen. Sollte der HSV in die Zweite Bundesliga absteigen, könne er keine Zusage für weitere Mittel geben, sagte er am Dienstag auf einer Veranstaltung der "Welt" und der "Bild"-Zeitung. Kühne ist größter Einzelinvestor der HSV-Fußball-AG. Er hält 20,57 Prozent der Anteile. Der HSV ist vier Spieltage vor Schluss Tabellenvorletzter mit acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz.

"Gezahlt wird erst, wenn die Rechnung stimmt, und im Augenblick stimmt sie noch nicht", sagte Kühne. "Ich sehe viele andere in der Pflicht." Er wünsche sich, dass etwa der Senat der Stadt dem HSV mehr Gunst und Förderung zukommen lässt. "Ich glaube, das würde mich wieder motivieren, auch weiter mitzumachen", ergänzte er.

Tschentscher kontert Kritik

Bürgermeister Peter Tschentscher posiert am Dienstag beim Besuch der Berufsschule Anckelmannstraße für ein Selfie

Foto: Marcelo Hernandez / HA

Hamburgs neuer Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warf daraufhin ein, dass die Stadt nicht untätig gewesen sei: "Die Leute beim HSV wissen auch, dass wir als Stadt nicht unengagiert sind. Aber die Tore schießen können wir halt nicht."

Kühne beteuerte, dass er große Sympathien für den Verein habe und großer Fan sei. Doch da er so lange habe leiden müssen, müsse er überlegen, ob er weitermache. "Ich beobachte das genau", sagte Kühne. Es bestehe zudem noch sehr viel Bedarf, das Management zu verstärken, um zu neuen Ufern aufzubrechen.

Kühne hatte in der Vergangenheit dem Traditionsverein immer wieder mit Krediten und Zuwendungen geholfen. Etwa bei der Verpflichtung von André Hahn, der vor der Saison von Borussia Mönchengladbach zum HSV gewechselt war. In der vergangenen Winterpause hatte der Club aber auf weitere Finanzspritzen des größten Einzelinvestors der HSV-AG verzichtet.

Der neue HSV-Präsident und -Aufsichtsratschef Bernd Hoffmann ist optimistisch, eine Lizenz für die kommende Saison in der Bundesliga oder der Zweiten Liga zu bekommen. Vor allem im Abstiegsfall braucht er Kühne, mit dem er bereits vor Wochen Kontakt aufgenommen hat. "Es gibt ein Signal, dass Herr Kühne uns weiter positiv begleitet", sagte er damals. Eine andere Sicht ist bislang nicht bekannt.

Kapitän Sakai trainiert individuell

Kapitän Gotoku Sakai musste wegen einer Sprunggelenksverletzung beim Vormittagstraining aussetzen. Am Nachmittag absolvierte er ein individuelles Programm auf dem Nebenplatz. "Er ist heute raus, vielleicht auch morgen, aber dann kann er wieder trainieren", gab Trainer Christian Titz Entwarnung. Einem Einsatz am Sonnabend gegen den SC Freiburg im Volksparkstadion steht wohl nichts im Wege.

Auch Vasilije Janjicic (krank), Mohamed Gouaida und Stephan Ambrosius (beide U21) fehlten im Training. Dafür durften Arianit Ferati und Aaron Opoku aus den Nachwuchsteams aufrücken.

Zwei Nachwuchsspieler im DFB-Einsatz

Apropos Opoku (19): Der offensive Mittelfeldspieler wurde ebenso wie HSV-Innenverteidiger Patric Pfeiffer (18) ins Aufgebot der U-19-Nationalmannschaft für das Testspiel am 25. April in Dänemark berufen. Torhüter Bennett Schauer hält sich auf Abruf bereit, er wird am Spieltag 19 Jahre alt.

Hamburgs Bürgermeister bangt um HSV

Die Sorge um den ersten Abstieg des HSV aus der Bundesliga hat auch die politische Spitze der Freien und Hansestadt erreicht. "Man verbindet Hamburg mit dem Hamburger Sportverein in ganz Deutschland und Europa, und es wäre schon eine große Tragödie, wenn es zu einem negativen Ergebnis in der Saison kommt", sagte der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in einem Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk.

Sollte es tatsächlich zu einem Abstieg kommen, würde auch der Bürgermeister auf dem Weg zurück in die Bundesliga mitfiebern: "Denn da gehören wir mit dem HSV und vielleicht auch mit dem FC St. Pauli hin."

Bilder vom HSV-Training am Dienstag:

Trainer Christian Titz gibt für das Spiel gegen SC Freiburg am Sonnabend die Richtung vor Foto: TayDucLam / WITTERS

Der wiedergenesene Kyriakos Papadopoulos (li.) kämpft gegen Stürmer Bobby Wood um den Ball Foto: TayDucLam / WITTERS

Mittelfeldspieler Lewis Holtby zeigt im Training unter Titz vollen Körpereinsatz Foto: TayDucLam / WITTERS

Julian Pollersbeck steht nun seit vier Spielen beim HSV als Stammkeeper zwischen den Pfosten Foto: TayDucLam / WITTERS

Die Mannschaft lauscht den Anweisungen ihres Cheftrainers Christian Titz Foto: TayDucLam / WITTERS

Wettstein hat Hoffnung nicht aufgegeben

Vorstandschef Frank Wettstein vom Hamburger SV klammert sich trotz des schweren Rückschlags am Montagabend an die "Restchance" im Kampf um den Klassenerhalt. Nach dem Sieg von Mainz 05 gegen den SC Freiburg (2:0) haben die Hanseaten vier Spieltage vor dem Saisonende acht Punkte Rückstand auf den Relegationsrang 16.

"Wir sind nicht blauäugig und wissen, dass sich die Ausgangslage vor den letzten vier Spielen nicht verbessert hat", sagte Wettstein am Dienstag bei HSV.de: "Das ändert aber nichts daran, wie wir in die kommenden Spiele gehen werden. Uns helfen nur Siege, um uns noch eine Restchance zu erarbeiten."

HSV-Vorstandsvorsitzender Frank Wettstein traut seinem Team trotz acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz noch den Klassenerhalt zu

Foto: Christian Charisius / dpa

Anlass zur Hoffnung macht dem 44-Jährigen die Arbeit des Trainerteams um Christian Titz. "Die Fans empfinden den neu eingeschlagenen Weg mit ihm und mit vielen jungen Kräften als richtig und können sich damit identifizieren, das hat auch die Reaktion der Anhänger nach der 0:2-Niederlage in Hoffenheim gezeigt", sagte Wettstein: "Wir werden weiterhin diesen neuen Weg beschreiten müssen, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, wenn wir unseren HSV wieder erstarken lassen wollen."

Sollte es zum ersten Abstieg der Vereinsgeschichte kommen, wäre das für den Funktionär "extrem traurig. Dennoch würde es sich auch um ein Szenario handeln, mit dem wir uns ja zwangsläufig schon länger intern beschäftigen müssen", sagte Wettstein: "Wir wären darauf vorbereitet, wollen es aber nicht heraufbeschwören." Der alleinige Fokus liege nun auf dem Duell mit dem direkten Konkurrenten SC Freiburg am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky).

( sid/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.