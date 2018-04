Hasenhüttl zu Bayern? RB Leipzig nur noch "genervt"

RB-Boss Mintzlaff "genervt" von Hasenhüttl-Wirbel

Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ist die Diskussionen um die Zukunft von Trainer Ralph Hasenhüttl leid. "Wir alle sind ein Stück weit genervt von dieser Situation. Wir haben immer gesagt, wir werden mit ihm in die nächste Saison gehen", sagte Mintzlaff im Sport1-"Doppelpass". Gerüchte über einen möglichen Wechsel Hasenhüttls zu Bayern München oder Borussia Dortmund hielten sich zuletzt hartnäckig.

Ein etwaiges Interesse der beiden deutschen Spitzenklubs sei bei Mintzlaff nicht hinterlegt worden. "Bei uns hat keiner angefragt, und das kann sich jeder sparen. Das wird ein kurzes Telefonat", sagte der 42-Jährige. Hasenhüttl besitzt bei RB noch einen Vertrag bis 2019, eine Verlängerung darüber hinaus gelang dem Verein trotz eines grundsätzlichen Interesses Hasenhüttls noch nicht. "Wir sind in Vertragsgesprächen, und das geht nicht zwischen Tür und Angel. Wir haben eine englische Woche nach der anderen momentan", sagte Mintzlaff.

Bleibt er bei Leipzig oder geht er zu den Bayern? Ralph Hasenhüttl

Foto: Jan Woitas / dpa

Mintzlaff wies auch die Spekulationen über atmosphärische Störungen zwischen Coach und Führungsetage zurück: "Es knirscht nirgendwo. Wir haben ein sehr enges und vertrautes Verhältnis." Unter anderem habe Hasenhüttl mit Sportdirektor Ralf Rangnick bereits die gesamte Vorbereitung für die kommende Saison geplant.

Hitzfeld lobt Dortmund für Sammer-Verpflichtung

Ottmar Hitzfeld hat Borussia Dortmund für die Verpflichtung von Matthias Sammer als externer Berater gelobt. "Bei Borussia hat man erkannt, dass ein Input von außen guttun würde. Dafür ist Matthias Sammer genau der Richtige", sagte der 69 Jahre alte Hitzfeld der "BamS". "Ein absoluter Fachmann, der messerscharf analysieren und sich unaufgeregt mit dem Thema auseinandersetzen kann. Unaufgeregt deshalb, weil er nicht Angestellter des Vereins ist. Dadurch kann er einen komplexeren Blick auf das Geschehen werfen, als wenn er unmittelbar betroffen wäre."

Mit dem Trainer Hitzfeld und dem Anführer Sammer war der BVB 1995 und 1996 deutscher Meister geworden und holte 1997 die Champions League und den Weltpokal. Sammer führte die Borussia 2002 dann nochmal als Trainer zum Meistertitel.

Eberl: Vertragsgespräche mit Hecking im Sommer

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat klar gemacht, dass Gespräche mit Fußball-Lehrer Dieter Hecking über dessen Zukunft auf sich warten lassen. "Wir haben noch ein Jahr Vertrag. Wir werden uns im Sommer hinsetzen und entscheiden, was zu tun ist", sagte Eberl im ZDF-"Sportstudio". Heckings Kontrakt mit der Borussia läuft bis 30. Juni 2019.

Eberl räumte ein, dass sich die Verantwortlichen des Clubs viel zu sehr von der Europa-Thematik hätten treiben lassen. Aktuell hat das Hecking-Team bei 40 Punkten noch Chancen auf die Teilnahme an der Europa League. Unter diesen Umständen will Eberl, dass die Borussia die verbleibenden fünf Saisonspiele bestmöglich gestaltet. "Und dann schauen wir", sagte Eberl.

Mainzer Manager zieht Donati vom Feld

Irgendwann hatte Rouven Schröder genug. Es war schon eine ganze Weile her, dass Giulio Donati Gelb-Rot gesehen hatte, aber der Außenverteidiger des 1. FSV Mainz 05 stand immer noch auf dem Platz und lamentierte. Das brachte den Rheinhessen in der Nachspielzeit des wichtigen Keller-Duells beim 1. FC Köln (1:1) zwar wichtige Sekunden. Aber irgendwann wurde es peinlich. Also lief Manager Schröder aufs Spielfeld und zog Donati am Arm vom Platz.

Donati verhielt sich nach seinem Platzverweis wie ein beleidigtes Kind

Foto: Marius Becker / dpa

Doch selbst am Spielfeldrand beruhigte sich der heißblütige Italiener nicht. Er weigerte sich, von Ordnern in die Kabine geführt zu werden, riss sich immer wieder los. Dabei war der Platzverweis, der immerhin siebte in seiner Karriere, alles andere als ungerechtfertigt gewesen. Schon für sein Foul an Leonardo Bittencourt hätte er glatt Rot sehen können, als er Bittencourt dann noch einen Wischer ins Gesicht verpasste, war der Platzverweis alternativlos.

Auf die Frage, warum er so überreagiert hatte, hatte der 28-Jährige keine Antwort. "Ich weiß nicht. Ich bin so", sagte er der "BamS". Sein Trainer Sandro Schwarz erinnerte sich derweil an Donatis Platzverweis im Hinspiel gegen Köln, als er nach einem Schlag gegen Bittencourt damals zu Unrecht Rot gesehen hatte. "Gut, dass die nicht so oft in der Saison aufeinandertreffen", sagte Schwarz schmunzelnd.

Heynckes richtet Vorgänger Ancelotti Glückwünsche aus

Noch in den ersten Meister-Momenten dankte Jupp Heynckes auch seinem Vorgänger. "Ich möchte noch einen Gruß nach Italien schicken zu Carlo Ancelotti, der aus meiner Sicht auch Anteil an der Meisterschaft hat. Er ist für mich ein Gentleman, ein absoluter europäischer Toptrainer und hat meinen allergrößten Respekt für das, was er in seiner Laufbahn erreicht hat als Spieler und als Trainer", sagte der 72-jährige Heynckes nach dem vorzeitigen Gewinn der 28. deutschen Meisterschaft.

Ancelotti revanchierte sich noch am Sonnabendabend nach dem 4:1 (2:1) beim FC Augsburg. "Meine herzlichen Glückwünsche an die Bayern, seine Spieler, an den Klub, seine Fans und an meinen Freund Jupp Heynckes", richtete der Italiener aus.

Meine herzlichen Glückwünsche an die Bayern, seine Spieler, an den Klub, seine Fans und an meinem Freund Jupp Heynckes // My congratulations go to Bayern, their players, the club, the fans and my friend Heynckes. https://t.co/k2c60TRzdK — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 7. April 2018

Köln-Keeper Horn hat Unterarm-Prellung

Entwarnung bei Timo Horn: Der Torhüter des 1. FC Köln hat sich im Keller-Duell gegen Mainz 05 (1:1) nicht wie befürchtet schwer verletzt. "Timo hat nur eine Prellung am Unterarm. Es ist nichts kaputt", berichtete Trainer Stefan Ruthenbeck am Sonntagmorgen. Horn hatte sich in der 80. Minute bei einem Zusammenprall mit Robin Quaison verletzt, das Spiel aber beendet und in der Nachspielzeit sogar noch eine Glanzparade gegen Quaison gezeigt.

Beschimpfungen gegen Steinhaus: Eberl entschuldigt sich

Max Eberl tat im ZDF-"Sportstudio" Abbitte beim einzigen weiblichen Referee der Bundesliga. "Wir müssen uns als Verein bei Bibiana Steinhaus entschuldigen, die für mich eine ausgezeichnete Schiedsrichterin ist", sagte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach.

Was war geschehen beim Spiel zwischen der Elf vom Niederrhein und Hertha BSC? Zweimal wurde der Videobeweis zu Rate gezogen, einmal gegen die Borussia, einmal, beim siegbringenden Elfmeter durch Thorgan Hazard zum 2:1, pro Mönchengladbach. Steinhaus wurde sogar bei der Entscheidung für die Borussia von deren Anhängern wüst beschimpft, was durch die ZDF-Mikrofone bewiesen wurde.

Max Eberl hat kein Verständnis für die Schmährufe der Gladbach-Fans

Foto: Simon Hofmann / Bongarts/Getty Images

Das ging deutlich unter die Gürtellinie der 39-Jährigen aus Langenhagen. Ergo entschuldigte sich Eberl bei ihr – und sagte deutlich: "Ich hoffe nicht, dass ich das Vorbild war, dass die Fans einen solchen Schwachsinn rufen."

Damit meinte Eberl seinen verbalen Ausrutscher ("Pisser") gegen Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann, für den er vom DFB-Sportgericht mit einer 5000-Euro-Strafe belegt worden war. Im Nachgang hierzu und zu den vielen Emotionen im Liga-Alltag bemerkte Eberl: "Wir sind einfach Menschen."

Herrlich vor Montagsspiel: "Vielleicht fliegen wieder Tennisbälle"

Leverkusens Trainer Heiko Herrlich hat seine Spieler vor dem Spiel bei RB Leipzig vor der besonderen Atmosphäre des Montagsspiels gewarnt. "Montags zu spielen, ist eine komplett neue Situation für uns alle. Deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass es ein anderes Bundesliga-Spiel wird als sonst. Leipzig hatte die Erfahrung ja schon", sagte Herrlich. "Wir müssen damit rechnen, dass es völlig ruhig bleiben könnte und die Partie Freundschaftsspiel-Charakter hat. Vielleicht fliegen auch wieder ein paar Tennisbälle auf den Platz."

Dies war im ersten Montagsspiel am 19. Februar zwischen Eintracht Frankfurt und den Leipzigern passiert. Das Duell zwischen Leipzig und Bayer ist das vierte von fünf Montagsspielen in dieser Saison. "Wichtig ist, dass wir uns von dem Drumherum nicht beeinflussen lassen und den Fokus halten", sagte der Bayer-Coach.

Für die Fan-Proteste hat Herrlich Verständnis. "Man muss auch die Fans hören", sagte er: "Es ist ein Riesen-Aufwand für sie, sich für Montag einen Urlaubstag zu nehmen und für Dienstag vielleicht auch noch." Deshalb regt er Diskussionen über eine Abschaffung an: "Wir leben von der Atmosphäre im Stadion. Und wenn sowas komplett boykottiert wird, muss man nochmal drüber sprechen, ganz klar."

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.