Liverpool vs. ManCity Guardiola und Klopp zürnen wegen Attacken auf Teambus

Liverpool. Trainer Pep Guardiola hat nach dem Angriff auf den Teambus von Manchester City vor dem Champions-League-Duell beim FC Liverpool (0:3) die Sicherheitsbehörden kritisiert. Die Medien hätten vorher geschrieben, "dass das passieren wird – und es passierte", sagte Guardiola: "Normalerweise, wenn die Polizei weiß, dass es passieren wird, verhindern sie so etwas." Er sei mit seinem Team "gekommen, um Fußball zu spielen, es ist Sport. Ich verstehe das nicht."

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff des Viertelfinal-Hinspiels an der Anfield Road bewarfen Liverpool-Fans den Bus der Citizens mit Flaschen und zündeten Feuerwerkskörper. Scheiben wurden dabei beschädigt, City musste daraufhin ein neues Fahrzeug für die Abreise aus dem Stadion organisieren.

Guardiola erinnert an Anschlag auf BVB-Bus

"Der Bus ist zerstört. Ich erwarte nicht, dass Liverpool, ein so angesehener Club, solche Dinge tut", sagte Guardiola: "Natürlich war das nicht Liverpool, es waren die Leute, aber hoffentlich passiert es nicht wieder." Zudem forderte der 47 Jahre alte Spanier generell mehr Schutz für Teambusse und erinnerte an den Bombenanschlag auf den Bus von Bundesligist Borussia Dortmund vor einem Jahr.

Liverpools deutscher Teammanager Jürgen Klopp hatte sich noch vor dem Anpfiff für das Verhalten der Anhänger entschuldigt. "Ich verstehe das wirklich nicht", sagte der 50-Jährige: "Wir hatten alles versucht, um eine solche Situation zu verhindern."

Klopp ist Peps Alptraum-Trainer

Mit dem Auftritt seines Teams war Klopp sehr zufrieden. "Wir haben die beste Mannschaft der Welt geschlagen, das ist eine wirklich gute Leistung", sagte der ehemalige Meistercoach des BVB: "Es war ein guter Abend, aber ich bin nicht daran interessiert, gut zu sein. In diesem Wettbewerb geht es darum, in die nächste Runde zu kommen, und wir sind noch nicht in der nächsten Runde. Wir werden wirklich wieder höllisch arbeiten müssen."

Im 13. Trainer-Duell zwischen Klopp und Guardiola war es übrigens der siebte Sieg für den Deutschen, kein anderer Kollege hat den Spanier im direkten Vergleich auch nur annähernd so häufig besiegt. Die Bilanz von Klopp gegen Guardiola: 13 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (10. April) statt.

Die Bilanz Klopp-Guardiola 27. Juli 2013 Borussia Dortmund (Klopp) - Bayern München (Guardiola) 4:2, deutscher Supercup 1 von 13

23. November 2013 Dortmund - Bayern 0:3, Bundesliga 2 von 13

12. April 2014 Bayern - Dortmund 0:3, Bundesliga 3 von 13

17. Mai 2014 Dortmund - Bayern 0:2 n.V., DFB-Pokal/Finale 4 von 13

13. August 2014 Dortmund - Bayern 2:0, deutscher Supercup 5 von 13

1. November 2014 Bayern - Dortmund 2:1, Bundesliga 6 von 13

4. April 2015 Dortmund - Bayern 0:1, Bundesliga 7 von 13

28. April 2015 Bayern - Dortmund, 0:2 i.E. (1:1 n.V.), DFB-Pokal/Halbfinale 8 von 13

31. Dezember 2016 FC Liverpool (Klopp) - Manchester City (Guardiola) 1:0, Premier League 9 von 13

19. März 2017 ManCity - Liverpool 1:1, Premier League 10 von 13

9. September 2017 ManCity - Liverpool 5:0, Premier League 11 von 13

14. Januar 2018 Liverpool - ManCity 4:3, Premier League. 12 von 13

4. April 2018 Liverpool - ManCity 3:0, Champions League/Viertelfinal-Hinspiel 13 von 13

