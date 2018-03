Usain Bolt beim BVB – und Hector zu den Bayern?

Schotte pfeift Deutschland gegen Spanien

Der schottische Schiedsrichter William Collum pfeift das Länderspiel zwischen Weltmeister Deutschland und Spanien am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf. Der 39 Jahre alte Lehrer ist seit 2006 Fifa-Schiedsrichter und kam bei der EM 2016 in Frankreich zum Einsatz.

Das Duell der DFB-Auswahl am 27. März in Berlin gegen Rekordweltmeister Brasilien wird vom Schweden Jonas Eriksson (43) geleitet.

Bayern an Kölns Hector interessiert?

Bayern München ist angeblich an einer Verpflichtung von Nationalspieler Jonas Hector interessiert. Laut Informationen des kicker haben die Bayern Kontakt zum 27 Jahre alten Linksverteidiger vom abstiegsbedrohten Bundesligisten 1. FC Köln aufgenommen. Sollten die Rheinländer absteigen, wäre Hector angeblich für sieben bis acht Millionen Euro zu haben. Auch DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund soll seine Fühler nach dem 35-maligen Nationalspieler ausgestreckt haben.

Usain Bolt kommt ins BVB-Training

Leichtathletik-Superstar Usain Bolt wird am Freitag mit den Bundesliga-Fußballern von Borussia Dortmund trainieren. Dies bestätigte der schnellste Mensch der Welt am Mittwochabend in einer knappen Twitter-Botschaft. "BVB, mach dich bereit für Freitag", schrieb Bolt unter dem Hashtag #BVBolt und twitterte dazu ein Comic-Bild seiner selbst im BVB-Trikot. Die Dortmunder Borussia twitterte kurz darauf: "Bolt is coming!"

Begeisterter Fußballer: Ex-Sprintstar Usain Bolt

Foto: Imago/Newspix

Wie die Dortmunder mitteilten, wird die Einheit im Trainingszentrum an der Adi-Preißler-Allee am Freitag um 10.30 Uhr beginnen und öffentlich sein. Einlass ist ab 9.45 Uhr, die Kapazität ist begrenzt.

Der 31 Jahre alte Jamaikaner Bolt, der seine Sprinter-Karriere 2017 beendet hat, ist ein riesiger Fußball-Enthusiast. Zuletzt hatte Bolt bereits ein Video veröffentlicht, dass ihn im Dress des BVB beim Training zeigt. Die Dortmunder haben den gleichen Ausrüster wie der Weltrekordler über 100 und 200 m.

Bolt, glühender Anhänger des englischen Rekordmeisters Manchester United, hatte schon vor seinem Abschied von der Laufbahn immer wieder von seinem Wunsch gesprochen, anschließend eine Karriere als Profifußballer zu starten. "Es ist ein Traum, ein neues Kapitel in meinem Leben. Ich möchte das wirklich machen und sehen, wie weit ich komme", hatte Bolt erklärt: "Es ist ein persönliches Ziel, es ist mir egal, was andere Leute denken."

Seine Laufbahn als Leichtathlet endete im vergangenen August auf dramatische Art und Weise. Bei der WM in London verletzte sich Bolt in seinem letzten Rennen, der 4x100-m-Staffel. Über 100 m hatte er "nur" Bronze gewonnen.

ManUnited beugt sich Kritik und gründet Frauenteam

Der englische Rekordmeister Manchester United wird zukünftig auch im Frauenfußball mitmischen. Der Club kündigte an, ab der kommenden Saison eine Mannschaft in der 2. Liga an den Start zu bringen. Manchester musste in der Vergangenheit Kritik einstecken, weil sich der Verein nicht im Frauenbereich engagiert hatte. Die anderen Männer-Topclubs (FC Chelsea, FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City) stellen bereits Frauenteams.

Beckenbauer will Titel mit Dietz teilen

Unerwartetes "Geschenk" für Bernard Dietz zum 70. Geburtstag: Nach dem Willen von Franz Beckenbauer soll der Kapitän der deutschen Europameistermannschaft von 1980 in die Reihe der Ehrenspielführer des DFB aufsteigen. "Er hat es genauso verdient, Ehrenspielführer der Nationalmannschaft zu sein, wie andere auch", sagte Beckenbauer der Bild-Zeitung: "Deshalb schlage ich vor: Ab sofort teilen wir beide uns meinen Titel."

Neben Beckenbauer gehören Fritz Walter, Uwe Seeler, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm zu den Ehrenspielführern der Männer-Nationalmannschaft. Dietz feiert am Donnerstag in der Duisburger MSV-Arena seinen Geburtstag.

Klinsmann sorgt sich um die Bundesliga

Jürgen Klinsmann hat die Fußball-Bundesliga angesichts des schwachen Abschneidens im Europapokal vor zu viel Zufriedenheit gewarnt. "Die jüngste Entwicklung auf europäischer Ebene ist kein gutes Zeichen. Es ist schon wichtig, dass jedem bewusst ist, dass der Erfolg fehlt", sagte der ehemalige Bundestrainer dem Sportmagazin Socrates und betonte: "Zuletzt hat man zu viel an Boden verloren."

Die Bundesliga hat in dieser Saison in der Uefa-Fünfjahreswertung deutlich weniger Punkte gesammelt als Spanien, England und Italien. "Es ist schon ein sehr kritischer Moment", sagte Klinsmann: "Es herrscht eine gewisse Zufriedenheit, nachdem man die Weltmeisterschaft in Brasilien gewonnen hat und die Bundesliga-Klubs in der Champions League sehr gut abgeschnitten hatten."

Klinsmann stellte zudem seine baldige Rückkehr auf den Trainerstuhl in Aussicht. "Mit Sicherheit werde ich zurückkommen. Momentan mache ich eine schöne Pause, die ich genieße. Wann ich wieder einen Trainerjob übernehmen werde, weiß ich nicht. Ich freue mich auf die WM in Russland und dann werde ich wieder tätig", sagte Klinsmann. Der 53-Jährige war im November 2016 als Nationaltrainer der USA entlassen worden.

Viel Lob hatte Klinsmann für Joachim Löw übrig, der ihm 2006 als Bundestrainer gefolgt war. "Er hat immer die menschliche Komponente gehabt, um mit Leuten gut umzugehen. Personen-Management hat er völlig im Griff. Das ist im heutigen Fußball ein sehr wichtiger Begriff", sagte Klinsmann. Auch taktisch sei Löw "schon immer" äußerst versiert gewesen. "Er hat stets alle möglichen Spielsysteme analysiert und er hat immer seine eigenen Gedanken gehabt, Sachen zu verfeinern und seinen eigenen Stil zu entwickeln."

Die Uefa-Fünfjahreswertung 2017/18 1. Spanien 103,998 Punkte 1 von 10

2. England 77,748 Punkte 2 von 10

3. Italien 74,749 Punkte 3 von 10

4. Deutschland 70,427 Punkte 4 von 10

5. Frankreich 55,415 Punkte 5 von 10

6. Russland 53,182 Punkte 6 von 10

7. Portugal 46,915 Punkte 7 von 10

8. Ukraine 41,133 Punkte 8 von 10

9. Belgien 38,500 Punkte 9 von 10

10.Türkei 35,800 Punkte 10 von 10

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.