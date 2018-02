Cool und nervenstark: Fräulein Dahlmeiers Gespür fürs Ziel

Pyeongchang/Hamburg. Es gibt da diesen einen Satz, den Laura Dahlmeier sagt, wenn sie zur Bedeutung ihrer ganz großen Liebe gefragt wird. Er erklärt eigentlich alles. "Wenn ich beim Bergsteigen etwas falsch mache, dann könnte ich tot sein. Wenn ich beim Biathlon-Wettkampf einen Fehler mache, lande ich vielleicht auf Platz 25."

So etwas nennt man Wertigkeiten im Leben, Prioritäten verinnerlichen und setzen. Bergsteigen, die Leidenschaft der Laura Dahlmeier, kann das Leben kosten. Biathlon, ihr Profisport, macht im schlimmsten Fall unglücklich. Mit diesen Erkenntnissen im Kopf hat Deutschlands erfolgreichste Skijägerin an diesem ersten Olympiawochenende im südkoreanischen Pyeongchang wohl auch ihre erste Goldmedaille gewonnen. Und weil sie die 7,5 Kilometer Sprint sowie die dazugehörigen zwei Schießeinlagen in einer Art und Weise präsentierte, die auch die Abgebrühtesten ihrer Sportart verblüffte, stand einmal mehr die Frage im Raum: Wie macht sie das?

So einfach kann Siegen sein

Bei wechselnden Winden korrigierte die Deutsche als Einzige aus dem internationalen Kreis der Favoritinnen nervenstark im Liegen das Raster ihrer Zieleinstellung – fünf Treffer. Stehend wartete sie dann nicht minder cool sogar noch eine Windböe ab, zögerte lange genug, traf erneut fünfmal. Der Rest war eine schnelle letzte Runde. So einfach kann Siegen sein. Oder wie es Bundestrainer Gerald Hönig über seine Meisterschülerin formuliert: "Ich kenne keine Athletin, bei der das Gesamtpaket so perfekt ist wie bei Laura." Sogar ein paar Tränen gestattete sich der ansonsten meist abwägend und eher sachlich argumentierende Mann. Vor vier Jahren bei Olympia im russischen Sotschi hatte es in der erfolgsverwöhnten deutschen Domäne Biathlon bei den Frauen keine Medaille gegeben. Die trüben Gedanken an diesen Misserfolg hätten ihn bis zuletzt umgetrieben, gestand Hönig nun.

Natürlich macht man es sich zu einfach, die Erfolge von Laura Dahlmeier (24) allein auf ihre bestandenen Abenteuer auf den höchsten Wipfeln der Welt zurückzuführen. Auf die Achtsamkeit, die Bergbezwingungen lehren, wie sie immer wieder betont. Darauf, dass sie 2014 mit ihrem Vater eine, wie sie sagt, "nicht besonders schwere Mehrseillängentour im Zugspitzmassiv" gemacht hatte, dabei abstürzte und von der Bergrettung abgeseilt werden musste – mit einer Fraktur im Fuß. Und trotzdem weitermachte. Mit dem Bergsteigen, aber auch mit dem Biathlon.

Lauras Liebe zu den Bergen

Denn statt ihren Leichtsinn zu verdammen, ihr die gefährlichen Freizeittouren zu verbieten, verziehen ihr die Trainer das Risiko, das sie eingegangen war. Schließlich hätte es auch eine Verletzung sein können, die das Ende ihrer Karriere bedeutet hätte. Doch sie musste sich nicht entscheiden zwischen den beiden Dingen in ihrem Leben, die sie am besten kann. "Ich bin mit den Bergen groß geworden", sagt Dahlmeier. "Klettern gehört für mich zum Leben dazu." Und ist eines der wichtigsten Puzzleteilchen für ihre sportlichen Erfolge.

Und weil das jeder weiß in ihrem Umfeld, werden ihr eben Dinge gewährt, die bei anderen Sportlern unvorstellbar sind. Jeden Sommer macht sie eine große Bergtour drei Wochen lang irgendwo zu den Dächern der Welt. 2017 war sie im Bergsteigermekka der südamerikanischen Anden in Chile. Anfangs waren die Eltern dabei. Später stieg sie weiter in die Höhen bis auf 6000 Meter mit einer guten Kletter-Freundin. Auch das ein Lebenstraum. "Am Berg ist vieles anders", schreibt Dahlmeier in ihrem Reisebericht auf ihrer Internetseite. "So schätzt man Kleinigkeiten viel mehr und wird in Demut und Dankbarkeit gelehrt. Vielleicht ist auch das ein Grund für meine Liebe zu den Bergen."

Per Fahrrad zur Bergtour

Mit dem ehemaligen Langläufer Peter Schlickenrieder folgte sie für eine Film-Reportage ("Luft nach oben") den Spuren des legendären österreichischen Bergsteigers Hermann Buhl, der als Erster in den 1950er-Jahren den Nanga Parbat bestiegen hatte. "Ich wollte mit Laura den Selbstversuch wagen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was diesen Extremalpinisten angetrieben hat und was vielleicht auch ihre Triebfeder ist", sagt Schlickenrieder. Von Garmisch-Partenkirchen aus starteten die beiden auf dem Fahrrad und nur mit dem nötigsten Gepäck, um den Piz Badile in den Bergeller Alpen des Schweizer Kantons Graubünden zu erklimmen.

Grenzerfahrungen wie diese gehören zur Athletin Dahlmeier dazu, so die Erkenntnis ihrer Ausbilder. Um ihrer Vorzeigesportlerin auch während der Wettkämpfe die für sie so wichtigen Auszeiten zu ermöglichen, sich vom ungeliebten Medienrummel zumindest kurzzeitig zu befreien, erlauben ihr die Trainer an wettkampffreien Tagen sogar Gleitschirmflüge. "Sportler, die sich bei gefährlichen Hobbys in der Freizeit überwinden und mit Risiko umgehen können, sind genau die, die bei der Schlussrunde die Null bringen und noch mal eine Schippe drauflegen können", sagt der Bundestrainer.

Dass sie sich quälen und verausgaben kann wie nur wenige, konnten Biathlon-Fans im vergangenen Jahr bei Dahlmeiers fünf WM-Triumphen erleben. Zweimal kollabierte sie nach dem Zieleinlauf – und kam danach stärker als zuvor zum nächsten Start. Und auch in diesem Jahr musste Teamarzt Bernd Wolfarth ihr ein isotonisches Getränk reichen, als sie beim Weltcup in Oberhof nach einem grippalen Infekt völlig erschöpft am Boden lag.

Ihr Wunsch? Hüttenwirtin oder Olympiasiegerin

Am heutigen Montag kann die frisch gekürte Olympiasiegerin ihrer jetzt schon umfangreichen Medaillensammlung weiteres Edelmetall hinzufügen. Ab 11.10 Uhr überträgt das ZDF die 10-km-Verfolgung. Favoritin: Laura Dahlmeier. Dann wird auch die Unterstützung von zu Hause vor Ort sein. Susi und Andreas Dahlmeier, die Eltern, haben die erste Goldmedaille der Tochter noch vor dem Fernseher zu Hause in Garmisch-Partenkirchen gesehen, danach sind sie nach Südkorea geflogen. "Es ist immer schön, wenn man bekannte Gesichter an der Strecke hat und familiäres Umfeld da ist", sagt Dahlmeier in der ihr eigenen, manchmal etwas distanziert wirkenden Art. "Es kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass die Tochter bei Olympia startet."

Dass es einmal so sein würde, davon hat sie schon als kleines Mädchen geträumt. Die Geschichte, wie sie auf ihrem Stockbett stand und sich im Jubeln übte bei der Vorstellung, es seien Olympische Spiele, erzählt sie dieser Tage ebenso oft wie die von ihrem Berufswunsch: "Hüttenwirtin oder Olympiasiegerin."

Auch das Tuch gegen die Kälte gehört zur perfekten Vorbereitung auf ein Rennen dazu: Laura Dahlmeier bei ihrem Sprint-Olympiasieg

Foto: dpa Picture-Alliance / Hendrik Schmidt / picture alliance / Hendrik Schmi

Die Eltern werden es mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen haben. Die Liebe zum Wettkampf und zur Natur haben sie der Tochter in die Gene mitgegeben. Beide waren einst Profi-Mountainbiker, ein ebenfalls nicht ungefährlicher Sport. Und dass der Vater Bereitschaftsleiter bei der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen ist, passt ins Bild dieser naturverbundenen Familie, die nicht nur die Berge liebt, sondern auch den Adrenalinkick durch Extremsituationen sowie deren professionelle Bewältigung.

Medienrummel ist zu viel

Denn zur Person der Sportlerin Dahlmeier gehört neben fast schon selbstverständlichem Ehrgeiz auch akribische Vorbereitung, ein stark verinnerlichter Hang zum Perfektionismus. Zur Vorbereitung auf Pyeongchang reiste sie im vergangenen Jahr als eine von wenigen Athleten zum Weltcup nach Südkorea, um sich Streckenprofil, Schneeeigenschaften und andere wichtige Details für die Wettkämpfe ein Jahr später bei Olympia einzuprägen. Und schon als Jugendliche, so erzählt sie selbst, sei sie morgens vor der Schule schon am Schießstand gewesen, um ihre schlechte Trefferquote zu verbessern. Mit Sonderschichten zur Meisterschützin.

Einziges Manko dieser so perfekt scheinenden Profi-Biathletin ist der ungeliebte Umgang mit der Öffentlichkeit. Es sei nicht so sehr der Druck, der sie belaste, sagt sie. Vielmehr sind es die vielen Anfragen nach Interviews und Fotos. Im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen ist ihr fast verhasst. "Einerseits ist es eine große Ehre", sagt sie. "Andererseits brauche ich Abstand, um diese Aufmerksamkeit auch genießen zu können. Sonst dreht sich alles um mich und Biathlon. Und das wird mir zu viel."

Ein Gefühl, das eine andere Große dieses Sports zum frühen Rücktritt getrieben hat. Magdalena Neuner, die zweimalige Olympiasiegerin, hörte mit 25 Jahren auf. Sie erlebte bei ihrem Doppel-Gold 2010 in Vancouver die Schattenseiten des Erfolgs. "Ich konnte es bei Olympia nicht entspannt sehen und war überfordert", erinnert sie sich. "Ich habe mich innerlich dagegen gewehrt und gedacht, warum können sie mich das nicht einfach genießen lassen."

Für ihre Nachfolgerin hat sie deshalb einen guten Rat parat: "Ich hoffe, dass Laura versteht, dass der Rummel um ihre Person dazugehört. Sie sollte versuchen, es entspannt zu sehen. Je schneller man das akzeptiert, umso besser." Sonst wird wahr, was Dahlmeier schon hat anklingen lassen. Dass sie nicht weiß, wie lange sie ihr Leben noch dem Leistungssport unterordnen will.

