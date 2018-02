Sven Kramer schafft den Gold-Hattrick

Niederländer läuft Rekordzeit – und verdrängt Deutschland von Platz 1 des Medaillenspiegels. Norwegen mit Dreifachsieg in der Loipe.

Sven Kramer holt drittes Gold im Eisschnelllauf

Pyeongchang. Der niederländische Eisschnellläufer Sven Kramer hat seinen Gold-Hattrick bei Olympischen Winterspielen über 5000 m perfekt gemacht. Der 31-Jährige siegte in Pyeongchang in Olympischer Rekordzeit von 6:09,76 Minuten und sicherte sich nach 2010 und 2014 seine dritte Goldmedaille über diese Langdistanz. Weltrekordhalter Ted-Jan Bloemen (Kanada) wurde bei seinem Olympia-Debüt Zweiter, er lag im Ziel zwei Tausendstelsekunden vor dem drittplatzierten Norweger Sverre Lunde Pedersen.

Die deutschen Starter verpassten das Podest deutlich. Patrick Beckert (Erfurt), der im vorletzten Duell gegen Kramer laufen musste und vor dem Rennen zum Kreis der Medaillenanwärter gezählt hatte, wurde Zehnter. Moritz Geisreiter (Inzell) landete auf Rang zwölf. Damit haben die Niederlande Deutschland vorerst von Rang 1 des Medaillenspiegels verdrängt.

Alle Medaillenplätze gehen an Norweger

Der norwegische Skilangläufer Simen Hegstad Krüger hat die Favoriten düpiert und bei den Winterspielen in Pyeongchang überraschend die Goldmedaille im Skiathlon über jeweils 15 Kilometer im klassischen und freien Stil gewonnen.

Drei Norweger, drei Medaillen: Martin Johnsrud Sundby (Silber), Simen Hegstad Krüger (Gold), Hans Christer Holund (Bronze, v.l.)

Der 24-Jährige setzte sich vier Kilometer vor dem Ende mit einem energischen Zwischenspurt ab und siegte bei seinem Olympia-Debüt mit acht Sekunden Vorsprung vor Martin Johnsrud Sundby. Als Dritter mit einem Rückstand von 9,9 Sekunden machte Hans Christer Holund den Dreifach-Erfolg Norwegens perfekt.

Bester eines deutschen Quartetts war Thomas Bing (Dermbach) 43,7 Sekunden zurück auf Platz elf. Lucas Bögl Gaißach) wurde 16. (+59,9), Johannes Dobler (Traunstein) 22. (+1:36,6). Andreas Katz (Baiersbronn) landete auf Position 35 (+3:29,2)

Olympiasieger Wellinger feiert durch die Nacht

Auch nach einer langen Partynacht ist das Wort "Olympiasieger" bei Skispringer Andreas Wellinger noch nicht so richtig angekommen. "Ich habe es immer noch nicht realisiert. Das wird auch noch ein paar Tage oder Wochen dauern. Es war unglaublich emotional", sagte der 22-Jährige am Sonntag in Pyeongchang bei der Pressekonferenz im deutschen Haus.

Olympiasieger Andreas Wellinger

Wie lange es ging? "Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Es war noch dunkel", berichtete Wellinger: "Um fünf sind wir heim, glaube ich zumindest." Vor allem mit Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier auf der Bühne eine Flasche Sekt zu köpfen, sei "ein extremer Spaß" gewesen: "Die ganze Feier im Deutschen Haus war sehr schön."

Das lange Warten bei schneidendem Wind und Eiseskälte hatte im Wettbewerb enorm an Wellingers Nerven gezerrt. Er war von der Normalschanze nach Mitternacht vom fünften Platz aus im zweiten Durchgang noch zu Gold gesprungen. "Das war das Schlimmste", sagte er, "eine Scheißzeit. Der Kopf ist leer, die Emotionen gehen über die Decke hinaus. Immer, wenn jemand vor der grünen Linie landete, fiel mir irgendwer um den Hals. Am Ende wusste ich gar nicht, wo mir der Kopf steht."

Ein paar Tage hat er noch, um sich wieder zu sortieren. Am Sonnabend (21.30 Uhr Ortszeit/13.30 MEZ) geht es von der Großschanze weiter. "Wir werden sehen, wie es mir geht, wenn ich wieder auf der Schanze bin. Ich kann sehr gute Sprünge zeigen, das will ich wieder tun", sagte Wellinger.

Bis dahin hat er womöglich auch den zahlreichen Gratulanten geantwortet: "Bisher ging das nicht. Mein Handy funktioniert gar nicht mehr, weil es gestern so explodiert ist."

Snowboard-Qualifikation verschoben

Wegen zu starken Winds ist die Damen-Qualifikation für den olympischen Slopestyle-Wettbewerb im Snowboarden von Sonntag auf Montag verschoben worden. Damit könnten die Läufe (2.00 Uhr MEZ) direkt vor dem Finale stattfinden. Dazu gebe es aber zunächst noch keine offizielle Entscheidung, wie die Veranstalter mitteilten.

Zunächst hatten sich die Organisatoren am Sonntag entschieden, den Start des ersten Laufs um mindestens eine halbe Stunde zu verschieben. Dann erfolgte die komplette Absage für Sonntag. Im Slopestyle ist die Münchnerin Silvia Mittermüller als einzige deutsche Teilnehmerin vertreten.

Das Slopestyle-Finale der Herren hatte vor der Damen-Qualifikation planmäßig stattgefunden. Wegen des Wetters war das Herren-Abfahrtsrennen der Winterspiele in Pyeongchang am Sonntag verschoben worden.

US-Teenie gewinnt Gold im Snowboard

Der erst 17 Jahre alte Freestyle-Snowboarder Redmond Gerard hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Gold im Slopestyle geholt. Der amerikanische Teenager zeigte am Sonntag im dritten Durchgang des Finals den am besten bewerteten Lauf und überzeugte die Jury mit seinen Tricks auf den Geländern (Rails) und Sprüngen (Kickern).

Redmond "Red" Gerard, der erste US-Athlet mit einer Goldmedaille in Pyeongchang

Mit 87,16 von 100 möglichen Punkten lag Gerard am Sonntag damit 1,16 Zähler vor dem Kanadier Max Parrot und gewann in Südkorea die erste Medaille für das US-Team. Dessen Landsmann Mark McMorris sicherte sich mit 85,2 Punkten wie 2014 Bronze.

Bei der olympischen Slopestyle-Premiere vor vier Jahren hatte Gerards Landsmann Sage Kotsenburg gesiegt. Im Phoenix Snowpark der Winterspiele von Südkorea jubelte nun Gerard mit der amerikanischen Flagge auf den Schultern. Bei blauem Himmel und Sonnenschein, aber auch eisiger Kälte und Wind posierte er im Zielbereich ganz oben auf dem Podium. Die Tribüne hatte sich da bereits fast komplett geleert. Die ersten beiden Läufe hatte Gerard noch verpatzt - es geht nur der beste Durchgang in die Wertung ein.

Auf dem anspruchsvollen Kurs hatte es zuvor in der Herren-Qualifikation und im Damen-Training mehrere schwere Stürze gegeben. Deutsche Snowboarder waren nicht am Start.

Deutsche Eiskunstläufer ausgeschieden

Die deutschen Eiskunstläufer sind im olympischen Teamwettbewerb auf dem siebten Platz gelandet. Damit schieden sie vorzeitig nach der Hälfte des Wettkampfes aus. Lediglich fünf der zehn Mannschaften dürfen die Küren in allen vier Disziplinen zeigen. In Führung liegt Kanada vor den Olympischen Athleten aus Russland und den USA. Bei der Einführung des Teamwettkampfes vor vier Jahren in Sotschi gewann die Russen Gold.

Die zweimalige Weltmeisterin Jewgenija Medwedjewa dominierte die Damen-Konkurrenz und stellte im Kurzprogramm eine neue Bestmarke von 81,06 Punkten auf. Sie verbesserte damit ihren eigenen Rekord aus dem Vorjahr. Zweite wurde die Italienerin Carolina Kostner (75,10) vor Kaetlyn Osmond (71,38) aus Kanada. Die 21-jährige Nicole Schott aus Essen erlaubte sich einen Sturz und wurde mit 55,32 Zählern nur Achte. Die Oberstdorfer Eistänzer Kavita Lorenz und Panagiotis Polizoakis leisteten sich im Kurztanz keinen Fehler.

Wetter in Pyeongchang bereitet IOC Sorgen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) steht wegen des extremen Wetters bei den Olympischen Winterspielen im ständigen Austausch mit den Sportverbänden. Für die nächsten Tage sollen die Bedingungen für die Athleten noch schwieriger werden.

"Es ist nicht immer einfach, weil wir es mit sieben unterschiedliche Sportarten zu tun haben", sagte IOC-Sprecher Mark Adams. "Wir sprechen darüber ständig mit den Verbänden", sagte Adams. Dabei werde auch geprüft, ob Wettkämpfe abgesagt werden müssen.

Die Bedingungen bei Andreas Wellingers Goldsprung auf der Normalschanze waren grenzwertig. Wegen des Windes mussten Sprünge immer wieder verschoben werden. Die alpine Männer-Abfahrt wurde abgesagt. "Der Wind war zu stark. Wir haben uns um die Athleten gesorgt", sagte Sung Baik You vom Organisationskomitee Pocog.

Besserung versprechen die Aussichten für die nächsten Tage nicht. Der kalte Wind soll laut Organisatoren bis Mittwoch anhalten, die Temperaturen können bis auf minus 18 Grad fallen. Weitere Ausfälle drohen. "Die Zuschauer sind geduldig, auch bei Verschiebungen", sagte Sung.

Auch für den Ticketverkauf ist das Wetter nicht günstig. Während in den Eisarenen zum Shorttrack oder Eisschnelllauf guter Besuch registriert wurde, ließ die Auslastung beim Biathlon mit 61 Prozent zu wünschen übrig. Für den Abfahrtslauf, der auf Donnerstag verschoben wurde, waren 85 Prozent der Tickets verkauft, "für andere Skidisziplinen sind sogar alle Karten weggegangen", erklärte Sung.

