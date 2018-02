139 Norovirus-Fälle in der Umgebung von Olympia-Stätten

Pyeongchang. Rings um die Wettkampfstätten für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang gibt es mittlerweile 139 Norovirus-Fälle. Wie das Organisationskomitee POCOG am Sonnabend mitteilte, wurden seit Donnerstag elf neue Fälle registriert. Dies ist zumindest ein langsamerer Anstieg neuer Infektionen.

Der Großteil der Infektionen wurde dabei allerdings weiterhin bei Sicherheitskräften im Horeb Youth Center festgestellt und damit nicht in unmittelbarer Umgebung zu den Winterspielen. Die beiden olympischen Dörfer für die Athleten in Pyeongchang und Gangneung seien nicht betroffen. In der Küstenstadt finden die Eiswettbewerbe statt.

Das Norovirus verursacht einen plötzlich auftretenden, heftigen Brechdurchfall. Die Viren können über verunreinigtes Essen oder Wasser übertragen werden.

Cyberattacke bei Eröffnungsfeier der Winterspiele

Auf die Server der Olympia-Organisatoren ist während der Eröffnungsfeier der Winterspiele ein Hackerangriff verübt worden. Die Cyberattacke habe eine Störung im Hauptpressezentrum verursacht, teilte das Organisationskomitee POCOG mit. "Der Vorfall hat sich nicht auf die Sicherheit der Zuschauer und Athleten ausgewirkt", sagte OK-Sprecher Sung Baik You am Sonnabend.

Die Organisatoren schalteten nach der Cyberattacke die Server ab, so dass die Website Pyeongchang 2018 von Freitagabend bis 08.00 Uhr Ortszeit (00.00 Uhr MEZ) am Samstag nicht zu erreichen war. Wegen der Sperrung der Internetseite konnten Besucher der Spiele in dieser Zeit ihre reservierten Eintrittskarten nicht ausdrucken. Die Hintergründe der Cyberattacke sind bislang unklar, Experten untersuchen die Ursache. Während der Eröffnungsfeier war zudem im Stadion zeitweise das drahtlose Netzwerk ausgefallen.

Fausers Ausrüstung bei Flug auf der Strecke geblieben

Am Sonntag beginnen auch für Eishockey-Nationalspieler Gerrit Fauser die Olympischen Spiele richtig. Beim dritten Training kann der Stürmer des Vizemeisters Grizzlys Wolfsburg endlich aufs Eis gehen, denn am Sonnabend sollte die Tasche mit seiner Eishockey-Ausrüstung in Pyeongchang eintreffen. Bei der Übungseinheit am Samstagmorgen hatte Fauser erneut zuschauen müssen. Bei der verspäteten Anreise der deutschen Mannschaft am vergangenen Donnerstag war die Tasche des Wolfsburgers auf der Strecke geblieben.

Nicole Fessel muss für Skiathlon passen - "Macht keinen Sinn"

Langläuferin Nicole Fessel hat ihre Teilnahme am Skiathlon bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang kurz vor dem Start abgesagt. Beim Einlaufen am Sonnabend hatte die 34-Jährige aus Oberstdorf über Atemwegsprobleme geklagt. "So macht das keinen Sinn und ich habe mich dazu entschieden, nicht zu laufen. Ich hoffe, dass ich jetzt schnell fit werde, um bei den nächsten Rennen wieder dabei sein zu können", sagte Fessel. Bei den Winterspielen in Sotschi hatte Fessel als beste Deutsche den 14. Platz belegt.

