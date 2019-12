BVB und Schalke souverän, Bochum zittert bis zum Schluss

VfR Aalen - Borussia Dortmund 1:4



Vor dem Spiel: Titelverteidiger Borussia Dortmund reist in der 2. Runde des DFB-Pokals zum VfR Aalen. Der BVB feierte am Wochenende im ersten Schneespiel der Saison einen 2:0-Auswärtssieg in Freiburg. Vor den kommenden Aufgaben gegen Stuttgart und im Santiago Bernabéu gegen Real Madrid scheint die schwierigste Aufgabe der Dortmunder in der Partie gegen Aalen die eigene Motivation zu finden. Alles andere als ein Weiterkommen wäre allerdings eine Blamage für den Tabellenführer der Champions-League-Gruppe D.

Für Aalen ist das Spiel gegen die Borussia ein Saisonhöhepunkt. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl will gegen den Bundesligisten vor den eigenen Fans so gut wie möglich verkaufen. In der Zweiten Liga spielen die „Schwaben” mit 16 Punkten aus elf Partien eine gute Saison. In der ersten Pokalrunde feierten beide Teams souveräne Siege. Aalen schlug Ingolstadt zu Hause mit 3:0. Der BVB gab sich beim 3:0-Erfolg in Oberneuland keine Blöße.

Die Aufstellungen:

Aalen: 16 Fejzic - 17 Traut, 6 Hübner, 14 Kister, 15 Buballa - 23 Andreas Hofmann, 3 Grech - 9 Lechleiter, 2 Dausch, 11 Valentini - 22 Klauß. - Trainer: Hasenhüttl

Dortmund: 1 Weidenfeller - 26 Piszczek, 4 Subotic, 15 Hummels, 29 Schmelzer - 7 Leitner, 8 Gündogan - 14 Perisic, 10 Götze, 19 Großkreutz - 9 Lewandowski. - Trainer: Klopp

Schiedsrichter: Günter Perl (Pullach)

Zuschauer: 13.251 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Hummels (22.), 0:2 Schmelzer (32.), 0:3 Götze (49.), 0:4 Schieber (79.), 1:4 Klauß (87.)





Schalke 04 - SV Sandhausen 3:0



Vor dem Spiel: Schalke 04 geht mit sechs Veränderung im Vergleich zum 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg in die Partie gegen Sandhausen. So wird u.a. Timo Hildebrand für Lars Unnerstall das Tor der „Königsblauen” hüten. Horst Heldt will trotzdem nichts von einer B-Elf wissen: „Diese Formulierung kann ich so nicht akzeptieren. Es stehen fast ausschließlich Nationalspieler auf dem Platz”, sagte Schalkes Manager vor der Partie.

Zweitliga-Aufsteiger Sandhausen steht in der Liga auf dem 16. Platz, der für die Relegation berechtigt. Das Duell gegen Schalke sollen die Spieler vor allem genießen und das eine oder andere aus der Partie mitnehmen. „Wir freuen uns wahnsinnig“, sagte Geschäftsführer Otmar Schork, „auch wenn die Schalker natürlich der haushohe Favorit sind.“

In der ersten Pokalrunde feierte S04 einen ungefährdeten 5:0-Erfolg gegen Saarbrücken. Auch Sandhausen schlug Energie Cottbus überraschend deutlich mit 3:0.

Die Aufstellungen:

Schalke: 34 Hildebrand - 12 Höger, 4 Höwedes, 21 Metzelder, 35 Kolasinac - 28 Moritz, 13 Jones - 27 Barnetta, 11 Afellay, 31 Draxler - 8 Marica. - Trainer: Stevens

Sandhausen: 30 Ischdonat - 21 Kandziora, 15 Pischorn, 20 Morena, 32 Achenbach - 14 Fießer - 16 Klotz, 24 Tüting, 10 Ulm, 17 Riemann - 12 Onuegbu. - Trainer: Dais

Schiedsrichter: Michael Weiner (Ottenstein)

Zuschauer: 50.000

Tore: 1:0 Afellay (11.), 2:0 Marica (62.), 3:0 Huntelaar (79.)



1. FSV Mainz 05 - Erzgebirge Aue 2:0



Vor dem Spiel: Eine Pokal-Blamage wie im Dezember 2011 bei Holstein Kiel (0:2) will sich Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 nicht wieder erlauben. Gegen den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue zählt für die Rheinhessen in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals nur ein Sieg. „Wir sind in der Pflicht, wir müssen die Initiative übernehmen“, sagte Trainer Thomas Tuchel.

Aue reist mit viel Selbstvertrauen nach Mainz. Die Sachsen gewannen am Wochenende einen 6:1-Kantersieg gegen den VfL Bochum. Nun erhoffen sich die Erzgebirgler auch Mainz 05 ein Bein stellen zu können. In der ersten Pokalrunde schlug Mainz den SV Roßnach/Verscheid souverän mit 4:0. Erzgebirge Aue sorgte beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt für lange Gesichter beim Bundesligisten.

Die Aufstellungen:

Mainz: 29 Wetklo - 3 Pospech, 2 Svensson, 4 Noveski, 20 Diaz - 11 Malli, 14 Baumgartlinger, 15 Kirchhoff, 19 Soto - 28 Szalai, 25 Ivanschitz. - Trainer: Tuchel

Aue: 1 Männel - 11 Savran, 3 Nickenig, 6 Schlitte, 15 Klingbeil - 30 Fabian Müller, 23 Höfler, 22 Hensel, 17 Hochscheidt - 12 Sylvestr, 7 König. - Trainer: Baumann

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Zuschauer: 12.000

Tore: 1:0 Ivanschitz (18.), 2:0 Malli (42.)





TSV Havelse - VfL Bochum 1:3



Vor dem Spiel: Aus dem einst stolzen UEFA-Pokal-Teilnehmer VfL Bochum ist ein Abstiegskandidat in der Zweiten Liga geworden. Nach der Trennung von Trainer Andreas Bergmann einen Tag nach dem desaströsen 1:6 bei Erzgebirge Aue und dem Sturz auf Tabellenplatz 17 ist der Revierclub erneut auf schwieriger Suche nach einem passenden Chefcoach. Im Pokal gegen Havelse wird zunächst das Interimsduo Neitzel/Reis auf der Bank sitzen. „Das 1:6 müssen wir völlig ausblenden. Die Mannschaft war danach unfassbar selbstkritisch. Jetzt gibt es nur ein Ziel: In Havelse eine Runde weiterkommen”, sagte Interimscoach Karsten Neitzel.

In der ersten Pokalrunde gewann der VfL mit 2:0 beim 1. FC Heidenheim. Viertligist TSV Havelse rang den Bundesligist 1. FC Nürnberg mit 3:2 nach Verlängerung nieder.

Die Aufstellungen:

Havelse: 1 Meyer - 21 Degner, 18 Tayar, 5 Wendel, 11 Hansmann - 16 Hintzke, 25 Posipal - 19 Vucinovic, 6 Merkens, 10 Maletzki - 15 Beismann. - Trainer: Breitenreiter

Bochum: 29 Heerwagen - 24 Rothenbach, 26 Acquistapace, 6 Sinkiewicz, 17 Brügmann - 15 Eyjolfsson - 7 Freier, 18 Goretzka, 13 Rzatkowski - 30 Engelbrecht, 10 Iashvili. - Trainer: Neitzel

Schiedsrichter: Christian Bandurski (Oberhausen)

Zuschauer: 3350 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Posipal (17.), 1:1 Iashvili, 1:2 Rzatkowski (73.), 1:3 Ortega (90. +4)