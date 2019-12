Live! Dortmund führt in Aalen, Köln muss nachsitzen

VfR Aalen - Borussia Dortmund 0:1



Vor dem Spiel: Titelverteidiger Borussia Dortmund reist in der 2. Runde des DFB-Pokals zum VfR Aalen. Der BVB feierte am Wochenende im ersten Schneespiel der Saison einen 2:0-Auswärtssieg in Freiburg. Vor den kommenden Aufgaben gegen Stuttgart und im Santiago Bernabéu gegen Real Madrid scheint die schwierigste Aufgabe der Dortmunder in der Partie gegen Aalen die eigene Motivation zu finden. Alles andere als ein Weiterkommen wäre allerdings eine Blamage für den Tabellenführer der Champions-League-Gruppe D.

Für Aalen ist das Spiel gegen die Borussia ein Saisonhöhepunkt. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl will gegen den Bundesligisten vor den eigenen Fans so gut wie möglich verkaufen. In der Zweiten Liga spielen die „Schwaben” mit 16 Punkten aus elf Partien eine gute Saison. In der ersten Pokalrunde feierten beide Teams souveräne Siege. Aalen schlug Ingolstadt zu Hause mit 3:0. Der BVB gab sich beim 3:0-Erfolg in Oberneuland keine Blöße.

Die Aufstellungen:

Aalen: 16 Fejzic - 17 Traut, 6 Hübner, 14 Kister, 15 Buballa - 23 Andreas Hofmann, 3 Grech - 9 Lechleiter, 2 Dausch, 11 Valentini - 22 Klauß. - Trainer: Hasenhüttl

Dortmund: 1 Weidenfeller - 26 Piszczek, 4 Subotic, 15 Hummels, 29 Schmelzer - 7 Leitner, 8 Gündogan - 14 Perisic, 10 Götze, 19 Großkreutz - 9 Lewandowski. - Trainer: Klopp

Schiedsrichter: Günter Perl (Pullach)

Zuschauer: 13.251 (ausverkauft)

Tore: Hummels (22.)





Schalke 04 - SV Sandhausen 1:0



Vor dem Spiel: Schalke 04 geht mit sechs Veränderung im Vergleich zum 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg in die Partie gegen Sandhausen. So wird u.a. Timo Hildebrand für Lars Unnerstall das Tor der „Königsblauen” hüten. Horst Heldt will trotzdem nichts von einer B-Elf wissen: „Diese Formulierung kann ich so nicht akzeptieren. Es stehen fast ausschließlich Nationalspieler auf dem Platz”, sagte Schalkes Manager vor der Partie.

Zweitliga-Aufsteiger Sandhausen steht in der Liga auf dem 16. Platz, der für die Relegation berechtigt. Das Duell gegen Schalke sollen die Spieler vor allem genießen und das eine oder andere aus der Partie mitnehmen. „Wir freuen uns wahnsinnig“, sagte Geschäftsführer Otmar Schork, „auch wenn die Schalker natürlich der haushohe Favorit sind.“

In der ersten Pokalrunde feierte S04 einen ungefährdeten 5:0-Erfolg gegen Saarbrücken. Auch Sandhausen schlug Energie Cottbus überraschend deutlich mit 3:0.

Die Aufstellungen:

Schalke: 34 Hildebrand - 12 Höger, 4 Höwedes, 21 Metzelder, 35 Kolasinac - 28 Moritz, 13 Jones - 27 Barnetta, 11 Afellay, 31 Draxler - 8 Marica. - Trainer: Stevens

Sandhausen: 30 Ischdonat - 21 Kandziora, 15 Pischorn, 20 Morena, 32 Achenbach - 14 Fießer - 16 Klotz, 24 Tüting, 10 Ulm, 17 Riemann - 12 Onuegbu. - Trainer: Dais

Schiedsrichter: Michael Weiner (Ottenstein)

Zuschauer: 50.000

Tore: 1:0 Afellay (11.)





Berliner AK - 1860 München 0:3



Vor dem Spiel: In der ersten Runde des DFB-Pokals feierte der Berliner AK einen furiosen 4:0-Erfolg gegen konsternierte Hoffenheimer. Die Hoffenheimer ernteten dafür Hohn und Spott der Fußball-Fans. So „zwitscherte” z.B. Twitter-König Hans Sarpei nach der Partie: „Berliner AK - Hoffenheim 4:0. Schade, dass auch im DFB-Pokal meist die Dorfklubs als Erstes ausscheiden.“

Vor der Partie gegen 1860 plagen BAK-Trainer Jens Härtel allerdings große Personalsorgen. Mehrere Spieler sind angeschlagen oder müssen gar verletzungsbedingt passen. So bangt der Viertligist u.a. um seinen Top-Stürmer Metin Cakmak, der auch gegen Hoffenheim zwei Tore zum glorreichen Triumph beisteuerte. Sollte der Angreifer ausfallen, stünde Ali Avcioglu bereit.

Für die „Löwen” ist nach drei Spielen ohne Sieg in der Zweiten Liga ein Weiterkommen im Pokal Pflicht. Wie immer wird in diesem Wettbewerb Timo Ochs Stammtorwart Gabor Kiraly ersetzen. Der ungarische Kult-Keeper trat die Reise nach Berlin gar nicht erst an und blieb genauso in München wie Rechtsverteidiger Grzegorz Wojtkowiak, der schon wegen Rückenproblemen in der letzten Partie gegen Cottbus nach einer halben Stunde ausgewechselt werden musste. Anstelle des Polen wird Christopher Schindler hinten rechts beginnen. In der ersten DFB-Pokalrunde feierte 1860 einen ungefährdeten 6:0-Sieg beim FC Hennef 05.

Die Aufstellungen:

BAK: 1 Kisiel - 3 Krstic, 6 Teichmann, 24 Gerlach, 5 Yigitoglu - 7 Altiparmak, 20 Siemund - 17 Blazynski, 9 Avcioglu, 15 Kruschke - 18 Cakmak. - Trainer: Härtel

1860: 22 Ochs - 26 Schindler, 6 Stahl, 5 Vallori, 2 Volz - 4 Bülow, 7 Bierofka - 10 Stoppelkamp, 18 Blanco, 28 Daniel Halfar - 11 Lauth. - Trainer: Maurer

Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus (Hannover)

Zuschauer: 4000

Tore: 0:1 Stoppelkamp (38.), 0:2 Stoppelkamp (62.), 0:3 Blanco (89.)





Worms - 1. FC Köln 0:0



Vor dem Spiel: Wormatia Worms schaltete in der ersten Runde des DFB-Pokals Hertha BSC aus und trifft nun mit Köln auf einen weiteren Bundesliga-Absteiger der vergangenen Saison. Der FC stabilisierte sich nach anfänglichen Startproblemen und ist mittlerweile seit fünf Zweitliga-Partien ungeschlagen. Personell wird Trainer Holger Stanislawski seine Elf deshalb wohl unverändert im Vergleich zum 3:3 gegen Kaiserslautern lassen. Gegen den Viertligisten wäre alles andere als ein Erreichen des Achtelfinals eine herbe Enttäuschung für die „Geißböcke”. In der ersten Pokalrunde kamen die Rheinländer in Unterhaching zu einem mühevollen 2:1-Erfolg. Regionalligist Worms hatte am Wochenende spielfrei und geht ausgeruht in die Partie gegen den Fußball-Zweitligisten.

Die Aufstellungen:

Worms: 1 Knödler - 18 Böcher, 23 Rösner, 19 Steil, 3 Bauer - 20 Abele, 10 Wittke - 21 Ammann, 22 Toch, 11 Bektasi - 7 Röser. - Trainer: Borchers

Köln: 1 Horn - 2 Brecko, 5 Maroh, 28 Wimmer, 4 Eichner - 33 Lehmann, 15 Strobl - 27 Clemens, 7 Chihi, 25 Royer - 22 Ujah. - Trainer: Stanislawski

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen)

Zuschauer: 7203 (ausverkauft)





Preußen Münster - FC Augsburg 0:1



Vor dem Spiel: Der Drittligist aus Münster feierte in der ersten Pokalrunde trotz zweimaligen Rückstands einen sensationellen 4:2-Erfolg nach Verlängerung gegen Werder Bremen. Nun soll mit dem FC Augsburg der nächste Favorit gestürzt werden. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. In der Liga stehen die Westfalen trotz der 1:2-Niederlage am Wochenende gegen Karlsruhe auf Rang drei mit 29 Punkten nach 15 Partien.

Ganz anders steht es um die Augsburger. Die Schwaben befinden sich nach schwachem Saisonstart (sechs Punkte aus neun Spielen) auf einem Abstiegsplatz. Mit einem Pokalerfolg soll nun Selbstbewusstsein für die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga getankt werden. In der ersten Runde des DFB-Pokals feierten die Bayern einen 2:0-Sieg bei Viertligist SV Wilhelmshaven.

Für die Partie gegen den Bundesligisten kann Münster-Trainer Pavel Dotchev mit seiner Bestbesetzung antreten. Besonders die bundesligaerfahrenen Spieler Benjamin Siegert und Jens Truckenbrod sollen den Verein zu einer weiteren Pokalsensation führen. Bei Augsburg fällt Thorsten Oehrl wegen eines grippalen Infekts aus. Auch die angeschlagenen Profis Giovanni Sio und Ja-Cheol Koo traten die Reise nach Münster gar nicht erst an. Dafür kann FCA-Trainer Markus Weinzierl wieder auf Torjäger Sascha Mölders zurückgreifen.

Die Aufstellungen:

Münster: 25 Masuch - 6 Schöneberg, 8 Kühne, 5 Kirsch, 3 Hergesell - 30 Siegert, 21 Truckenbrod, 10 Bischoff, 20 Grote - 9 Taylor, 11 Nazarov. - Trainer: Dotchev

Augsburg: 1 Jentzsch - 18 Callsen-Bracker, 15 Sebastian Langkamp, 5 Klavan, 17 De Jong - 6 Vogt, 10 Baier - 8 Musona, 14 Moravek - 13 Werner, 23 Bance. - Trainer: Weinzierl

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Zuschauer: 16.200

Tore: 0:1 Callsen-Bracker (69.)





Eintracht Braunschweig - SC Freiburg 0:2



Vor dem Spiel: Zweitliga-Spitzenreiter bekommt es in der 2. Runde des DFB-Pokals mit dem SC Freiburg zu tun. Feierten die Niedersachsen in der ersten Pokalrunde noch einen souveränen 3:0-Sieg beim VfB Lübeck, ist die Aufgabe gegen den SC nun deutlich schwieriger. Die Eintracht muss sich aber keinesfalls vor den Freiburgern verstecken. So führt die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht nach dem 1:1 im Spitzenspiel am Wochenende gegen Hertha BSC die Zweite Liga derzeit mit einem komfortablen Vorsprung von fünf Zählern vor den Berlinern an.

Die Breisgauer sind derzeit Zwölfter in der Liga und wollen ihrer Favoritenrolle als Erstligist gerecht werden. Dem unglücklichen 0:2 vor heimischem Publikum gegen Double-Sieger Borussia Dortmund soll nun ein Pokaltriumph folgen. In der ersten Pokalrunde gewann der SC bei Victoria Hamburg mit 2:1 durch ein Tor des eingewechselten Sebastian Freis in der Schlussviertelstunde.

Die Aufstellungen:

Braunschweig: 1 Petkovic - 25 Correia, 3 Bicakcic, 6 Damir Vrancic, 19 Reichel - 31 Pfitzner, 15 Theuerkauf - 11 Bohl, 32 Kruppke - 9 Ademi, 27 Gianluca Korte. - Trainer: Lieberknecht

Freiburg: 1 Baumann - 17 Schmid, 2 Krmas, 3 Diagne, 24 Mujdza - 7 Makiadi, 23 Schuster - 6 Hedenstad, 40 Daniel Caligiuri - 35 Freis, 20 Kruse. - Trainer: Streich

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Zuschauer: 21.000

Tore: 0:1 Caligiuri (1.), 0:2 Flum (84.)





1. FSV Mainz 05 - Erzgebirge Aue 1:0



Vor dem Spiel: Eine Pokal-Blamage wie im Dezember 2011 bei Holstein Kiel (0:2) will sich Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 nicht wieder erlauben. Gegen den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue zählt für die Rheinhessen in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals nur ein Sieg. „Wir sind in der Pflicht, wir müssen die Initiative übernehmen“, sagte Trainer Thomas Tuchel.

Aue reist mit viel Selbstvertrauen nach Mainz. Die Sachsen gewannen am Wochenende einen 6:1-Kantersieg gegen den VfL Bochum. Nun erhoffen sich die Erzgebirgler auch Mainz 05 ein Bein stellen zu können. In der ersten Pokalrunde schlug Mainz den SV Roßnach/Verscheid souverän mit 4:0. Erzgebirge Aue sorgte beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt für lange Gesichter beim Bundesligisten.

Die Aufstellungen:

Mainz: 29 Wetklo - 3 Pospech, 2 Svensson, 4 Noveski, 20 Diaz - 11 Malli, 14 Baumgartlinger, 15 Kirchhoff, 19 Soto - 28 Szalai, 25 Ivanschitz. - Trainer: Tuchel

Aue: 1 Männel - 11 Savran, 3 Nickenig, 6 Schlitte, 15 Klingbeil - 30 Fabian Müller, 23 Höfler, 22 Hensel, 17 Hochscheidt - 12 Sylvestr, 7 König. - Trainer: Baumann

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Zuschauer: 12.000

Tore: 1:0 Ivanschitz (18.)





TSV Havelse - VfL Bochum 1:0



Vor dem Spiel: Aus dem einst stolzen UEFA-Pokal-Teilnehmer VfL Bochum ist ein Abstiegskandidat in der Zweiten Liga geworden. Nach der Trennung von Trainer Andreas Bergmann einen Tag nach dem desaströsen 1:6 bei Erzgebirge Aue und dem Sturz auf Tabellenplatz 17 ist der Revierclub erneut auf schwieriger Suche nach einem passenden Chefcoach. Im Pokal gegen Havelse wird zunächst das Interimsduo Neitzel/Reis auf der Bank sitzen. „Das 1:6 müssen wir völlig ausblenden. Die Mannschaft war danach unfassbar selbstkritisch. Jetzt gibt es nur ein Ziel: In Havelse eine Runde weiterkommen”, sagte Interimscoach Karsten Neitzel.

In der ersten Pokalrunde gewann der VfL mit 2:0 beim 1. FC Heidenheim. Viertligist TSV Havelse rang den Bundesligist 1. FC Nürnberg mit 3:2 nach Verlängerung nieder.

Die Aufstellungen:

Havelse: 1 Meyer - 21 Degner, 18 Tayar, 5 Wendel, 11 Hansmann - 16 Hintzke, 25 Posipal - 19 Vucinovic, 6 Merkens, 10 Maletzki - 15 Beismann. - Trainer: Breitenreiter

Bochum: 29 Heerwagen - 24 Rothenbach, 26 Acquistapace, 6 Sinkiewicz, 17 Brügmann - 15 Eyjolfsson - 7 Freier, 18 Goretzka, 13 Rzatkowski - 30 Engelbrecht, 10 Iashvili. - Trainer: Neitzel

Schiedsrichter: Christian Bandurski (Oberhausen)

Zuschauer: 3350 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Posipal (17.)