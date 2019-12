Einsatz von Piano

(1) Im Rahmen der Digitalen Abonnements werden Ihre personenbezogenen Daten von unserem Dienstleister Piano Software Inc., One World Trade Center Suite 46D, New York, NY 10007 (“Piano”) verarbeitet. Für die Zusammenarbeit mit Piano sind zusätzlich die sogenannten EU-Standardvertragsklauseln unterzeichnet worden, mit denen die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern vertraglich geregelt wird. Piano hat sich auch dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(2) Im Rahmen der Nutzung von Piano werden Cookies verwendet, um festzustellen, ob eine Website schon einmal besucht wurde. Außerdem dienen diese zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität, Empfehlung von Inhalten und Suchergebnissen sowie für anonymisiertes Tracking der Benutzer-Trends (z.B. Feststellung, welche Inhalte konsumiert werden).

(3) Die Datenschutzerklärung von Piano Software Inc. finden sie hier: https://piano.io/privacy-policy/