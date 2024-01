Mitten im 30-jährigen Krieg entstand eine der schönsten Medaillen Hamburgs. Sie erzählt, wie es den Hanseaten gelang, für ihre Schiffe die freie Passage über die Elbe in die Nordsee durchzusetzen.

Medaillen erzählen Geschichte

Medaillen gehören zu den großen Kostbarkeiten der Numismatik. Sie sind wesentlich aufwändiger gestaltet als Münzen, und jede erzählt uns eine Geschichte, wenn wir sie zu lesen verstehen. Das Stück, das wir von Künker Ihnen heute zeigen , führt uns zurück ins Jahr 1636, als Kaiser Ferdinand II. das so genannte große Elbprivileg bestätigte. Die Hamburger Hanseaten waren darauf sehr stolz, denn es brachte große Vorteile. Der Kaiser räumte Hamburg darin nämlich die volle Souveränität über die Niederelbe ein. Praktisch bedeutete das, dass die Hamburger Schiffe keine Abgaben mehr an den dänischen König zahlen mussten. Der beherrschte als Herzog von Holstein das Hamburger Umland und kassierte kräftig mit, wenn Hamburger Schiffe lukrative Lasten in alle Welt transportierten.

Der historische Hintergrund

Grund für das kaiserliche Privileg war das Bemühen des katholischen Herrschers, die protestantische Stadt während des 30-jährigen Krieges auf seiner Seite zu halten. Er hatte schnell verstanden, dass er sich die Loyalität einer Handelsstadt am besten über einen wirtschaftlichen Vorteil sichern konnte. So zog es Hamburg vor, auf der Seite des katholischen Kaisers zu bleiben, der freie Durchfahrt durch die Elbe gewährte, statt den protestantischen König von Dänemark zu unterstützen, der hohe Gebühren dafür kassieren wollte.

Der Colossus Mercurio

Die Hamburger Bürger war stolz auf dieses Privileg und so ließen sie beim besten Stempelschneider Europas eine Medaille anfertigen. Der hieß Sebastian Dadler und ist heute noch berühmt dafür, wie viele kleine Details und Anspielungen er in seinen Darstellungen versteckt hat. So lesen wir zum Beispiel auf der Rückseite eine Aufschrift, die jeder Hamburger kennt: LIBERTATEM QVAM PEPERERE MAIORES STUDEAT SERVARE POSTERITAS (= Die Freiheit, die die Alten errungen, möge die Nachwelt erhalten.). Sie haben Sie bestimmt auch schon auf dem Portal des Hamburger Rathauses gesehen.

Die Vorderseite zeigt ein Bild, das an den Koloss von Rhodos erinnert. Seine Beine bildeten die Einfahrt zum Hafen des wichtigsten Handelsplatzes des Mittelmeeres. Er galt als eines der sieben Weltwunder und die Hanseaten meldeten so ihren Anspruch an, die Nachfolger von Rhodos und damit die wichtigste Handelsstadt Europas zu sein.

Doch während der Koloss von Rhodos ein Bild des Gottes Helios war, tritt uns hier eine hanseatische Variante entgegen: Merkur als Inkarnation des Handels mit Flügelhelm, Flügelschuhen, Schlangenstab und einem Olivenzweig als Zeichen des Friedens. Um nur sicher keine Verwechslung aufkommen zu lassen, trägt der Gott einen Schild um den Hals mit dem Wappen der Stadt. Links und Rechts symbolisieren Füllhörner die Reichtümer des Landes und des Meeres. Hinter ihm sind zwei Frauen zu sehen: Eine auf dem Land stehend, einen Spaten haltend, zwischen Warenbündeln und Fässern; die andere auf einem Kahn, den ein Erdball ziert, über die Elbe hinausfahrend in die Welt. Im Hintergrund findet sich ein Hafen, beschützt von einer Burg sowie ein Schiff unter vollen Segeln.

Silbermedaille aus dem Jahr 1636 mit Ansicht von Hamburg aus Vogelperspektive. Exemplar der Künker-Auktion 380, Schätzung: 7.500 €, Zuschlagspreis: 24.000 € © Künker

Eine Ansicht von Hamburg aus der Vogelperspektive

Auf der Rückseite sehen wir eine Karte der Stadt Hamburg. Deutlich erkennbar sind ihre Hauptkirchen und das Befestigungswerk. Dadler erleichterte sich seine Arbeit und griff auf eine Karte zurück, die ein auf Kupferstiche spezialisierter Verleger erst ein paar Jahre später drucken ließ. Dadler muss das Vorbild bereits vor dem Druck gekannt haben.

Der lange Kampf um die freie Durchfahrt zur Nordsee

Auch wenn Hamburg 1636 glaubte, der Kampf um die Zollfreiheit auf der Elbe sei schon gewonnen, war er es nicht. Immer wieder gab es Streit mit dem dänischen König um den Elbzoll. Der erkannte erst mit dem Gottorper Vergleich von 1768 die Zollfreiheit an und akzeptierte damit auch ganz offiziell die Reichsunmittelbarkeit der Hansestadt Hamburg.

Mehr zur Medaille erfahren Sie hier .

