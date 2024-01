Abendblatt.de präsentiert sich in einem neuen Look. Mit Abendblatt PLUS erleben Sie unseren Neuauftritt ein halbes Jahr zum Angbebots-Preis von nur 1 €.

Was haben wir verändert?:

In einem frischen, klaren und benutzerfreundlichen Design bietet Abendblatt.de nun eine noch stärkere regionale Ausrichtung. Dank unseres neuen Looks finden Sie nun eine verbesserte Navigation, die es Ihnen ermöglicht, mit nur wenigen Klicks zu Ihren Lieblingsrubriken und -artikeln zu gelangen.

Die klarere Struktur hilft Ihnen dabei, sich schnell zurechtzufinden und sorgt für ein angenehmes Leseerlebnis – ob von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone. Bleiben Sie immer informiert mit dem umfassenden PLUS- Angebot des Hamburger Abendblatts: von lokalen Ereignissen und Politik bis hin zu Wirtschaft und Kultur.

Hamburg ist nicht nur eine Stadt, sondern ein Lebensgefühl, und unser Ziel ist es, dieses Gefühl durch unsere Arbeit zum Ausdruck zu bringen. Wir wissen, wie sehr Sie sich für das lokale und regionale Geschehen interessieren, deshalb steht Hamburg mit all seinen Facetten im Mittelpunkt unseres neuen Designs.

Feiern Sie mit uns die Neugestaltung und profitieren Sie von unserem besonderen PLUS-Abo-Angebot für das Hamburger Abendblatt. Wir sind der Überzeugung, dass exzellenter lokaler Journalismus eine starke Stimme in unserer Gesellschaft verdient – und genau das möchten wir Ihnen liefern.

Hier geht’s zum Neuauftritt-Angebot für Neukunden!

Zum Neuauftritt haben wir ein sensationelles Angebot für alle neuen Nutzer, die sich vom neuen Abendblatt.de überzeugen wollen: Sichern Sie sich unser besonders attraktives Neuauftritt-Angebot zum Angebotspreis von einem Euro für sechs Monate. Nur für kurze Zeit!

Bleiben Sie verbunden, bleiben Sie informiert – mit dem Hamburger Abendblatt- Klar. Stark. Regional.

PS: Wenn Sie bereits Kunde (Zeitung und/oder E-Paper) des Hamburger Abendblattes sind, können Sie sich hier für den PLUS-Bereich freischalten lassen.

HA