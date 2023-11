Black Week: 50 Prozent bei unseren PLUS-Angeboten sparen

Moin liebe Leserin, lieber Leser,

In unserer heutigen schnelllebigen Welt ist der Zugang zu verlässlichen Nachrichten und tiefgründigem, qualitativ hochwertigem Journalismus wichtiger denn je. Wir möchten Ihnen jederzeit spannende Inhalte bieten, die informieren, inspirieren und Einblicke in die Welt um uns herum und speziell in Ihre Region geben.

Bis zum 30. November 2023 haben Sie die Gelegenheit, unsere PLUS-Inhalte über unseren Black-Week-Deal mit 50 Prozent Rabatt kennenzulernen. Das heißt: Zu einem unschlagbaren Preis von 30 Euro für ein Jahresabo bekommen Sie exklusiven Journalismus aus Ihrer Region. Zum Black-Week-Deal geht es hier.

Das bietet Ihnen unser PLUS-Abo

Unsere Journalisten gehen über die Oberfläche hinaus, um Ihnen interessante Informationen und spannende Neuigkeiten aus Ihrer Region auf abendblatt.de zu liefern.

Dazu kommt die neue Abendblatt News App als ideale Ergänzung zum Web-Angebot. Als Plus-Abonnent erhalten Sie deutlich weniger Werbung. Mit dem Black-Week-Angebot sind Sie auch über die Weihnachtstage und zum Start ins neue Jahr top informiert.

Ihre Vorteile mit Abendblatt Plus auf einen Blick:

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Freier Zugriff auf alle Artikel von abendblatt.de

Täglich rund um die Uhr topaktuell informiert

Einmal anmelden – Abendblatt Plus auf allen Geräten nutzen

zusätzlich Zugriff auf alle Bildergalerien, Videos, Rätsel, Spiele und Podcasts

Ich freue mich, Sie als Plus-Leser begrüßen zu dürfen.

Ihr Lars Haider

Chefredakteur Hamburger Abendblatt