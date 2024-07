Sylt. Am Donnerstag und Freitag findet das Festival „Kampen Jazz“ statt. Veranstaltung muss nun umziehen. Was die Gründe dafür sind.

Fans des berühmten Jazz-Trompeters Till Brönner blicken schon beunruhigt auf den Wetterbericht. Am Donnerstag und Freitag (4. und 5. Juli) findet am Strönwei in Kampen auf Sylt das Open-Air-Festival „Kampen Jazz“ statt. Neben Brönner werden bei dieser sechsten Ausgabe der Veranstaltung verschiedene Stars der Jazz-Szene erwartet – und tausende Besucher.

Doch die Prognosen lassen nichts Gutes erahnen: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es am Donnerstag auf der Insel Gewitter geben, und auch stürmische Böen mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde werden erwartet. Neben wiederholt auftretenden Schauern, ist zudem mehrstündiger Starkregen möglich. Kurzum: Die Witterung ist für ein Open-Air-Festival nicht sehr zuträglich. Auch am Freitag soll es ungemütlich werden.

Till Brönner auf Sylt: Kampen Jazz verlegt Konzerte in andere Location

Darum teilte der Veranstalter mit: „Da bei uns das Thema Sicherheit an allererster Stelle steht, mussten wir die Entscheidung treffen, die Konzerte nicht draußen auf der großen Bühne stattfinden zu lassen.“ Stattdessen sollen die Künstler im Alten Kursaal in Westerland auftreten, der an der Andreas-Nielsen-Straße 1 liegt.

Alle Konzerte finden dort zu den bekannten Zeiten statt, heißt es in der Mitteilung von „Kampen Jazz“. Einlass ist am Donnerstag um 17.30 Uhr und am Freitag um 19.30 Uhr. Weil die Zahl der Plätze begrenzt ist, gelte das Motto „first come, first serve“. Also: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Weiter Informationen finden Interessierte im Internet auf der Seite: www.kampen.de