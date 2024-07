Ahrensburg. Täter schlagen in der Siedlung am Hagen zu. Fahnder hoffen, dass Nachbarn verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in der Ahrensburger Siedlung Am Hagen unterwegs gewesen. Sie nutzten die Abwesenheit von zwei Hausbesitzern aus. Unbemerkt von Nachbarn drangen sie in die beiden nicht weit entfernt voneinander gelegenen Gebäude an den Nachbarstraßen Am Birkenhain und Finkenweg ein.

Nach dem derzeitigem Erkenntnisstand der Ahrensburger Kriminalpolizei öffneten die Täter in dem Haus Am Birkenhain in der Zeit von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli, ein Fenster im Erdgeschoss mit Gewalt. Sie durchsuchten anschließend die Zimmer nach Wertgegenständen. Der Einbruch wurde am Sonntag gegen 16.30 Uhr entdeckt.

Einbrecher schlagen in Ahrensburger Siedlung am Hagen zu

Am Finkenweg brachen Unbekannte eine Balkontür im Obergeschoss auf. In diesem Fall kann der Tatzeitraum auf Sonnabend, 6. Juli, um 18 Uhr bis Sonntag, 7. Juli, um 18.30 Uhr eingegrenzt werden. Auch dort wurden die Räume durchwühlt, um Wertgegenstände zu finden.

Zur genauen Beute kann die Kripo noch keine Angaben machen. Auch die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest. Die Hoffnungen der Ermittler ruhen nun darauf, dass Zeugen etwas gesehen haben. Wer in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der beiden Straßen beobachtet hat, sollte sich bei der Kripo Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 melden.