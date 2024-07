Ammersbek. Täter durchwühlen Haus in Ammersbek, während Bewohner zehn Tage weg sind. Ein zweiter Fall in der Gemeinde beschäftigt die Kripo.

Einbrecher sind in zwei Ortsteilen von Ammersbek unterwegs gewesen. In beiden Fällen nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus.

Nur gut drei Stunden waren die Besitzer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kolberger Straße am Sonntag, 30. Juni, nicht zu Hause. Zwischen 13.40 und 16.50 Uhr brachen Unbekannte ein Fenster zu der in der Nähe des U-Bahnhofs Hoisbüttel im Hochparterre gelegenen Wohnung auf. Sie durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen. Dabei fanden die Täter Bargeld und flüchteten. Die genaue Summe steht nach Polizeiangaben noch nicht fest.

Polizei Stormarn: Einbrecher stehlen Gold und Schmuck in Ammersbek

Im zweiten Fall endete eine zehntägige Reise für die Besitzer eines am Tannenkoppelweg im Ortsteil Schäferdresch gelegenen Einfamilienhauses mit einem Schock. Als sie nach Hause zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Einbrecher sämtliche Zimmer nach Wertsachen durchwühlt hatten. Die Täter müssen in der Zeit von Dienstag, 18. Juni, um 11 Uhr bis Freitag, 28. Juni, um 21 Uhr in das Gebäude eingedrungen sein. Die Terrassentür war mit Gewalt geöffnet worden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Schmuck und Goldmünzen.

In beiden Fällen hofft die ermittelnde Kriminalpolizei Ahrensburg auf Hinweise von Zeugen. Wer in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere Tipps geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 melden. kx