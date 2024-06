Reinfeld. Besucher der Kulturnacht Reinfeld können auf Feiermeile ganz unterschiedliche Künstler erleben. Das sind die Details des Programms.

Dass die Reinfelder gern feiern, zeigen die vielen Feste und Partys in der Stadt. Zu den Events, die alljährlich fest im Terminkalender eingeplant sind, zählt die Kulturnacht Reinfeld. Am Sonnabend, 13. Juli, können die Besucher von 19 Uhr bis Mitternacht entlang der Feiermeile im Ortszentrum ganz unterschiedliche Künstler bei Liveauftritten erleben. Reinfelds Kulturkoordinatorin Dana Neubauer sagt, was die sommerliche Veranstaltung für das Publikum so attraktiv macht: „Die Kulturnacht ist ein Fest für die Stadt in der Stadt.“ Es sei zugleich identitätsstiftend und präge den Gemeinschaftssinn.. Damit es ein Erlebnis für alle wird, arbeiten Vereine, Kaufleute und die Stadt Hand in Hand. „Es gibt Musik- und Kunstacts, außerdem öffnen Künstler im alfaPark ihre Ateliers. Die Gewerbetreibenden präsentieren sich und die Restaurants und Cafés bieten kulinarische Köstlichkeiten an.“

Der alfaPark in der Schillerstraße befindet sich ebenfalls in der Stadtmitte und ist von der Festmeile, die sich von der Paul-von-Schoenaich- bis in die Bahnhofstraße zieht, in etwa zehn Gehminuten zu erreichen. Einer der Künstler, der sein Atelier im alfaPark hat, ist Karsten Knüppel. Er hat das Motiv für das diesjährige Veranstaltungsplakat gestaltet. „Daraus wird ein Reihum-Projekt“, kündigt Neubauer an. Im kommenden Jahr übernehme ein anderer Künstler die Aufgabe, das Fest bildnerisch umzusetzen. Unter anderem an diesem Projekt wird klar, was die Kulturkoordinatorin meint, wenn sie von Identität und Gemeinschaft spricht.

Eine Band, die für ganz viel Feierlaune bei den Gästen sorgen will, ist Black & White. Sängerin Sandra Jahnke sagt: „Wir sind das erste Mal in Reinfeld dabei. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich auf das Konzert.“ Die Sängerin und Gitarristin sucht gern das Bad in der Menge. Auf der Bühne stehen und repräsentieren, sei nicht so ihr Ding, bekennt Jahnke. „Meine Band kennt das schon, ich verschwinde gern mal im Publikum“, sagt sie und lacht. „Wir machen hauptsächlich Musik zum Tanzen, Mitsingen und Mitfeiern. Die Zuschauer sollen ihren Spaß haben.“

Das Repertoire ist darauf abgestimmt: „Wenn sich die Leute bestimmte Lieder immer wieder wünschen, nehmen wir sie neu mit auf.“ Die Bandbreite reicht von ABBA bis DJ Ötzi, von Andrea Berg bis Pur, von Udo Lindenberg bis zu Titeln wie „Im Wagen vor mir“ und „Sweet Caroline“. Als Beispiel für einen Song, bei dem die Zuhörer direkt anfangen zu tanzen, nennt sie „Warum hast du nicht nein gesagt“, im Original von Roland Kaiser und Maite Kelly gesungen. „Wir werden viele deutsche Schlager und bekannte Hits spielen“, kündigt Jahnke an, die festgestellt hat, dass das auch bei den Jüngeren im Publikum gut ankommt. Black & White spielen ab 21 Uhr auf der großen Bühne am Rathaus.

Das Duo CaRu setzt sich aus den Musikern Carolin Müncheberg und Jörg Radtke zusammen. Die beiden Lübecker waren schon öfter in Reinfeld zu Gast und unterhalten das Publikum mit Cover-Klassikern von Westernhagen bis Winehouse. Ihre Songs erklingen ab 19.15 Uhr vor dem Rathaus. Dort haben die Veranstalter viele Sitzmöglichkeiten aufgebaut. Eine Cocktailbar bietet bunte Mixgetränke an und es steht eine Auswahl an weiteren Getränken und Speisen vor Ort bereit.

In der Matthias-Claudius-Kirche geht es etwas beschaulicher zu: Um 19 Uhr bringen Wolfgang Lorenz (Querflöte), Ulrich Günther (Violine) und Ursula Scheyhing am E-Piano Salonmusik zu Gehör, gefolgt vom Duo Megi und Frank Balzer um 20 Uhr. Um 22 Uhr spielt Ursula Scheyhing „Klaviermusik zum Träumen“.

Spielen in Reinfeld in der Duobesetzung: Sängerin Nicole Sperber und Kevin Reimann an der Gitarre von der Band Mission Aura. © Ulrich Scherdin | Ulrich Scherdin

Mission Aura ist eine Band, die sich erst kürzlich formiert hat. Die Stimme von Sängerin Nicole Sperber hat einen außergewöhnlichen Klang. Über ihren Bandkollegen, den Gitarristen Kevin Reimann, sagt Sperber: „Kevin zaubert unheimlich eingängige Melodien.“ Wie das zusammen klingt, davon können sich die Zuschauer ab 19 Uhr in der Sparkasse Holstein einen Eindruck verschaffen.

Das Duo spielt einen breit gefächerten Mix aus eigenen Stücken und Cover aus dem Bluesrock- und Popbereich. Mit seinen Songs und den Texten, die von Liebe und Verlust und von alltäglichen Erlebnissen handeln, will das Duo die Hörer erreichen und berühren. „Wir machen unsere Musik aus dem Herzen heraus. Die Leute merken, dass wir lieben, was wir tun“, so die Sängerin. Bei aller Emotionalität, die Bluesrock transportiere, habe er seinen eigenen Rhythmus. „Man kann dabei mitgehen, die Musik ist mehr zum Mittanzen als ruhigen Dahinschunkeln“, kündigt Sperber an.

Alexander Witsch und Günter Hildebrandt (2. u. 3. v. l.) von den Diving Ducks traten schon in der Formation Frau Müllers Freunde bei der ersten Kulturnacht auf. Drittes Mitglied der Band ist Tilman Rickmers (l.) © Diving Ducks | Diving Ducks

Zwei, die schon bei der ersten Kulturnacht aufgetreten sind, sind Alexander Witsch und Günter Hildebrandt. Diesmal sind sie mit ihrem Trio Diving Ducks im Reformhaus Reinfeld zu Gast. Sie spielen hauptsächlich traditionellen Blues aus den 1920er-Jahren. Dazu bietet das Reformhaus Cocktails und kleine Leckereien an.

Kinder können auf der Hüpfburg des Handelsvereins toben oder die Schweizer Eisenbahnlandschaft, die die Eisenbahnfreunde Bad Oldesloe im Reisebüro aufgebaut haben, bestaunen. Alle weiteren Aktionen wie das Gewinnspiel und das gesamte Programm stehen zum Abruf auf der Website des Handelsvereins (hvr-reinfeld.de) bereit.