Elmshorn/Berlin. In Berlin wurde der langjährige Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Pinneberg mit der höchsten Ehre bedacht. Was sein Nachfolger sagt.

Hohe Ehre für den Elmshorner Sozialdemokraten Ernst Dieter Rossmann: Die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat dem langjährigen Bundestagsabgeordneten in dieser Woche in Berlin das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. Bereits im Mai hatte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier entschieden, Rossmann mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland zu ehren.

Außer Rossmanns Ehefrau Helga Kell-Rossmann und seiner Schwester Heinke Lüssow war auch sein Nachfolger als Bundestagsabgeordneter für den Kreis Pinneberg, Dr. Ralf Stegner, bei der der Zeremonie dabei. Stegner: „Ernst Dieter Rossmann hat sich über Jahrzehnte in besonderem Maße verdient gemacht.“

Bundesverdienstkreuz für Rossmann: „Engagement von großer Leidenschaft geprägt“

Nicht nur sein politisches Engagement als Abgeordneter im Landtag und im Bundestag sei herausragend gewesen, so Stegner, sondern auch sein Engagement für die Volkshochschulen, welches er ehrenamtlich bis heute betreibt, sei geprägt von großer Leidenschaft. „Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass dieses lebenslange Engagement auf diese Weise gewürdigt wird!“

Besondere Glückwünsche kommen auch vom SPD-Kreisvorsitzenden Thomas Hölck aus Haseldorf. „Ernst Dieter Rossmann war immer ein Volksvertreter, wie er im Buche steht, hat sich um alle Anliegen der Menschen gekümmert. Wer etwas von ihm wissen wollte, konnte sicher sein, dass er eine präzise Antwort erhalten hat“, lobte Hölck. Hinsichtlich Einsatzbereitschaft, Kompetenz und Bürgernähe habe Rossmann immer besondere Maßstäbe gesetzt. Bis heute setze sich der 73-Jährige für Bildungsgerechtigkeit ein.

Elf Jahre gehörte Rossmann auch dem Landtag Schleswig-Holsteins an

In ihrer Würdigung des gebürtigen Elmshorners hob Bärbel Bas dessen langjähriges Wirken für seine Partei als SPD-Ortsvorsitzender und in vielen anderen Funktionen auf Kreis- und Ortsebene hervor. Dafür ist der Diplom-Psychologe und Doktor der Sportwissenschaften bereits mit der höchsten Auszeichnung der SPD, der Willy-Brandt-Medaille, gewürdigt worden.

Der langjährige Bundestagsabgeordnete der SPD, Ernst Dieter Rossmann, nahm 2021 Abschied aus der „großen“ Politik. © Katja Engler | Katja Engler

Die Bundestagspräsidentin erinnerte auch an den Beginn des politischen Engagements von Ernst Dieter Rossmann als Stadtverordneter, Stadtrat und Kulturdezernent in Elmshorn, seine elfjährige Zugehörigkeit von 1987 bis 1998 zum Schleswig-Holsteinischen Landtag sowie seine langjährige Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter für den Kreis Pinneberg.

Von 1998 bis 2021 war Rossmann in Berlin in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem viele Jahre als Vorsitzender der SPD-Abgeordneten aus Schleswig- Holstein, Leiter der SPD-Fraktions- Linken, Mitglied im Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion und verantwortlicher Bildungs- und Forschungspolitiker, zuletzt als Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Forschung und Technikfolgenabschätzung.

Ehrenamtlich war Ernst Dieter Rossmann darüber hinaus zwölf Jahre Bundesvorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbandes, dessen Ehrenvorsitzender er jetzt ist. Aktiv ist er in der Erwachsenenbildung weiterhin als Landesvorsitzender des Volkshochschulverbandes in Schleswig-Holstein und im Hochschulrat der Europa-Universität Flensburg. Außerdem engagiert Rossmann sich in der Grundwertekommission der SPD und ist nach wie vor im Orts- und Kreisvorstand seiner Partei sowie in der sozialen Arbeit vor Ort tätig.

