Wedel / Quickborn. Das Auto verschwindet über Nacht im Kronskamp. Bei einem Campervan werden die Täter empfindlich gestört. Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Weil ein BMW in Wedel gestohlen wurde und zuvor Kriminelle sich auch in Quickborn an einem Wohnmobil zu schaffen machten, bittet die Kriminalpolizei Pinneberg um Hilfe. In beiden Fällen werden dringend Zeugen gesucht.

Laut Polizei-Angaben haben bisher unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag, 2. Juli, im Kronskamp in Wedel einen schwarzen 5er-BMW gestohlen. Das Auto mit PI-Kennzeichen aus dem Baujahr 2017 war am Montagabend gegen 20 Uhr abgestellt worden. Den Diebstahl bemerkte der Halter am folgenden Morgen um 6.50 Uhr. Der Wert des BMW wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Wedel und Quickborn: Ermittlungen nach BMW-Diebstahl – und einer erfolglosen Tat

Wie die Polizei zudem bekannt gab, ist es bereits in der vergangenen Woche in der Heidkampstraße in Quickborn zu einem versuchten Diebstahl eines Wohnmobils gekommen. Der Besitzer parkte sein graues Fiat-Modell am Dienstagmittag, 25. Juni, auf einem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum und stellte am Freitagmittag, 28. Juni, Beschädigungen an den Fahrzeugtüren fest.

Offensichtlich verschaffte sich laut Angaben der Polizei „eine unbekannte Täterschaft“ zuvor gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginnenraum und versuchte, den Zündmechanismus zu manipulieren. Aus nicht bekannten Gründen ließ man von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei Pinneberg und bittet zur Aufklärung der Taten um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu den Tathergängen oder zum Verbleib des BMW machen? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise: Tel. 04101/2020.