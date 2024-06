Elmshorn/Pinneberg. Auf der A23 knallt ein Mercedes in die Leitplanke, in Pinneberg kracht ein Fordfahrer in eine Ampel. Beide Male flüchten Verursacher.

Nach zwei Unfallfluchten im Kreis Pinneberg wird nun die Hilfe von Zeugen gebraucht: Beide Zusammenstöße liegen schon einige Tage zurück, doch erst jetzt schaltet die Polizei die Öffentlichkeit ein. Denn in beiden Fällen sind die vermeintlichen Verursacher einfach geflüchtet - und seitdem spurlos verschwunden.

Der erste Unfall geschah bereits am Dienstag, 11. Juni, auf der Autobahn 23 bei Elmshorn. Ein Pkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und sein schwarzer Mercedes SLK schwer beschädigt. Der Crash passierte gegen 15.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Horst/Elmshorn in Richtung Heide. Der Mercedes fuhr hinter einem weiteren Pkw. Bei einem Spurwechsel musste der Mercedes-Fahrer ausweichen und verlor die Kontrolle über das Auto. Er prallte gegen die Leitschutzplanke. Der 70-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand ein Totalschaden.

Unfall auf A23 bei Elmshorn: Polizei sucht Zeugen

Zeugen gaben einen ersten Hinweis auf einen vermutlich orangefarbenen Kleinwagen als weiteren Unfallbeteiligten, der nach dem Unfall zwar seine Fahrt verlangsamte, jedoch dann auf der A23 weiterfuhr. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahrerflucht wurde eingeleitet.

Die Ermittler vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn bitten nun um weitere Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Kleinwagen unter der Rufnummer 04121/40920.

Fahrer fährt in Pinneberg gegen Ampel und flüchtet

Der zweite Unfall hatte sich am Freitag, 21. Juni, um 2.30 Uhr in Pinneberg auf der Kreuzung Prisdorfer Straße und Westring ereignet. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr laut Polizei auf der Prisdorfer Straße aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung Westring.

An der Kreuzung will der Fahrer rechts abbiegen in Richtung Wedeler Weg – und war dabei offenbar zu schnell. Er fährt über eine Verkehrsinsel und zerstört die darauf stehende Ampel. Es blieben auch zahlreiche Trümmerteile vom Fahrzeug zurück.

Unfallflucht in Pinneberg: Fahrer war im Ford unterwegs

Die Auswertung ergab, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Pkw der Marke Ford handelt. Infrage kommen laut der Ermittler die Typen Focus oder C-Max. Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Polizeistation Rellingen geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101/4980 entgegengenommen.