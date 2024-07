Kreis Pinneberg. Mächtig was los am ersten Juli-Wochenende: Weinfest in Pinneberg, Hafenfest in Wedel, Rosenfest in Uetersen und das Langeln Open Air.

Weine genießen in Pinneberg, in Wedel beim Hafenfest feiern, der Rose in Uetersen huldigen und am verkaufsoffenen Sonntag shoppen oder beim Festival in Langeln abrocken: Am Wochenende brummt es gewaltig im Kreis Pinneberg. Von Donnerstag bis Sonntag geht es an vielen Orten im Kreis Pinneberg rund.

In Pinneberg stehen genussvolle Tage und fröhliches Beisammensein an: Beim 31. Pinneberger Weinfest präsentieren 16 Winzer an vier Tagen ihre Weine. Passend zu den edlen Tropfen gibt es kulinarische Köstlichkeiten wie Raclette, Flammkuchen, Käse oder süße Desserts. Organisiert wird das Spektakel auf dem Platz vor der barocken Drostei erstmals von der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg und dem Stadtmarketing Pinneberg.

Live-Musik beim Weinfest in Pinneberg

Für weinselige Stimmung sorgen auch Musiker, die sich unter die Besucher mischen. Los geht es am Donnerstag mit den Hamburgern von „8 to the Bar“. Am Freitag kommt dann die Hamburger Band Alsterperlen und am Sonnabend die Oldenburgerin Emely Fröhling mit Band. Am Sonntag unterhalten „Ten To Go“.

Am Freitag um 18 Uhr wird Jacqueline Schacht zur neuen Weinkönigin bekrönt. Geöffnet ist das Weinfest am Donnerstag, 4. Juli, von 18 bis 21 Uhr, am Freitag, 5. Juli, von 16 bis 24 Uhr, am Sonnabend, 6. Juli, von 13 bis 24 Uhr und am Sonntag, 7. Juli, von 12 bis 18 Uhr.

Hafenfest Wedel mit Live-Musik, Booten und Karussell

Am Freitag, 5. Juli, fällt um 18 Uhr der Startschuss für das dreitägige 23. Hafenfest Wedel. Mit zwei Bühnen, Wasserwelt, Sport- und Kulturwelt, Buden und Fahrgeschäften und jeder Menge Live-Musik und Aktionen hat Wedel Marketing am Schulauer Hafen in Kooperation mit der Sievers Consulting GmbH und dem NDR Schleswig-Holstein ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Highlights sind die Party mit Liebe Leudde (Freitag), das Lions Entenrennen (Sonnabend 16 Uhr), Philipp Dittberner (Sonnabend 21.30 Uhr, Hauptbühne der Stadtsparkasse Wedel), die Hafenfest Aftershow-Party im Schuppen1 (Sonnabend 22 Uhr), ein Flohmarkt auf der Schulauer Straße (Sonnabend 8 bis 16 Uhr) und Touren auf der Elbe.

Das Programm zum Hafenfest in Wedel

Am Freitag lädt Phase Cäsar auf der Famila-Kulturbühne zum Mitsingen ein. Anschließend bringen die Nowhere Men und die Lehrerband der Musikschule Wedel die Stimmung für das Hafenfest langsam auf Touren. Die Party startet um 20 Uhr auf der Stadtsparkasse Wedel-Hauptbühne. Dort findet auch um 21 Uhr die offizielle Eröffnung statt.

Am Sonnabend startet das Programm um 12 Uhr auf der Famila-Kulturbühne mit dem Chor der Altstadtschule unter Leitung von Ulrike Abermeth. Es geht bunt weiter mit viel Tanz, Trommeln sowie Musik örtlicher Gruppen und Vereine. Der Sonntag geht es dann auf der Hauptbühne um 11 Uhr weiter.

Wedeler Institutionen und Vereine präsentieren sich an allen Tagen auf der Festwiese. Auf der Elbe vertreten sind die Helgoländer Börteboote, der historische Ewer Oderik von Oederquart, die Optisegler des SV Wedel-Schulau (am Sonntag) und die Yamaha-Boote vom Autohaus Rosenbaum. Das Lotsenboot Marxen bietet mehrfach täglich vom Willkomm Höft-Anleger aus zu Touren auf der Elbe ein.

Rosenfest in Uetersen: Hier steht die Blume im Mittelpunkt

Das Uetersener Rosenfest ist eines der Höhepunkte der Rosensaison. An beiden Tagen erwarten die Besucher viele Veranstaltungen rund um die Rose. Ein Bühnenprogramm mit viel Live-Musik und Zaubereien bietet Abwechslung. Auch die gastronomischen Angebote sind vielfältig.

Zum Uetersener Rosenfest werden Führungen durch das Rosarium angeboten. Auch Schaufahrten des Schiffsmodellbauclubs auf dem Mühlenteich im Rosarium finden statt. Der Sonntag beginnt mit einem Flohmarkt in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in der Uetersener Innenstadt. Die Geschäfte in der Innenstadt haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Das vollständige Programm des Rosenfestes gibt es auf www.ihg-uetersen.de.

Beim Langeln Open Air treten 15 Bands auf

Am Sonnabend, 6. Juli, wird auch das Langeln Open Air zelebriert. 15 Bands der Musikrichtungen Punk, Ska, Rock, Alternative, Progressive oder Metal spielen zwölf Stunden lang auf zwei Bühnen auf dem Dorfacker. Das Motto ist: „Bunt. Laut. Rockt!“ Die Festivalbesucher kommen aus dem ganzen norddeutschen Raum nach Langeln.

Einlass beginnt um 12 Uhr, die erste Band legt um 13 Uhr los. Auch Camping ist vor Ort möglich – es ist im Ticketpreis von 45 Euro inklusive. Wer zelten möchte, kann bereits am Freitag von 18 Uhr an auf das Gelände.