Kreis Pinneberg. Pendler brauchen auch in diesem Monat starke Nerven. Regionalbahnen von Hamburg nach Pinneberg und Elmshorn fahren nur eingeschränkt.

Pendler und andere Bahnreisende im Kreis Pinneberg müssen sich auf starke Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Auf den Strecken zwischen Hamburg und Itzehoe oder Wrist kommt es auch im Juli wieder zu zahlreichen Zugausfällen und Planänderungen. Grund dafür sind diverse Baumaßnahmen der DB InfraGO AG. Darüber informiert die Nordbahn jetzt in einem Schreiben.

Betroffen sind die Nordbahn-Linien RB 61 / RB 71, vor allem abends und nachts. Einzelne Züge werden mit Verspätung verkehren, einige Zugfahrten deutlich früher als im regulären Fahrplan vorgesehen. Die Fahrgäste sollen die S-Bahn als Alternative nutzen und es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

HVV: Bei der Nordbahn fallen im Juli viele Züge nach Pinneberg und Elmshorn aus

Die Fahrplanänderungen im Detail: In der Nacht vom 2. zum 3. Juli entfallen zwischen Wrist und Elmshorn Zugverbindungen. Der Zug regulär um 23.02 Uhr ab Itzehoe startet 46 Minuten früher bereits um 22.16 Uhr und der Zug um regulär um 23.11 Uhr ab Wrist fährt schon um 22.41 Uhr.

Vom 18. bis 22. Juli fallen zwischen 21 und 7 Uhr auf Abschnitten der Strecke zahlreiche Züge aus, und es muss mit Verspätungen gerechnet werden. Am 22. und 23. Juli enden und beginnen abends und nachts Züge der Linie RB 61 in Hamburg-Altona statt am Hamburger Hauptbahnhof und erhalten neue Zug-Nummern.

Zwei Regionalbahn-Linien betroffen: Züge fallen aus oder fahren früher los

In der Nacht vom 23. zum 24. Juli fallen zwischen Hamburg und Elmshorn neun Zugverbindungen aus. Andere Züge werden sich baustellenbedingt verspäten. Am 24. und 25. Juli fährt der Zug- mit der Nummer 81891 ab Wrist bereits um 21.41 Uhr statt um 22.23 Uhr, also 42 Minuten früher als regulär. Auch von 24. bis 26. Juli entfallen um den Tageswechsel Züge zwischen Elmshorn und Wrist, und es kommt zu Verspätungen.

Am 28. Juli fallen morgens elf Züge zwischen Elmshorn und Pinneberg bzw. Hamburg-Altona aus. Am 29. bis 30. Juli zwischen 21 Uhr und 2 Uhr morgens kommt es zum Ausfall von elf Zügen zwischen Elmshorn und Pinneberg beziehungsweise Hamburg-Altona. Am 29. Juli wird die Zugfahrt um 20.55 Uhr ab Hamburg-Altona 22 Minuten früher, nämlich bereits um 20.33 Uhr.

Nordbahn richtet Ersatzverkehr mit Bussen ein

Am 30. und 31. Juli zwischen 21 und 4 Uhr entfallen zehn Züge zwischen Elmshorn und Wrist. Und am 31. Juli bis 1. August zwischen 21 Uhr und 5 Uhr sogar 21 Züge auf verschiedenen Streckenabschnitten zwischen Hamburg und Itzehoe/Wrist.

Für ausfallende Verbindungen, bei denen nicht die Möglichkeit besteht, auf die S-Bahn als Fahrtalternative auszuweichen, wird ein Ersatzverkehr mit Bussen organisiert. Der soll auf die Anschlusszeiten der Nordbahn-Züge abgestimmt sein. In den Ersatzbussen können keine Fahrräder und E-Tretroller mitgenommen werden.

Ausfälle bei Nordbahn: Fahrgäste können sich online oder telefonisch erkundigen

Die nordbahn bittet ihre Fahrgäste, sich rechtzeitig vor Antritt ihrer Reise über die aktuellen Fahrplanänderungen zu informieren. Alle relevanten Informationen werden etwa eine Woche vor den Änderungen auf nordbahn.de sowie im kostenfrei abonnierbaren Newsletter veröffentlicht. Für weitere Fragen steht das Servicetelefon der Nordbahn unter der Nummer 040/303 977 333 zur Verfügung.