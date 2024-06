Elmshorn. Echte Maulwurfqualitäten haben Metalldiebe in der Stadt an der Krückau bewiesen. Sie holten die Beute auf einer Baustelle aus der Erde.

Kriminelle Täter mit Maulwurf-Qualitäten haben in Elmshorn schwere Kupferkabel ausgebuddelt und anschließend gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, seien auf diese Weise etwa 100 Meter Metall von einer Baustelle verschwunden. Da das Ganze nicht ohne größeren Aufwand vonstatten gegangen sein dürfte, suchen die Ermittler nun Hinweise von möglichen Zeugen.

Die ungewöhnliche Tat habe sich nach Polizeiangaben von Montag auf Dienstag auf einer Baustelle an der Berliner Straße abgespielt. Dort sei es zum Diebstahl von ungefähr 100 Metern Kupferkabeln, die bereits in der Erde lagen, gekommen.

Polizei Elmshorn: Täter stehlen bereits verbaute Kabel aus der Erde

Die noch unbekannten Täter hätten sich demnach Zugang zum Baustellengelände verschafft, um dort das bereits verbaute Diebesgut aus Kabeltunneln in der Erde zu stehlen. Die Tat wurde am erst am Dienstag gegen 15 Uhr bemerkt, müsste somit in den vorangegangenen 24 Stunden geschehen sein.

Der Sachschaden wird vorläufig auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt und kann bisher nicht genauer benannt werden. Um die Täter zu ergreifen, fragt die Polizei nun: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im betroffenen Tatzeitraum auf der Baustelle wahrgenommen? Wer hat möglicherweise verdächtige Geräusche gehört?

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei Elmshorn unter der Rufnummer 04121/8030 entgegengenommen.

