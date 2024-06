Pinneberg. Der stark betrunkene Mann provozierte am späten Dienstagabend einen Einsatz in Pinneberg. Nun muss er mit Strafverfahren rechnen.

Ob es am kurz zuvor gesicherten Gruppensieg seines Landes bei der Fußball-EM lag? Unklar. Fest steht aber, dass ein betrunkener Pöbler aus Österreich am Bahnhof in Pinneberg einen Polizeieinsatz provoziert hat. Er soll zunächst in einen Streit verwickelt gewesen sein, griff dann Bundespolizisten tätlich an und wurde schließlich festgenommen. Nun muss er mit einem Strafverfahren rechnen.

Den Angaben der Bundespolizei zufolge wurde eine Streife am späten Dienstagabend gegen 22.15 Uhr zum Pinneberger Bahnhof beordert. Einsatzauftrag war, eine Streitigkeit zwischen zwei Bahnhofsnutzern zu schlichten. Als die Bundespolizisten versuchten, den Sachverhalt zu klären, wurden sie jedoch gleich von einem Mann beleidigt.

Betrunkener Pöbler greift am Bahnhof Pinneberg Beamte der Polizei an

Der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann fuchtelte mit seinen Armen herum und kam der polizeilichen Aufforderung nicht nach, sich ruhig zu verhalten. Im Gegenteil: Er versuchte, einem Polizisten gegen die Brust zu schlagen.

Nach seinem tätlichen Angriff wollte der 58 Jahre alte Mann wegrennen, wurde aber von den Bundespolizisten festgehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,05.

Er wurde zum Polizeirevier Pinneberg verbracht. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Der Österreicher muss nun mit Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung rechnen.

