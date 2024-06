Elmshorn. Bund fördert Projekt, das älteren Menschen den Zugang zu moderner Technologie erleichtern soll. Wann die Helfer nach Elmshorn kommen.

Im Alltag ist der Einzug digitaler Technik unverändert auf dem Vormarsch. Jüngstes Beispiel: der Wegfall von Barzahlungen in den Bussen des HVV. Zwar kann man sich eine Prepaid-Karte kaufen, doch als smartere Lösung wird die App auf dem eigenen Smartphone angesehen. Aber was machen die Menschen, die den Aufsprung auf den digitalen Zug verpasst haben?

Eine Bevölkerungsgruppe, die in der Breite immensen Nachholbedarf bei der Nutzung moderner Medien hat, sind die Senioren in unserer Gesellschaft. Was macht Oma, für die bislang Opa alle Dinge geregelt hat? Was macht Opa, der nun gemerkt hat, dass seine Kontakte ohne moderne Kommunikationstechnik wie das Handy immer weniger werden?

Die Helfer wollen Senioren Berührungsängste vor dem digitalen Leben nehmen

Um Berührungsängste zu nehmen, gibt es nun helfende Hände. Genau genommen sind es „Digitale Engel“. Diese so gar nicht himmlischen Helfer des Vereins „Deutschland sicher im Netz“ haben ein breites Betätigungsfeld. Denn digitales Leben ist überall – und es bildet oft eine unüberwindbare Hürde für die ältere Generation, wenn sie keine Unterstützung erhält.

Typische Beispiele für Digitalisierung im Alltag: Über das Internet ist es möglich, bequem von zu Hause aus die nächste Reise zu buchen, ob über die Bahn-App oder die Webseiten der Reiseanbieter. Auch Fahrpläne des Öffentlichen Nahverkehrs sind im Netz zu finden, und es wird immer üblicher, auch Fahrkarten im Internet zu kaufen. Aber was sich so bequem anhört, wirft in der Anwendung viele Fragen auf.

Am 9. Juli kommt der „Digitale Engel e.V.“ auf den Alten Markt in Elmshorn

Diese sollen in der zweiten Juliwoche beantwortet werden. Am Dienstag, 9. Juli, findet in Elmshorn ein Informationstag für Seniorinnen und Senioren statt: Das Infomobil der Digitalen Engel macht von 10 bis 12 Uhr Station auf dem Alten Markt in Elmshorn. Der Informationsstand wird in unmittelbarer Nähe der Nikolaikirche zu finden sein.

Eine Digitalexpertin des Ratgeberteams von „Deutschland sicher im Netz e. V.” zeigt auf Einladung des Seniorenrates und der Stadtverwaltung Elmshorn kostenlos Tipps und Tricks, wie man den Alltag mit digitalen Diensten bereichern und erleichtern kann. Es werden auch Fragen rund um die Digitalisierung und zum sicheren Einsatz digitaler Möglichkeiten beantwortet. Alle Interessierten sind eingeladen.

Wenn das Wetter nicht mitspielt, findet die Beratung im Rathaus statt

Bei schlechtem Wetter wird das Infomobil von 10 bis 12 Uhr alternativ im Kollegiumssaal des Rathauses Elmshorn, Schulstraße 15-17, zu finden sein. Zusätzlich zum Infostand am Vormittag bietet das Infomobil der Digitalen Engel von 14 bis 16 Uhr eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Mit dem Handy mobil bleiben“ an. Die Referentin wird informieren und Anwendungsfragen beantworten. Auch Navigationssysteme, die im Urlaubsort bei der Orientierung helfen, werden in dieser Veranstaltung beleuchtet.

Erster Stadtrat Dirk Moritz ermuntert Seniorinnen und Senioren, dieses unterstützende und kostenfreie Angebot wahrzunehmen: „Wir freuen uns, das Infomobil der Digitalen Engel in der Stadt begrüßen zu können. Wir bieten damit einen weiteren kleinen Baustein auf dem Weg zur Erzielung digitaler Kompetenz für alle Menschen in unserer Stadt.“