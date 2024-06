Pinneberg. Wichtige Verkehrsadern dicht: Baustelle auf der A23 und in der Elmshorner Straße. Der Frust ist groß. Das rät die Stadtverwaltung.

Auf den Pinneberger Straßen Richtung Innenstadt geht es für Autofahrer aktuell häufig nur maximal im Schneckentempo voran. Grund dafür: Seit Montag, 24. Juni, ist wegen Asphaltierungsarbeiten ein Teilstück der Elmshorner Straße gesperrt. Parallel dazu gibt es eine Großbaustelle auf der A23, die den Verkehr zwischen Tornesch und Pinneberg-Mitte und in der Gegenrichtung zwischen Halstenbek/Krupunder und Pinneberg-Nord stauen lässt.

Bauarbeiten stehen momentan in Pinneberg auch im Borsteler Weg an. Die Folge der ganzen Sperrungen in der Stadt: Viele Autofahrer weichen beispielsweise an der Anschlussstelle Pinneberg-Nord über das Industriegebiet und den Haidkamp aus, um über die Bismarckstraße in die City zu kommen. Auch auf dem Hindenburgdamm bilden sich lange Blechlawinen, die nur im Stop-and-Go-Modus mühsam voranrollen. Die Nebenstraßen sind überfüllt mit Autos.

Verkehrschaos in Pinneberg: Stadt bittet, die offizielle Umleitung zu nutzen

Die Stadt Pinneberg appelliert, die offiziellen Umleitung zu wählen. Auf der Homepage heißt es: „Bitte nutzen Sie die offiziell eingerichtete Umleitung über den Westring, die Mühlenstraße und die Hans-Hermann-Kath-Brücke.“ Denn: „Leider nutzen etliche Autofahrer*innen inoffizielle Nebenstrecken zur Umfahrung der Sperrung.“

Und weiter: „Diese Strecken, welche nicht für die Masse an Kraftfahrzeugen ausgelegt sind, führen durch Wohngebiete und an Schulen und Kitas vorbei und können das hohe Verkehrsaufkommen nicht aufnehmen.“ Dadurch entstünden unnötige Verkehrsbehinderungen, Staus und Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, vor allem von Schülerinnen und Schülern.

Pinneberg: Fahrtzeit bis nach Rellingen – eine gute Stunde

In Pinneberger Facebook-Gruppen herrscht Unverständnis über die aktuelle Lage. Eine Nutzerin schreibt beispielsweise, dass sie von Pinneberg bis Rellingen 56 Minuten mit dem Auto gebraucht habe. Eine andere berichtet von Autos, die in der Friedensstraße über Fußwege ausweichen. Doch auch auf der eingerichteten Umleitung staut sich laut eines Facebook-Nutzers der Verkehr. Am Montag, 24. Juni, schrieb er über eine Fahrt um 13.30 Uhr: „Westring dicht, Mühlenstraße dicht. Das wird der Hammer im Feierabendverkehr.“ Für die Autofahrt von der Feldstraße in Pinneberg bis nach Borstel-Hohenraden habe zudem jemand eine Stunde gebraucht.

Die Stadt lässt die Asphaltdeckschicht im Fahrbahnbereich der viel befahrenen Elmshorner Straße zwischen der Zufahrt zum Marktplatz und der Schillerstraße erneuern. Am Freitag, 28. Juni, sollen die Arbeiten beendet sein. Für die Baumaßnahme sind Kosten in Höhe von rund 135.000 Euro errechnet worden.

Staufalle Pinneberg: Bürgermeister Voerste bittet um Verständnis

Der Anliegerverkehr soll – mit zeitlichen Einschränkungen – aufrechterhalten werden; Rad- und Gehwege sind nicht betroffen und bleiben benutzbar. Es muss jedoch damit gerechnet werden, dass die beauftragte Baufirma keine uneingeschränkte Zufahrt zu den Grundstücken gewährleisten kann.

Bürgermeister Thomas Voerste hatte zuletzt um Verständnis geworben. „Ich weiß, dass die Geduld vieler Pinnebergerinnen und Pinneberger bereits aufgrund der Bauarbeiten auf der A23 und der damit einhergehenden zusätzlichen Verkehrsbelastung in der Stadt auf eine Probe gestellt wird. Aber die Arbeiten sind dringend erforderlich und dulden keinen Aufschub.“ Das Abendblatt hat am Dienstagmorgen bei der Pinneberger Stadtverwaltung nachgefragt, beispielsweise, ob es zuvor einen Austausch in der Planung mit den Baustellenverantwortlichen auf der A23 gegeben hätte. Eine Antwort steht noch aus.