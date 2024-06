Pinneberg. Erstmals findet das Spektakel vor und am ersten Juli-Wochenende unter neuer Regie statt. Was Besucher vom Programm erwarten dürfen.

In Pinneberg stehen genussvolle Tage und fröhliches Beisammensein an: An vier Tagen präsentieren 16 Winzer aus ganz Deutschland ihre edlen Weine und Sekte auf dem Platz vor der barocken Drostei. „Zwei Jungwinzer sind neu dabei“, sagt Michael Patt, Vorsitzender der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg.

Passend zu den Weinen aus verschiedenen Regionen gibt es kulinarische Köstlichkeiten wie Raclette, Flammkuchen, Käse oder süße Desserts. Für weinselige Stimmung sorgen auch Musiker, die sich unter die Besucher mischen. Das 31. Pinneberger Weinfest wird am Donnerstag, 4. Juli, um 19 Uhr eröffnet. Organisiert wird das Spektakel unter freiem Himmel erstmals von der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg und dem Stadtmarketing Pinneberg.

Premiere in der Stadt: 31. Pinneberger Weinfest ohne die Agentur Bergmann

Der Grund: Die Agentur Bergmann, die unter anderem das Fan-Fest auf dem Heiligengeistfest, das Alstervergnügen in Hamburg und das Eppendorfer Landstraßenfest organisiert, hat sich nach 30 Jahren als Veranstalter aus Pinneberg zurückgezogen. Ihm fehlen schlichtweg die Kapazitäten und das Personal.

Michael Patt, Vorsitzender der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg und Stadtmarketingchef Sebastian Hoyme laden zum 31. Pinneberger Weinfest. © Anne Dewitz | Anne Dewitz

Für Wirtschaftsgemeinschaft und Stadtmarketing ist es sowas wie die Generalprobe. Sie wollen zum Ende des Jahres fusionieren. „Wir haben festgestellt, dass das mit uns gut funktioniert“, sagt Michael Patt und lobt die Expertise von Stadtmarketingchef Sebastian Hoyme, der früher für das Unternehmen Stacklies gearbeitet hat und sich sehr gut in Gastronomie und Eventmanagement auskennt.

Weinfest Pinneberg: Viele Winzer kommen wieder

Was die Organisation einfacher macht: Die meisten Winzer sind zum wiederholten Mal in Pinnberg und kennen Standort und Abläufe. „Zwei Winzer sind sogar seit dem ersten Weinfest mit dabei“, sagt Michael Patt. Viele von ihnen sind vorher auf der Kieler Woche und reisen im Anschluss an das Pinneberger Weinfest weiter zum Ahrensburger Weinfest.

Die Musiker mischen sich beim Pinneberger Weinfest unter die Besucher. © WirtschaftsGemeinschaft Pinneberg e.V. | WirtschaftsGemeinschaft Pinneberg e.V.

Musikalisch wird das Weinfest von verschiedenen Live-Bands begleitet. Los geht es am Donnerstag mit den Hamburgern von „8 to the Bar“ und einem Mix aus Boogie Woogie, Blues und Oldies. Am Freitag kommt dann die Hamburger Band Alsterperlen und am Sonnabend die Oldenburgerin Emely Fröhling mit Band. Und am Sonntag unterhalten „Ten To Go“ mit Ukulele, Bass und Akustik-Drums und der klaren Stimme von Sänger Wolfgang Gerdes.

Pinneberger Weinfest: Freitag wird Weinkönigin gekürt

Und was wäre ein Weinfest ohne Weinkönigin. Die wird am Freitag um 18 Uhr gekrönt. Dann übernimmt Jacqueline Schacht die Krone von ihrer Vorgängerin Celina Bolduan, die zwei Jahre lang Pinnebergs Weinkönigin war.

Gute Stimmung beim Pinneberger Weinfest vor der Drostei mit Live-Musik und edlen Tropfen. © WirtschaftsGemeinschaft Pinneberg e.V. | WirtschaftsGemeinschaft Pinneberg e.V.

Die Produktvielfalt reicht vom leichten Sommerwein, über schweren im Eichenfass gereiften Rotwein und prickelnden Sektsorten bis hin zum starken Trester. Für jeden Geschmack ist also etwas dabei, versprechen die teilnehmenden Winzer. Und dann gibt es auch noch etwas zu gewinnen. „Wir werden fünf Weinpakete mit je drei Flaschen der Siegerweine über unsere Social-Media-Kanäle verlosen“, kündigt Stadtmarketing-Chef Hoyme an.

Weinfest Pinneberg: Vier Tage edle Weine und Live-Musik

Mit den Fußballspielen der EM würde das Weinfest nicht kollidieren. „Das ist ein anderes Publikum“, sagt Michael Patt. Und wer beides mag – Fußball und Wein – kommt einfach nach dem Spiel auf den Drosteiplatz. Denn ein Publik Viewing wird es nicht geben – dafür seien die GEMA-Lizenzen einfach zu teuer geworden.

Geöffnet ist das Weinfest am Donnerstag, 4. Juli, von 18 bis 21 Uhr, am Freitag, 5. Juli, von 16 bis 24 Uhr, am Sonnabend, 6. Juli, von 13 bis 24 Uhr und am Sonntag, 7. Juli, von 12 bis 18 Uhr.